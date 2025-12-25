中央競馬25年ラストウィークの出馬表が発表

中央競馬の今年最後の開催となる27、28日の出馬表が25日、JRAから発表された。G1・有馬記念が行われる28日の中山での武豊の騎乗数に、ファンの注目が集まっている。

武豊は27日は阪神でG2・阪神カップのジューンブレア（牝4、武英）など7鞍に騎乗。有馬記念が行われる28日の中山は、同レースのメイショウタバル（牡4、石橋）のみとなった。

他のレースには騎乗せず、大一番に集中モード。過去には2017年にキタサンブラック、23年にドウデュースで当日、有馬記念のみの騎乗で勝利をつかんでいる。

X上の競馬ファンからも様々な声が上がった。

「一鞍入魂武豊 これはやるやつ」

「豊さん、日曜乗るの有馬のタバルのみなんや これは買うしかないやろ」

「豊さん日曜一鞍の本気度！」

「武豊、有馬記念はメイショウタバル1鞍入魂 これはガチのガチだ…」

「実際勝つか負けるかはともかく、武豊は本気で勝ちたい時乗鞍を絞る。 負けられないと思ってる時はG1一鞍入魂する」

「これは気合いが違う武豊」

メイショウタバルは今年のG1・宝塚記念を制覇。グランプリ連勝が懸かる。



（THE ANSWER編集部）