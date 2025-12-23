¸½¥É¥é²ÃÆþ¤«¤é3Ç¯¤ÇÀïÎÏ³°¡¡È¯É½¤µ¤ì¤¿°Õ³°¤Ê¡È¿·Å·ÃÏ¡É¡Ä°úÂàÉ½ÌÀ¤«¤é1¤«·î¤Ç¿·¤¿¤ÊÄ©Àï
¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢¥í¥Ã¥Æ¤Ç¥×¥ì¡¼¡¡ÄÌ»»6Ç¯¤Î¸½ÌòÀ¸³è·Ð¤Æ»ØÆ³¼Ô¤Ë
¡¡ºå¿À¤Ï23Æü¡¢Âç²¼À¿°ìÏº»á¤¬µåÃÄ±¿±Ä¤Î½÷»Ò¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à¡Öºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹Women¡×¤Î¥³¡¼¥Á¤Ë2026Ç¯1·î1ÆüÉÕ¤Ç½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Âç²¼»á¤ÏÊ¡²¬½Ð¿È¤Î28ºÐ¡£Çò²ªÂçÂÍø¹â¤«¤éÇò²ªÂç¤ò·Ð¤Æ¡¢2020Ç¯¤Ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ËÆþÃÄ¡£¥×¥í½éÇ¯ÅÙ¤«¤é¾¡Éé¶¯¤¤ÂÇ·â¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤òÀ¹¤ê¾å¤²¡¢¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤âÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡2022Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè1²ó¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¥í¥Ã¥Æ¤ËºßÀÒ¡£º£µ¨¤Ï½Ð¾ì¤Ê¤·¤Ë½ª¤ï¤ê¥ª¥Õ¤ËÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¡£11·î14Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÄÌ»»6Ç¯¤Î¸½ÌòÀ¸³è¤ò½ª¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹Women¤Ï2021Ç¯¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤ÏÁ´ÆüËÜ½÷»ÒÌîµåÁª¼ê¸¢¤ä´ØÀ¾½÷»ÒÌîµå¥ê¡¼¥°¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤Ï¥×¥íÌîµå¤ÇÇÝ¤Ã¤¿·Ð¸³¤ò½÷»ÒÁª¼ê¤Ë´Ô¸µ¤¹¤ë¡£
¡¡Âç²¼»á¤ÏµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹Women¤Î¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Âç²¼À¿°ìÏº¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ°ì¤ò¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Áª¼ê¤Î»ØÆ³¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤òÁ´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë