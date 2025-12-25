育成出身初の首位打者を獲得

ソフトバンク・牧原大成内野手が25日、みずほPayPayドーム内にある球団事務所で契約更改交渉に臨み、5000万円アップの1億5000万円でサインした。今季初の首位打者を獲得し、「若い子はもっともっとやったほうがいい」と後輩たちに奮起を促した。（金額は推定）

プロ15年目となる今季、125試合に出場し打率.304、5本塁打、49打点。初めて規定打席に到達し、育成出身では初の首位打者を獲得。また二塁手としてゴールデン・グラブ賞、ベストナインにも輝き、チームの5年ぶり日本一、2年連続リーグ優勝に大きく貢献した。

来季に向けて「今年の成績を超えたいです。来年セカンドのレギュラーをずっと守れるように頑張っていきたい。けが人が出て、外野をやらないとなったらその準備もしないといけない」と意気込みを語った。

球団側に対しては「若い子の練習が少ないので。色んなデータがあってという中ですけど、もっとやったほうがいいんじゃないですか」と伝えたという。さらに「ポスターにもっと出してくださいと伝えました」と要望したことも明かし、首位打者としてチームの顔となったことをアピールした。

2023年オフに年俸変動制の3年契約を結んでおり、複数年契約結んだ当時は「僕も福岡、一生福岡で野球がしたい気持ちが強かった」と“生涯・福岡”を貫く覚悟を示していた。来季は契約最終年となる。（Full-Count編集部）