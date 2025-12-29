飼い主さんの娘さんが二度寝したい！と思ってもできないような『物理的』に妨害する猫ちゃんの姿が話題です。投稿は記事執筆時点で、3.1万回再生を突破し、「マイペースなおでこちゃんかわいいねぇ」「そのまま一緒に眠ってしまいそう」といったコメントが寄せられました。

【動画：娘を起こしに行った猫→むくりと起きた瞬間…二度寝を『物理的』に妨害するまさかの行動】

娘さんを起こしに行ったおでこちゃん

YouTubeチャンネル『ひのき猫』さまに投稿されたのは、飼い主さんの娘さんが二度寝しようとしていたところを”物理的に妨害”する「おでこ」ちゃんの様子です。こちらのお宅では、おでこちゃんのほかにもマンチカンの「秀吉（ひでよし）」くんなど、合計5匹の猫さんと一緒に暮らしています。

この日、おでこちゃんは娘さんを起こすため、ママさんと一緒に子ども部屋へ入っていったそう。

娘さんが起きたら間髪入れずに

ママさんとおでこちゃんが一緒に部屋に入ると、そこにはすでに娘さんと一緒に寝ている秀吉くんの姿がありました！

秀吉くんが一緒に寝ているのを横目に、ママさんは子どもたちを起こし始めます。そんな様子を見ておでこちゃんもママさんに協力し、娘さんの下へ。すると、子どもたちは寝ぼけ眼ながらも、のそのそと起きたそう。その様子を見て、おでこちゃんはすかさず行動に移します。

なんと、娘さんが起きるやいなや、使っていた枕にすぐさま乗り、二度寝できないよう枕に鎮座。これでは、娘さんは枕を使うことができず、二度寝を諦めるしかなかったよう。おでこちゃんの俊敏な動きに思わずママさんも娘さんも笑ってしまいます。

待ち構えていたかのような動き。そして、使っていたばかりで枕が温かいのか、気持ちよさそうな顔で寝ているおでこちゃんがとてもかわいい様子なのでした。

ふと横を見てみると……

娘さんの枕でくつろいでいるおでこちゃんに夢中になっている一方で、ふと横を見てみると……

よく見たら秀吉くんも息子さんのベッドで同じようにくつろいでいました！にしても、この2匹の顔。おんなじ表情で気持ちよさそうにしています。

猫さんが5匹も一緒に暮らしていると、性格や特徴なども様々。大変な時もあるかもしれませんが、日々の暮らしに癒やしをもたらしてくれるのはうれしい限りです。

この投稿には、「自分たちは二度寝、三度寝するのに、人間には許さない猫かわいい」「ちゃんと暖かいところを知っているんだね」「寝顔が天使！」「マイペースなおでこちゃんほんと可愛いｗ」「天国みたいな空間で生活できるの羨ましい…」など、さまざまなコメントが寄せられました。冬の寒い時期によってくる猫さんたち。とても愛おしい存在なので、少し睡眠が妨害されても許せちゃいます。

YouTubeチャンネル『ひのき猫』さまには、おでこちゃんと秀吉くんのほかにも、「豆大福」くん、「ひまわり」ちゃん、「ひのき」ちゃんなど、個性豊かな日常風景を垣間見ることが出来ます。

おでこちゃん、秀吉くん、ご家族のみなさま、この度はご協力ありがとうございました！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ひのき猫」さま

執筆：蒔田あき

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。