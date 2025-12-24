»³¸ýÃÒ»Ò¡ÖÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤ÃË¤Ç¤¹¡×É×¡¦ÅâÂô¼÷ÌÀ¤Î¥¦¥½¤ß¤¿¤¤¤Ê»äÀ¸³è¤òË½Ïª¡ÖÍ¼Êý6»þ¤«¤é¡Ä¡×
¡¡½÷Í¥¤Î»³¸ýÃÒ»Ò¡Ê61¡Ë¤¬¡¢21Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡ÖÉÃ¤Ç¥¦¥Þ¤¤¡ªºÇ¶¯¤ª¤Ä¤Þ¤ß28Ï¢È¯¡ª¡×¡ÊÆüÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£É×¤ÎÇÐÍ¥¡¦ÅâÂô¼÷ÌÀ¡Ê62¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÈÌ¿Í¤ò´Þ¤á¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¿Í¤«¤é¡Ö¤ª¼ò¤Ë¹ç¤¦¤ª¤Ä¤Þ¤ß¡×¤ò¼èºà¤·¡¢¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤ä°ë»³¤µ¤ä¤«¤é¤¬¼Â¿©¤¹¤ëÈÖÁÈ¡£¤½¤³¤ÇÉáÃÊ¤Î¤ª¼òÃç´Ö¤òÊ¹¤«¤ì¤¿»³¸ý¤Ï¡ÖÃÏÊý¤È¤«¡¢Î¹¤¬¹¥¤¤À¤«¤é°ã¤¦¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤È°û¤à¡×¤È¡¢°ìÈÌ¿Í¤Ë°ì½ï¤Ë°û¤à¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¶¦±é¼Ô¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿É×¤ÎÅâÂô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÉ×¤È¤Ï¤è¤¯¡×¤È¡¢¤ª¼ò¤ò°ì½ï¤â³Ú¤·¤à¤È¤«¡£¡ÖÊü¤Ã¤È¤¤¤¿¤é¡¢Äê°ÌÃÖ¤ËºÂ¤Ã¤¿¤Þ¤ó¤Þ¤ÇÍ¼Êý6»þ¤«¤éÄ«¤Î6»þ¤Þ¤Ç¡¢Æ±¤¸°ÌÃÖ¤Ç¡¢Æ±¤¸´é¤Ç¡¢Æ±¤¸¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤º¤Ã¤È¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤È
¡¡¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤¬¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶¯¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÅâÂô¤Î¼òÎÌ¤ò¶Ã¤¯¤È¡¢»³¸ý¤Ï¡ÖÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤ÃË¤Ç¤¹¡×¤È¥Ý¥Ä¥êÏ³¤é¤·¤Æ¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£