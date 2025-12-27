◆第２０回阪神Ｃ・Ｇ２（１２月２７日、阪神競馬場・芝１４００メートル、良）

今年の阪神でのラスト重賞は１６頭で争われ、断然１番人気のナムラクレア（牝６歳、栗東・長谷川浩大厩舎、父ミッキーアイル）は、クリストフ・ルメール騎手の手綱で最後の直線では強烈な末脚で追い上げたが、ルガル（鮫島克駿騎手）との首の上げ下げでわずかに届かず鼻差２着だった。

キンシャサノキセキ（０９、１０年）、サンカルロ（１１、１２年）、リアルインパクト（１３、１４年）に続く４頭目の連覇と、牝馬初の５年連続での平地重賞Ｖを狙ったがかなわなかった。悲願のＧ１取りがかかる来春の高松宮記念（３月２９日、中京）でのラストランを予定している。

クリストフ・ルメール騎手も自身の持つ記録を更新する当レース最多の４勝目はお預けとなった。

勝ったルガル（牡５歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ドゥラメンテ）は３番人気で、勝ちタイムは１分１９秒０。２１年阪急杯でレシステンシアが記録した１分１９秒２を更新するコースレコードだった。

３着は４番人気で団野大成騎手騎乗のフォーチュンタイム（牡４歳、栗東・吉岡辰弥厩舎、父グレーターロンドン）が入った。

クリストフ・ルメール騎手（ナムラクレア＝２着）「ペースが速くて忙しかったですね。内にモタれるところもあったし、リズムも良くなかった。最後は能力で、直線で加速してくれました。勝った馬はＧ１馬ですからね。惜しかった」

団野大成騎手（フォーチュンタイム＝３着）「相手が悪かったですね。前２頭は実績馬。初めてのＧ２だったけど、位置取りの差だけで最後はよく頑張っていました」

吉村誠之助騎手（グレイイングリーン＝４着）「いい内容で走っていました。レコード決着のなかで、この着順ですからね。よく頑張っています」

川又賢治騎手（エイシンフェンサー＝５着）「いい走りをしていましたし、やっと本来の走りに戻ってきたんじゃないかという段階。精神力が強いし、これから頑張ってくれると思います」

内田博幸騎手（ヨシノイースター＝６着）「内枠だったので、リズム良く行こうと思いました。１ハロン延びていいポジションにいたし、うまく前も開いて、じりじり踏ん張ったんですけどね。年齢を考えればよく頑張っています」

クリスチャン・デムーロ騎手（ダノンマッキンリー＝７着）「後ろからという形でしたが、馬場が前有利の硬い馬場。いい感じで追い込んできましたが、前の馬との差を縮められませんでした」

西塚洸二騎手（アスクワンタイム＝８着）「収穫はありました。最後まで頑張りましたが、時計がかなり速かったですね。時計のかかる馬場の方がいいのかなと思います」