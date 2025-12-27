2025年も残りわずか。皆さんは、お正月の準備は進んでいますか？ 今回は、新年のご挨拶にぴったりの手土産を、スイーツ通のESSEフレンズエディター・おだゆうさんに教えてもらいました。贈り物としてはもちろん、自宅でも新年気分を楽しめる“おめでたいお菓子”が満載です。

老舗の代表銘菓『銀座菊廼舎』の「冨貴寄 開運干支缶」

最初にご紹介するのは、銀座五丁目に本店を構える『銀座菊廼舎（きくのや）』の代表銘菓「冨貴寄（ふきよせ）開運干支缶」です。明治に創業し、約130年の歴史を持つ老舗の和菓子店です。

金平糖や和風クッキー、干菓子、豆菓子など、小さくて愛らしい江戸菓子を盛り合わせた「冨貴寄」はさまざまなシリーズがありますが、お年賀には干支モチーフ入りの「開運干支缶」がおすすめ。

2026年の干支缶には、午年にちなんだ、開運の左馬（ひだりうま）のふやきが入っています。左馬は「転ばない」「つまずかない」とされる縁起もの。

缶をあけると、ぎっしりとつめられたお菓子の世界が広がり、思わず「わぁっ！」と声が出るほど。私自身もこちらのお菓子が大好きで、この丸い缶をあける瞬間が毎回たまりません。

バター不使用の和風クッキーはサクサクと軽く、ついつい手が止まらなくなってしまいます。小さなお子様からご高齢の方まで喜ばれる一品です。

ステンドグラスのような柄の手提げ袋は…。

よく見てみるとふきよせでできています…！

・銀座菊廼舎 冨貴寄 開運干支缶 \2160（税込）

金箔の特別感『まめや金澤萬久』の「金かすてら」

続いては、古都・金沢の和洋菓子店『まめや金澤萬久（ばんきゅう）』。金沢は国内金箔（ぱく）生産のほとんどを占める“金箔の街”として知られています。

「金かすてら」は、約1μ（1/1000mm）という極薄の金箔をカステラ一面に贅沢にはりつけた華やかな一品。

職人が一本一本丁寧に焼き上げたしっとりカステラに、さらに金箔をはるという手の込んだお菓子で、お皿の上でもキラキラと輝きます。新年のお祝いにぴったりです。

昔ながらの“五三（ごさん）”と呼ばれるレシピで焼き上げたカステラは、濃い黄色が特徴で、やさしい甘さがふわりと広がります。

日本の匠の技がつまった「金かすてら」は、海外の方へのギフトにもおすすめ。昨年、夫が海外出張のときに手土産として持参したところ、現地の方にとても喜ばれたそう。

・まめや金澤萬久 金かすてら・プレーン 5カット ￥1728（税込）

紅白の縁起物モチーフのプチクッキーがかわいい『アトリエうかい』「ふきよせ紅白」

「アトリエうかい」は、東京・神奈川を中心にレストランを展開する「うかいグループ」の洋菓子店です。高級鉄板料理店「うかい亭」の食後に提供されるプティフール（小菓子）が評判となり、洋菓子店として誕生しました。

紅白のパッケージが目をひく「ふきよせ紅白」は、中身も縁起のよい紅白づくし。松竹梅や鯛の形をしたクッキーやメレンゲなど、見ても食べても楽しいつめ合わせです。

赤サイドには木苺まぶしクッキー、苺メレンゲ、苺クッキー、白サイドにはヨーグルトとアーモンドのほろほろクッキー、きな粉クッキー、ショウガとヘーゼルナッツのメレンゲが入っています。口に入れるとほろりとほどけ、つい「もうひとつ…」と手が伸びる繊細な味わいです。

お正月はもちろん、お祝いのお席や内祝いにもぴったりで、紅白のパッケージがおめでたい気分をストレートに伝えてくれます。コンパクトなので気軽な贈り物にも重宝します。

・アトリエうかい ふきよせ紅白 1300円

おめでたいモチーフが大集合『きびだんごの山方永寿堂』の「めでたきびだんご」

最後に紹介するのは、桃太郎のふるさと、岡山県にある『山方永寿堂（やまがたえいじゅどう）』。昭和21年の創業以来、一貫してきびだんごをつくり続けてきた専門店です。

黄金の箱を開くと、日本の「めでたい」があふれ出すように広がります。七福神、招き猫、鶴、亀、鯛などのイラストが描かれた個包装が並び、見ているだけで明るい気持ちに。

ぷるんとやわらかいきびだんごは、個包装され、シンプルな食べやすいひと口サイズ。

さらに、干支柄や鶴・亀・福助のミニ折り紙も入っており、家族団らんのお茶時間が一段と楽しくなります。お子さまのいらっしゃる家庭にも喜ばれること間違いなしの一品です。

・きびだんごの山方永寿堂 めでたきびだんご 10個入 \660（税込）

自分も、贈る相手もおめでたい気持ちになれるお年賀スイーツ。どれも常温で日もちするものばかりなので、早めに用意して心に余裕をもって新年を迎えましょう。