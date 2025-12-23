AIが「使えるかどうか」は、人間側の「使い方」で決まります。

そう語るのは、グーグル、マイクロソフト、NTTドコモ、富士通、KDDIなどを含む600社以上、のべ2万人以上に思考・発想の研修をしてきた石井力重氏だ。そのノウハウをAIで誰でも実践できる方法をまとめた書籍 『AIを使って考えるための全技術』 が発売。全680ページ、2700円のいわゆる“鈍器本”ながら、「AIと、こうやって対話すればいいのか！」「値段の100倍の価値はある！」との声もあり話題になっている。思考・発想のベストセラー『考具』著者の加藤昌治氏も全面監修として協力し、「これを使えば誰でも“考える”ことの天才になれる」と太鼓判を押した同書から、AIの便利な使い方を紹介しよう。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）

「効率化」だけじゃ、もったいない

AIを仕事に活用できるシーンは多々ありますが、「メール作成」「資料作成」「文章作成」といった効率化や自動化だけに使うのはもったいない。

AIは、新しいアイデアを考えたり、問題解決したりといった、「頭を使う作業」にも活用できます。

ただし、適当な聞き方をしても、質の良い回答は得られません。ロクでもない回答が返ってきてしまうときには、人間側の質問（プロンプト）が適切でないことがほとんどなのです。

AIを使って「思考を言語化」する

たとえば、パッと思いついたアイデアや企画を具体的に言語化したいときにも、AIは活用できます。

それが、『AIを使って考えるための全技術』で紹介されている技法その25「6W3H」です。こちらが、そのプロンプトです。

＜技法「6W3H」の指示文（プロンプト）＞ 〈アイデアを出したスレッドに続ける、もしくはアイデアを記入する〉

先にあげたアイデアを具体的なプランに発展させるために、6W3Hのすべての要素を具体的に述べてください。6W3Hの各要素は以下です。

What（何を）：アイデアの内容や目的を明確にする。

Why（なぜ）：アイデアの背景や理由、価値を明確にする。

Who（誰が）：アイデアの対象者や関係者を明確にする。

Whom（誰と）：アイデアの協力者やパートナーを明確にする。

Where（どこで）：アイデアの場所や範囲を明確にする。

When（いつ）：アイデアのタイミングや期間を明確にする。

How（どうやって）：アイデアの方法や手段を明確にする。

How much（いくらで）：アイデアのコストや収益を明確にする。

How many（どれだけ）：アイデアの数量や規模を明確にする。

――『AIを使って考えるための全技術』（297ページ）より

会議の場にアイデアを出した途端、上司や他のチームメンバーが「なんだか、よくわからない……」的な反応になってしまって、場が静かになる……。そうなってしまうのは、そのアイデアには、まだ「抜け」や「漏れ」があるからです。

「企画」に必要な代表的な要素は5W1Hだと言われます。「Who」「Why」「What」「Where」「When」「How」です。そして、さらにプラスされているとベターな要素が3つあります。それは、「Whom（誰とやるか）」「How much」「How many」です。

要するに、アイデアを「6W3H」が整理された状態に整えられると、内容の良し悪しは別として、大まかにGO／Not GOの評価ができるようになります。そんなときに役立つのが、技法「6W3H」なのです。

「採用のアイデア」を具体化してみよう

この技法を使って、実践してみましょう。

ここでは「優秀な人材を採用するためのアイデア」を例に実践してみます。

たとえば、こんなアイデアを思いついたとします。

「採用ページをキラキラさせるんじゃなくて、逆に会社の“いま抱えてる課題”だけを正直に並べて公開したらどうだろう。優秀な人ほど“自分ならここ直せる”と思って来てくれるかもしれない。これで採用の質、上がるのでは？」

この“思いつき”を、AIの力で具体的に言語化してみましょう。

＜AIへの質問＞ 〈採用ページをキラキラさせるんじゃなくて、逆に会社の“いま抱えてる課題”だけを正直に並べて公開したらどうだろう。優秀な人ほど「自分ならここ直せる」と思って来てくれるかもしれない。これで採用の質、上がるのでは？〉

先にあげたアイデアを具体的なプランに発展させるために、6W3Hのすべての要素を具体的に述べてください。6W3Hの各要素は以下です。

What（何を）：アイデアの内容や目的を明確にする。

Why（なぜ）：アイデアの背景や理由、価値を明確にする。

Who（誰が）：アイデアの対象者や関係者を明確にする。

Whom（誰と）：アイデアの協力者やパートナーを明確にする。

Where（どこで）：アイデアの場所や範囲を明確にする。

When（いつ）：アイデアのタイミングや期間を明確にする。

How（どうやって）：アイデアの方法や手段を明確にする。

How much（いくらで）：アイデアのコストや収益を明確にする。

How many（どれだけ）：アイデアの数量や規模を明確にする。

さて、技法「6W3H」によって、AIはどのようなアイデアを出してくるのでしょうか。

＜AIの回答＞ 以下に、〈課題だけを正直に公開する“逆採用ページ”〉を、6W3Hで完全に具体化したプランを提示します。そのまま企画書に転用できる精度で書いています。 1. What（何を） “自社の現状の課題をあえて正直に列挙する採用ページ”を作成する。 ・いわゆる“キラキラ採用サイト”を逆張りし、課題・未整備・改善ポイントを透明化。

