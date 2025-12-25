年末が近づき、少しずつおせちの準備が気になってくるこの時期。せっかくなら、手づくりならではの優しい味わいで新年を迎えたいですよね。今回は、共働き料理家のぐっち夫婦に、子どもにも人気の高い「栗きんとん」レシピを教えてもらいました。ぜひ試してみて！

アレンジもおすすめ！優しい甘さの栗きんとん

今回は、人気のおせち料理「栗きんとん」をご紹介。さつまいもの自然な甘みを活かした、手づくりならではの優しい甘さで、好みに合わせて調整できるのも魅力です。

【写真】材料はこちら！

サツマイモをゆっくりゆでてつぶし、栗の甘露煮やシロップと合わせるだけのシンプル工程なので、手軽につくれます。ほくほくとした食感と栗の風味が楽しめますよ。

●栗きんとん

【材料（3〜4人分）】

サツマイモ（紅あずままたはシルクスイート） 300g

栗の甘露煮 8個

栗の甘露煮シロップ 大さじ3

砂糖 大さじ3

みりん 大さじ1

塩 ひとつまみ

クチナシの実 1個



【つくり方】

（1） サツマイモは2cm幅の輪切りにし、厚めに皮をむいて水に10分ほどさらす。クチナシの実を包丁で割り、お茶パックに入れる。鍋にサツマイモを入れ、ひたる程度の水とクチナシの実を加え、中火で加熱する。ひと煮立ちしたら弱火にし、サツマイモに竹串がスーッと通るまでゆでる（途中、サツマイモよりも水分量が少なくなってきたら湯を加えながら）。

（2） サツマイモがやわらかくなったら取り出し、クチナシの実を取り除く。湯を捨てる。同じ鍋にサツマイモを戻し、熱いうちにマッシャーでサツマイモをつぶす。

（3） （2）に栗の甘露煮シロップ、砂糖、みりん、塩を加えて混ぜ合わせる。

（4） 弱火にかけ、木べらで練りながら好みのかたさに仕上げる。栗の甘露煮を加え、さっと混ぜて完成！

きな粉をトッピングして味変！栗きんとんのアレンジトースト

おせち用につくった「栗きんとん」が余ってしまったら…朝食やおやつにぴったりのアレンジトースト「栗きんとんきなこトースト」もおすすめ！

バターを塗ったパンに栗きんとんをのせてこんがり焼き、きなこをふるだけで、香ばしさと甘さのバランスが絶妙な朝食やおやつに早変わりします。

●アレンジ：栗きんとんきな粉トースト

【材料（1人分）】

食パン 1枚

栗きんとん 適量

バター 5g

きな粉 適量



【つくり方】

（1） 食パンにバターを塗り、栗きんとんを広げる。

（2） トースターでこんがり焼く。

（3） 仕上げにきなこをふって完成！

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう