のん、X′masの贈り物のような最新ショットにファン歓喜
俳優・アーティストののんが24日、オフィシャルブログを更新。最新のクリスマスショットを公開し、ファンから反響を呼んでいる。
この日、『プレゼントを楽しみに』と題してブログを更新。クリスマスツリーなどの絵文字を交えながら「Merry Christmas」とファンに呼びかけ「いつものチームで、丹精こめてクリスマスの写真を撮りました」と立体感のあるテクスチャーが印象的なボルドーカラーのセットアップに身を包み、シルバーのシューズを合わせたモードなクリスマスコーデ姿を披露。クリスマス仕様の小さなギフトバッグを手に、床に座ってカメラを見つめるカットや両手でバッグを包み込むようなポーズ、横顔で視線を外したシリアスな表情など可憐さと芯の強さが同居する仕上がりとなっている。
最後は「良い夜を」とコメントを添え、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「見てるだけで酔いそう」「色っぽい」「おはクリスマス」「ワインレッドが素敵すぎます」「めちゃくちゃカッコ良い写真」「素敵なクリスマスプレゼントをありがとうございます」「美しい」「クリスマスプレゼントありがとう」「Happy Merry Christmas」「最高のプレゼント」「特別感」 などの声が寄せられている。
