Æ»»Þ½ÙÍ¤¡ßÀ¸¸«°¦ÎÜ¡¢²Î¤òÄÌ¤·¤Æ·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Õ¤¿¤ê¤Î¡È10Ç¯¡É¡£±Ç²è¡Ø·¯¤¬ºÇ¸å¤Ë°ä¤·¤¿²Î¡Ù¾ìÌÌ¼Ì¿¿²ò¶Ø
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÆ»»Þ½ÙÍ¤¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤È¤·¤ÆÀ¸¸«°¦ÎÜ¤¬½Ð±é¤¹¤ë±Ç²è¡Ø·¯¤¬ºÇ¸å¤Ë°ä¤·¤¿²Î¡Ù¡Ê2026Ç¯3·î20Æü¸ø³«¡Ë¤è¤ê¡¢ËÜºî¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿5ÅÀ¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£Èá¤·¤ß¤ò±£¤·¡¢¸ß¤¤¤Î¹¬¤»¤òÁÛ¤¦¤Õ¤¿¤ê¤Î»Ñ¤â
»íºî¤¬¼ñÌ£¤Î¿åÅè½Õ¿Í¡ÊÆ»»Þ½ÙÍ¤¡Ë¤È¡¢Ê¸»ú¤ÎÆÉ¤ß½ñ¤¤¬Æñ¤·¤¤¡ÖÈ¯Ã£À¥Ç¥£¥¹¥ì¥¯¥·¥¢¡×¤òÊú¤¨¤ë±óºä°½²»¡ÊÀ¸¸«°¦ÎÜ¡Ë¡£½Õ¿Í¤¬»ì¤òËÂ¤®¡¢°½²»¤¬¶Ê¤òÁÕ¤Ç¤ë¡£¡È²Î¤òºî¤ë¡É»þ´Ö¤ò¶¦¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Îø¿´¤òÊú¤¯¤â±¿Ì¿¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¸ß¤¤¤ò°¦¤ª¤·¤à¤Õ¤¿¤ê¤Î¡¢¤¿¤Ã¤¿10Ç¯´Ö¤ÎÎø¤òÉÁ¤¤¤¿´¶ÎÞÉ¬»ê¤Î¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー¡£
º£²ó²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¿¤ê¤Î10Ç¯¤Î°¦¤Îµ°À×¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£³¤ÊÕ¤Ë¹¤¬¤ë¼ÇÀ¸¤Î¾å¤Ç¤Õ¤¿¤ê¤¤ê¤Ç²Î¤òºî¤ê¾å¤²¤ëâÁ¤·¤¤ÀÄ½Õ¤ÎÆü¡¹¡¢Êü²Ý¸å¤ÎÉô¼¼¤Ç¸å¸÷¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¥®¥¿ー¤òÁÕ¤Ç¤ë°½²»¤Î»Ñ¡¢¤½¤·¤Æ¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½Õ¿Í¤¬°½²»¤«¤é¥®¥¿ー¤ò¶µ¤ï¤ë²¹¤«¤¯Âº¤¤»þ´Ö¡£¤·¤«¤·°ìÅ¾¡¢ÌÜ¤ËÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¡¢ÀÚ¤Ê¤¤ÊÌ¤ì¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡¢Èá¤·¤ß¤ò±£¤·¡¢¸ß¤¤¤Î¹¬¤»¤òÁÛ¤¦¤Õ¤¿¤ê¤Î»Ñ¤â¡Ä¡£
²Î¤òÄÌ¤·¤Æ·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Õ¤¿¤ê¤Î¡È10Ç¯¡É¤È¤¤¤¦·îÆü¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡¢ÀÚ¤Ê¤¯¤â°¦¤¬°î¤ì¤ë¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£±Ç²è¾ðÊó
¡Ø·¯¤¬ºÇ¸å¤Ë°ä¤·¤¿²Î¡Ù
2026Ç¯3·î20Æü¡Ê¶â¡¦½Ë¡Ë¸ø³«
¸¶ºî¡§°ì¾òÌ¨¡Ø·¯¤¬ºÇ¸å¤Ë°ä¤·¤¿²Î¡Ù¡Ê¥á¥Ç¥£¥¢¥ïー¥¯¥¹Ê¸¸Ë¡¿KADOKAWA´©¡Ë
´ÆÆÄ¡§»°ÌÚ¹§¹À
µÓËÜ¡§µÈÅÄÃÒ»Ò
½Ð±é¡§Æ»»Þ½ÙÍ¤¡¢À¸¸«°¦ÎÜ
°æ¾åÁÛÎÉ¡¡ÅÄÊÕÅí»Ò¡¡ÃÝ¸¶¥Ô¥¹¥È¥ë¡¡²¬ÅÄ¹ÀÚö¡¡¸ÞÆ¬³ÙÉ×¡¡Ìî´Ö¸ýÅ°
¿·Íå¿µÆó¡¡µÜºêÈþ»Ò¡¡Çë¸¶À»¿Í
ÇÛµë¡§ÅìÊõ
(C)2026¡Ö·¯¤¬ºÇ¸å¤Ë°ä¤·¤¿²Î¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
±Ç²è¡Ø·¯¤¬ºÇ¸å¤Ë°ä¤·¤¿²Î¡ÙºîÉÊ¥µ¥¤¥È
https://kimiutamovie.toho.co.jp/