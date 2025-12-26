お正月用の食器は「salut!（サリュ）」でそろえましょ🎍デザインもお値段もかわいいラインナップをご紹介します♡
いつもはテキトーだとしても、お正月くらいはおうちごはんに気合いを入れたいものです。
手っ取り早くいくなら「まずはかたちから」。出来合いのものでも、少々不格好な料理だったとしても、素敵な食器に盛りつければたちまち「それっぽく」なるはず〜！
ちょうどいい食器を探したいなら「salut!（サリュ）」がいいかもしれません。
【おせちにはこれ】
低価格×洗練されたデザインがそろうインテリア雑貨ブランド「salut!（サリュ）」では、毎年恒例のお正月食器を販売しています。
お正月といえばおせち料理だけど、おせちを詰めるなら重箱がないと始まりません！ 毎年大人気の2段重箱（2200円）なら、仕切りごとに1品ずつ盛りつけるだけで “映えるおせち” が完成します。
また今年は、ワンプレートおせちにもぴったりのアイテムも豊富なんです。ちょっと値が張るお惣菜を買ってきて、プレート（880円）や小皿（660円）に盛れば、たちまち最高のワンプレートが爆誕しちゃうってわけ♪
【いろんなシーンで重宝します】
さらには、こんなアイテムもラインナップされているのです。
・ほっこり汁椀（770円 / 990円）
年越しそばやお雑煮を食べるときに使いたくなる、華やかなデザインのお椀。なめらかなさわり心地で手になじむのだとか。大小ふたつのサイズで展開しています。
・とっくりとおちょこ（770円 / 330円）
お正月といえば日本酒でしょう！ すっきり透き通ったデザインが美しいとっくり＆おちょこがあれば、おうちにいながら料亭のような気分が味わえそう。
・＜WEB限定＞竹製フラワー重箱（2200円）
お花のようなフォルムの竹製重箱。ちらし寿司やロールサンドと相性ピッタリ。お正月にはもちろん、ピクニックやお花見にも活躍してくれそうです。
これらに加えて、梅の花のかたちをした「ペーパーランチョンマット」（8枚 330円）や、まるみのあるフォルムがかわいい「ガラスの箸置き鏡餅」（385円）、おせちや祝い膳のコーディネートにちょうどいい「テーブルランナー」（1100円）など、お正月の食卓に並べたくなるアイテムがいっぱい！
素敵なデザインがそろっているうえに、ぜんぶプチプラなところもありがたいですよね（涙）。今後も使えそうですし、ひとそろえ集めておくのもアリかもしれませんよ。
※価格はすべて税込みです。
参照元：PAL CLOSET、プレスリリース
執筆：田端あんじ (c)Pouch