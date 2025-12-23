LAタイムズのヘルナンデス記者、ハリス記者がカリフォルニア・ポストへ

ドジャース地元紙「ロサンゼルス・タイムズ」名コラムニスト、ディラン・ヘルナンデス氏が、「カリフォルニア・ポスト」に電撃移籍することが決まった。地元メディア「The San Francisco Standard」のティム・カワカミ記者が19日（日本時間20日）にX（旧ツイッター）に投稿した動画内で発表した。

ヘルナンデス記者はロサンゼルス育ちの日系2世。日本人の母を持ち、渡辺修という日本名を持つ。英語以外にも日本語、スペイン語を流暢に扱うトリリンガル。誰にも忖度しない鋭い切り口の記事は人気が高い。

地元メディア「SFGATE」のファーリー・エリオット記者によると、カリフォルニア・ポストは米紙「ニューヨーク・ポスト」が立ち上げる新刊メディアだという。同メディアの敏腕記者、ジョン・ヘイマン氏は同じくロサンゼルス・タイムズでドジャースの番記者をしているジャック・ハリス氏も移籍することを発表した。

ヘルナンデス氏は今後はドジャースに関するコラムを中心に執筆するという。「ロサンゼルス・タイムズに所属できたことにとても感謝しています。多くの素晴らしい人と一緒に仕事をすることができました」と感謝した。（Full-Count編集部）