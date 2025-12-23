尾崎里紗アナ、３歳長男の誕生日″パウパト尽くし″で祝福
フリーアナウンサーの尾崎里紗が21日、オフィシャルブログを更新。長男の３歳の誕生日を自宅で祝った様子とともに子育てへの思いをつづった。
この日、『息子の誕生日に思うこと』と題してブログを更新。絵文字を交えながら「先日、息子の３歳の誕生日祝いを家でしました」と報告した。
現在、息子が夢中になっているという人気アニメ『パウ・パトロール』に合わせケーキのプレートを“パウパト”にしたり、息子が「ちぇいす、すきなんだぁ」と話していた“キャラクター・チェイス”をチーズで再現した息子用のカレーライスを公開。部屋の装飾も“パウパト”仕様にした尾崎は「あらゆるところに推しを配置笑」と母の愛情あふれる演出だとつづった。
さらに、恐竜好きな一面に合わせて“恐竜の世界”をイメージした「恐竜の卵風にしたゆでたまご」や「ミートボールは岩、パスタの恐竜が徘徊しているという設定」と遊び心たっぷりのメニューも写真とともに説明した。
こうした手作りの演出に夫からは「小学生の自由研究みたいだね」とツッコミが入ったというが「子どもには好評で１番食べてくれました」とうれしそうに振り返った。
また、息子の誕生日を通じて「子育ては忍耐を試されているのか…試練なのか…！？と思うこともよくあるけれど」としつつ「こちらの想像を超える行動で笑わせられたり、 驚かされたり、奥が深いなぁとも思います」と率直な心境を明かした。
最後には「成長が楽しみなような手が離れる日が来るのが寂しいような…」と複雑な母心をにじませ「これからの毎日も噛み締めて過ごしていこう」と前向きな言葉でブログを締めくくった。
尾崎は2019年に会社員の男性と結婚し、2022年末に第１子となる長男を出産。2024年６月末に日本テレビを退社し、現在はフリーアナウンサーとして活動している。
