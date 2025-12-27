¥·¥§¥ë¥¤¬1G1A¤ÎÂç³èÌö¡ª¡¡¥Þ¥óC¤¬°µ´¬¤Î¸ø¼°Àï8Ï¢¾¡¡ÄN¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤òÅ¨ÃÏ¤Ç·âÇË
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè18Àá¤¬27Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤È¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡ºò¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÇÌö¿Ê¤·¤¿¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤À¤¬¡¢º£µ¨¤Ï¶ìÀï¡£½øÈ×¤Ë¥Ì¡¼¥Î¡¦¥¨¥¹¥Ô¥ê¥È¡¦¥µ¥ó¥È¸µ´ÆÆÄ¤ò²òÇ¤¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸åÇ¤¤Î¥¢¥ó¥¸¥§¡¦¥Ý¥¹¥Æ¥³¥°¥ë¡¼Á°´ÆÆÄ¤Ï¤ï¤º¤«39Æü¤Î»Ø´ø¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿¡£¸½ºß¤Ï¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥À¥¤¥Á´ÆÆÄ¤¬°ú¤·Ñ¤®¡¢¥ê¡¼¥°17°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÐ¤¹¤ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦C¤Ï¡¢¥¸¥ç¥¼¥Ã¥×¡¦¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é´ÆÆÄ¤Î²¼¡¢¸ø¼°Àï7Ï¢¾¡Ãæ¤È¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¡£¥ê¡¼¥°Àï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï5Ï¢¾¡¤È¼ó°Ì¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ë¾¡¤ÁÅÀº¹¡Ö2¡×¤Î°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤ë¡£
¡¡¥Û¡¼¥à¤Î¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Ï¡¢Á°Àá¤«¤é¥¹¥¿¥á¥ó1Ëç¤òÂØ¤¨¡¢MF¥¨¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó¤ÎÁêËÀ¤Ë¤Ï¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥É¥ß¥ó¥²¥¹¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦C¤Ï¡¢±¦¤Î¥ï¥¤¥É¤Ë¥é¥ä¥ó¡¦¥·¥§¥ë¥¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤Ë¤Ï¥Õ¥£¥ë¡¦¥Õ¥©¡¼¥Ç¥ó¤òÇÛÃÖ¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡¤³¤Î»î¹ç½é¤á¤Æ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¡¢¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Ë¡£º¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¥«¥é¥à¡¦¥Ï¥É¥½¥ó¡¦¥ª¥É¥¤¤¬±¦Â¤Ç¥¯¥í¥¹¡£¤½¤³¤Ë¥¤¥´¡¼¥ë¡¦¥¸¥§¥º¥¹¤È¥â¡¼¥¬¥ó¡¦¥®¥Ö¥¹¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¤¬Èô¤Ó¹þ¤à¤â¡¢ÀË¤·¤¯¤â¹ç¤ï¤Ê¤¤¡£¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦C¤Ï20Ê¬¡¢Å¨¿Ø¤Ç¥Ü¡¼¥ëÃ¥¼è¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¤È¡¢ÁÇÁá¤¯¥¢¡¼¥ê¥ó¡¦¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤Þ¤Ç¤Ä¤Ê¤°¡£¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤ÏÆÀ°Õ¤Îº¸Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¯¤â¡¢DF¥Ë¥³¥é¡¦¥ß¥ì¥ó¥³¥ô¥£¥Ã¥Á¤¬¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦C¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤òÊÝ»ý¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÊø¤¹¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï»ê¤é¤º¡£¥Û¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤Ï¥¤¥´¡¼¥ë¡¦¥¸¥§¥º¥¹¤¬¹ª¤ß¤Ê¥Ý¥¹¥È¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¡¢DF¥ë¥Ù¥ó¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¤Ë¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤òÍ¶È¯¤¹¤ë¤Ê¤É¸«¤»¾ì¤òºî¤ë¡£