・理想像ではなく“現実”を示し、課題解決に燃える優秀層を引き寄せることが目的。 2. Why（なぜ） ・優秀な人材ほど、「自分が介在する価値」を感じられる職場を求めるため。

・誇張された魅力説明より、課題＝求められる役割が明確で、マッチング精度が高まる。

・入社後のギャップが減り、早期離職の防止・オンボーディングの効率化につながる。

・自社の“改善余地”を公開することで、組織の成熟度・透明性の高さをブランド価値にすることができる。 3. Who（誰が） 主な対象者 ・課題解決志向の強いハイパフォーマー層

・コンサル・プロジェクトマネージャー・エンジニア・マーケターなど、“泥臭い改善仕事”にモチベーションを持つ人材

・会社のステージ（成長期〜転換期）に魅力を感じる人 推進主体 ・経営企画・人事・採用チーム

・各部門の部長・事業責任者（課題提供者） 4. Whom（誰と：協力者） ・広報 / IR：表現が危機感を煽りすぎないようバランス調整

・法務：誤解を生まない表現、コンプライアンスチェック

・現場マネージャー：リアルな課題の提供

・外部デザイナー / 制作会社：トーンを整え、信頼性のあるサイトに仕上げる

・採用コンサル（必要に応じて）：訴求ポイントの明確化 5. Where（どこで） ・自社採用サイト内に「現在の課題」専用セクションを設置

・Wantedly / LinkedIn / 採用SNSでもサマリーを公開

・面接プロセスでも、課題リストを説明資料として活用

・必要に応じて技術ブログ・noteに詳細バージョンを掲載し、改善の進捗を公開 6. When（いつ） 公開タイミング：

・新卒採用前（春）／中途採用強化期（四半期ごと）

課題リストの更新：

・3ヶ月ごとに見直し（改善された課題は“Before→After”を公開）

試験運用：

・まずは一職種（例：エンジニア採用）で1〜2ヶ月テスト公開 7. How（どうやって：手段） 各部門から“本音の課題”を収集 生産性、プロセス、ツール、組織文化、意思決定速度など

課題を“募集ポジションと紐づけ”て整理 「この課題を解決できる人を募集している」という構造化

課題を3段階に分類 ・短期で改善可能

・中期で取り組むべき

・構造的で難度が高い（挑戦しがいのある領域）

課題を魅力に変換する文章を作成 課題そのものではなく、「この課題に取り組む価値」を明示

ページデザイン：透明性の高いトーンに統一 ドキュメント調 / プレーンデザイン / 定量データで裏付け

応募者への導線設計 「この課題に挑戦したい」という温度感で応募できるフォームを用意

効果測定 応募者の質・面接通過率・離職率の推移をモニタリング 8. How much（いくらで） 予算目安（中規模企業の場合） ・採用ページ制作：50〜150万円

・ライティング / コンサル費：20〜80万円

・データ収集・社内工数：数十時間

リターン（見込効果） ・ミスマッチ応募の減少 → 採用効率改善

・ハイクラス層の応募増加

・早期離職の減少（1名辞めるだけで数百万円規模の損失を回避） 9. How many（どれだけ：規模） ・公開する課題の数：5〜15個（多すぎると“危険な会社”に見えるため適正化）

・テスト運用の職種数：1〜2職種から開始

・年間改善サイクル：4回更新

・期待応募数： ミスマッチ応募：30〜50％減

ハイクラス応募：20〜40％増 まとめ：この企画の価値 ・“課題の透明化”という逆張りで差別化

・課題解決志向の人材を吸引

・入社後ギャップの解消

・採用効率と組織文化の向上につながる

いくつかの要素が、「逆採用ページ」というユニークな発想を、単なるアイデアではなく実際に“運用可能な仕組み”へ昇華させている点がとても印象的でした。

「課題を“募集ポジションと紐づける”という設計」

これは特に秀逸だと感じました。

多くの企業は課題を列挙しても、それが“誰が解くべきものか”が曖昧になり、結局ただの愚痴リストになりがちです。そこを「この課題に挑むために、このポジションを募集している」と紐づけたことで、「課題 → 役割 → 採用要件」という一本のストーリーラインが生まれている。これは採用精度を高めるうえで決定的に重要で、非常に実践的な設計になっています。

「課題リストを3段階（短期・中期・構造課題）に分類する」

これも理にかなっていますね。

応募者からすると、会社が抱える課題が“どれほどの難度で、どの時間軸で解決を想定しているのか”が明確になり、自分の介在価値をイメージしやすくなる。

また、企業側にとっても課題の棚卸しや戦略整理として機能し、単なる採用施策にとどまらない。“逆採用ページ”が組織開発の起点になる可能性すら感じました。

「課題更新を四半期ごとに行う」という運用ルール

これは、小手先のブランディングではなく、透明性を継続的に担保する仕組みになっていて好印象です。

企業文化としての「正直さ」が形式化され、“改善が進む会社”というブランド価値が累積していく期待が持てます。採用だけでなく、投資家や取引先にも好影響が出るタイプの仕組みだと感じます。

技法「6W3H」の整理は、「おもしろい企画」レベルを超えて、戦略・組織・採用を一貫して整える“強い設計”になっていると言えるのではないでしょうか。

技法その25「6W3H」、ぜひ活用してみてください。