“国宝コンビ”横浜流星＆吉沢亮の息ピッタリ、広瀬すずと「お正月を写そう♪」
女優の広瀬すず（27歳）、俳優の横浜流星（29歳）、吉沢亮（31歳）が、富士フイルムのCM「お正月を写そう♪」シリーズに出演。12月27日より、新CM「お正月を写そう♪2026 “チェキ”運命のもちつき」篇の放映を開始する。
今回のCMには、広瀬、横浜、吉沢、そして尾美としのりが登場。尾美の指導の下、もちつきの特訓をする吉沢の様子を、広瀬が1月7日発表予定の新製品“動画も撮れるチェキ”で撮影し、QRコード付きのチェキプリントにする。良い搗き手（つきて）のパートナーがおらず、町内のもちつき大会の出場を渋る横浜にチェキプリントを手渡して、吉沢を紹介する――というストーリーだ。
「お正月を写そう♪」シリーズへの出演について、広瀬は「毎年『お正月を写そう♪』の撮影の時期になると『わ、年末が来る！』みたいな感覚になります。お正月の風物詩のような、お着物を着たり、今回の『もちつき』みたいな体験をすると、『あ、なんかもう年明けたんじゃないかな』って思うくらい、すごく軽やかな気分になる撮影なので、毎年楽しみにしています。今回もハッピーでコミカルなCMになりそうだなと完成を楽しみにしています」とコメント。
また、吉沢は「（このCMへの出演は）4年ぶりで。前回の出演時には、柔道家のウルフアロンさんに寝技を決めるという、とんでもないことをやった思い出が印象に残っています（笑）。本当に贅沢な経験をさせていただきました。今回はすずちゃんと、最近映画で一緒だった横浜流星くんともご一緒させていただき、非常にありがたく思っています」と話し、横浜も「印象的なのは、やはり餅つきのシーンですね。自分は餅を返す作業をやらせていただきました。非常に難しかったですが、指導の方に丁寧に教えていただいて、なんとか形にはなったと思うので、注目してほしいです。吉沢くんとは（映画）国宝での信頼関係がありますので、二人の餅つきのシーンは息がぴったりだったと思います」と語った。
今回のCMには、広瀬、横浜、吉沢、そして尾美としのりが登場。尾美の指導の下、もちつきの特訓をする吉沢の様子を、広瀬が1月7日発表予定の新製品“動画も撮れるチェキ”で撮影し、QRコード付きのチェキプリントにする。良い搗き手（つきて）のパートナーがおらず、町内のもちつき大会の出場を渋る横浜にチェキプリントを手渡して、吉沢を紹介する――というストーリーだ。
また、吉沢は「（このCMへの出演は）4年ぶりで。前回の出演時には、柔道家のウルフアロンさんに寝技を決めるという、とんでもないことをやった思い出が印象に残っています（笑）。本当に贅沢な経験をさせていただきました。今回はすずちゃんと、最近映画で一緒だった横浜流星くんともご一緒させていただき、非常にありがたく思っています」と話し、横浜も「印象的なのは、やはり餅つきのシーンですね。自分は餅を返す作業をやらせていただきました。非常に難しかったですが、指導の方に丁寧に教えていただいて、なんとか形にはなったと思うので、注目してほしいです。吉沢くんとは（映画）国宝での信頼関係がありますので、二人の餅つきのシーンは息がぴったりだったと思います」と語った。