¡¡¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Ç»î¹ç¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¡¢·Þ¤¨¤¿48Ê¬¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤¬°ìÊâÁ°¤ËÍÙ¤ê½Ð¤ë¡£¥·¥§¥ë¥¤¬¥é¥¤¥ó´Ö¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤ë¤È¥¿¥¤¥¢¥Ë¡¦¥é¥¤¥ó¥Ç¥ë¥¹¤Ø¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¡£¥é¥¤¥ó¥Ç¥ë¥¹¤ÏÎäÀÅ¤Ë¥´¡¼¥ë¤ËÎ®¤·¹þ¤ß¡¢»î¹ç¤Î¶Ñ¹Õ¤òÇË¤ë¡£Â³¤¯51Ê¬¤Ë¤Ï¥·¥§¥ë¥¤¬±¦¥Ý¥¹¥È¤Ë¥·¥å¡¼¥È¤òÅö¤Æ¤ë¤Ê¤É¡¢Àª¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¸åÈ¾¤ËÆþ¤ë¡£
¡¡¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤¿¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢54Ê¬¤Ë¥ª¥Þ¥ê¡¦¥Ï¥Ã¥Á¥ó¥½¥ó¤¬Æ±ÅÀÃÆ¤òµÏ¿¡£Áê¼êDF¿Ø¤òÊø¤·ÀÚ¤ê¡¢I¡¦¥¸¥§¥º¥¹¤Î¥¯¥í¥¹¤Ë¥Ï¥Ã¥Á¥ó¥½¥ó¤¬¹ç¤ï¤»¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦C¤¬¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ê¡¢¥Õ¥©¡¼¥Ç¥ó¤Ë¥·¥å¡¼¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Ë¬¤ì¤ë¤¬¡¢GK¥¸¥ç¥ó¡¦¥ô¥£¥¯¥È¥ë¤¬¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥Ö¡£1¡Ý1¤Î¥¿¥¤¥¹¥³¥¢¤Ç½ªÈ×Àï¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¡£
¡¡¤¹¤ë¤È83Ê¬¡¢¥è¥·¥å¥³¡¦¥°¥ô¥¡¥ë¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë¤¬CK¤ò¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÃúÇ«¤Ë¥·¥§¥ë¥¤Ø¥Ñ¥¹¡£¤½¤Î¥·¥§¥ë¥¤Ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥·¥å¡¼¥È¤Ç±¦Â°ìÁ®¡£¶¯Îõ¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤¬¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥ÈDF¤Î´Ö¤ò¤¹¤êÈ´¤±¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤¬¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£ºÆ¤Ó¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤Ã¤¿¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦C¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡¢2¡Ý1¤Ç¾¡Íø¡£»ÃÄê¤Ê¤¬¤é¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤òÈ´¤¡¢¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Ï¼¡Àï¡¢30Æü¤Ë¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¤ÈÂÐÀï¡£°ìÊý¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦C¤Ï1·î1Æü¤Ë¥µ¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¤È¤Î°ìÀï¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡¡1¡Ý2¡¡¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
0¡Ý1¡¡48Ê¬¡¡¥¿¥¤¥¢¥Ë¡¦¥é¥¤¥ó¥Ç¥ë¥¹¡Ê¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¡Ë
1¡Ý1¡¡54Ê¬¡¡¥ª¥Þ¥ê¡¦¥Ï¥Ã¥Á¥ó¥½¥ó¡Ê¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡Ë
1¡Ý2¡¡83Ê¬¡¡¥é¥ä¥ó¡¦¥·¥§¥ë¥¡Ê¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¡Ë
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡¡1¡Ý2¡¡¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
0¡Ý1¡¡48Ê¬¡¡¥¿¥¤¥¢¥Ë¡¦¥é¥¤¥ó¥Ç¥ë¥¹¡Ê¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¡Ë
1¡Ý1¡¡54Ê¬¡¡¥ª¥Þ¥ê¡¦¥Ï¥Ã¥Á¥ó¥½¥ó¡Ê¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡Ë
1¡Ý2¡¡83Ê¬¡¡¥é¥ä¥ó¡¦¥·¥§¥ë¥¡Ê¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¡Ë
