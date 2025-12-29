ÆüËÜS¿¿¤ÃÂþÃæ¡Äºå¿ÀÀïÎÏ³°¤Ë¡ÖÀ°Íý¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡¡¥¥ã¥ó¥×²ÙÂ¤¤ê°ìÅ¾¡¢ÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¸½¼Â
ÆïËÜÂÙ»Ë¤Ïº£µ¨¸Â¤ê¤Çºå¿À¤òÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤ê¸½Ìò°úÂà¤ò·èÃÇ
¡¡DeNA¤Èºå¿À¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿ÆïËÜÂÙ»Ë»á¤Ï¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç8Ç¯´Ö¤Î¸½ÌòÀ¸³è¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤¿¡£2024Ç¯¸Â¤ê¤ÇDeNA¤òÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤êºå¿À¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¤¬¡¢¿·Å·ÃÏ¤Ç¤Ï¤ï¤º¤«16»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.133¤É¤Þ¤ê¡£ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¿¿¤ÃÂþÃæ¤À¤Ã¤¿Âè2¼¡ÄÌ¹ð´ü´Ö¤ËÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤ê¡ÖÆ¬¤ÎÀ°Íý¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£Åö½é¤Ï¸½ÌòÂ³¹Ô¤ÎÆ»¤òÌÏº÷¤·¤¿¤¬¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤Ê¤¯¡¢°úÂà¤ò·èÃÇ¡£ÍèÇ¯1·î¤«¤é¤Ïºå¿À¤Î¥×¥í¥¹¥«¥¦¥È¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¡£
¡¡¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼³°¤À¤Ã¤¿ÆïËÜ¤À¤¬¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ò¸«¿ø¤¨¤ÆµÜºê¸©Æâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç´À¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÂÇ·â¤Î¾õÂÖ¤ÏÎÉ¹¥¤Ç¡¢¡Ö¤³¤Î´¶³Ð¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¡¢ÂÎ¤âµ¤»ý¤Á¤â¹·¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÁ°¤ËµÜºê¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£¤·¤«¤·40¿ÍÏÈ¤ËÌ¾Á°¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿ÌðÀè¤À¤Ã¤¿¡£10·î29Æü¡¢½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ë¸þ¤±¤Æ²È¤Ç²ÙÂ¤¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡ÖÌÀÆü¡¢µåÃÄ»öÌ³½ê¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¤¤¤¦ÅÅÏÃ¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡Ö¥¹¡¼¥Ä¤ÇÍè¤Æ¤¯¤ì¤È¸À¤ï¤ì¤¿»þÅÀ¤Ç¿´¤Î½àÈ÷¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢À®ÀÓ¤¬»Ä¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç³Ð¸ç¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¥¥ã¥ó¥×¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¡Ø¤¨¡¢ËÜÅö¤Ë!?¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡£µÞÅ¸³«¤¹¤®¤Æ¼«Ê¬¤Ç¤âÀ°Íý¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤Î¤¬ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£µÞ¤¹¤®¤Æ¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤ò¼õ¤±¤ëµ¤»ý¤Á¤Ë¤â¤Ê¤ì¤º¡Ä¡Ä¡×
¡¡2Ç¯Ï¢Â³¤ÎÀïÎÏ³°¤Ë¡¢¾®¤µ¤Ê²ÄÇ½À¤ò¿®¤¸¤Æ¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÂÔ¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·NPBµåÃÄ¤«¤é¤ÎÀ¼¤Ï³Ý¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖºòÇ¯ÀïÎÏ³°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þÅÀ¤«¤é12µåÃÄ¤Î¤ß¤È·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Û¤«¤¬¥ì¥Ù¥ë¤¬Äã¤¤¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¤·¡¢¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿Ìîµå¤Î¤è¤µ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âËÍ¤ÏËèÆüÄ«µ¯¤¤Æ¤½¤ÎÆü¤Î»î¹ç¤Î¤¿¤á¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¡£¥×¥í¤ÇÀï¤¦¤¿¤á¤À¤±¤Ë¿ÍÀ¸¤ò·ü¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢12µåÃÄ¤«¤éÉ¬Í×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤ò¤µ¤ì¤¿¤é¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃ¦¤°¤Î¤¬ËÜË¾¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡£
¥×¥í¥¹¥«¥¦¥È½¢Ç¤¡ÖÀ¸È¾²Ä¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤»Å»ö¡×
¡¡º£µ¨1·³¤Ç¤Ï¶ì¤·¤ó¤À¤¬¡¢¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤Ï65»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.304¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âÆïËÜ¤Ï¡ÖÀïÎÏ³°¤Ç½¦¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¡Ê1·³¤Ç¡Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£½ÕÀè¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¡¢¿ôÂÇÀÊ¤Ç¤·¤¿¤±¤É¤½¤³¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤ÈÀµÌÌ¤«¤é¼õ¤±»ß¤á¤ë¡£¤¤¤Ä¤â¼ê¤òÈ´¤¯¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¡ÈÎý½¬¤ÎÃî¡É¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£¤À¤«¤é¡ÖÌîµå¤ò¼¤á¤ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡Ø¤â¤Ã¤È¤¢¤¢¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËÜµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏºÆÇ§¼±¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈù¾Ð¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£ºå¿À¤«¤é¤ÏÀïÎÏ³°¤òÄÌ¹ð¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¡¢²¾¤Ë°úÂà¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¥×¥í¥¹¥«¥¦¥È¤Ë½¢¤¯¤³¤È¤òÂÇ¿Ç¤µ¤ì¤¿¡£ºßÀÒ¤Ï¤ï¤º¤«1Ç¯´Ö¤Ê¤¬¤é¥Ý¥¹¥È¤òÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¡Ö¤Þ¤µ¤«¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ø¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ë¤¤¤Æ¤âÉå¤é¤º¤Ë¼ã¼ê¤Î¸«ËÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤Ò¤¿¤à¤¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸Ø¤é¤·¤²¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥×¥í¥¹¥«¥¦¥È¤Ï¡¢°ÜÀÒ¤ä¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ê¤É¤Î¤¿¤á¤ËÂ¾µåÃÄ¤ÎÁª¼ê¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤Î¤¬»Å»ö¤À¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ï2ÅÙÀïÎÏ³°¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Î1ÅÙ¤Ï°ÜÀÒ¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¤â¤¦1Ç¯¾¡Éé¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦´î¤Ó¤òÆÀ¤ëÁª¼ê¤ò°ì¿Í¤Ç¤âÁý¤ä¤·¤¿¤¤¡£¤º¤Ã¤È¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¤â¤É¤«¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤ä²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç´À¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤â¤ï¤«¤ë¤Î¤Ç¡£¿Í¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢Áª¼ê¤ÎÀ¸³è¤â·ü¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÀ¸È¾²Ä¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤»Å»ö¡£¼«Ê¬¤â°ì¤«¤éÌîµå¤ÎÊÙ¶¯¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£30ºÐ¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÂèÆó¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¡£ÆïËÜ¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤Ìò³ä¤¬¡¢¤¤Ã¤È¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¡£¡ÊÄ®ÅÄÍø°á / Rie Machida¡Ë