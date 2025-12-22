占いで顧客満足度を向上！メディア工房／クレディセゾン「業務提携」

メディア工房が、クレディセゾンと顧客満足度の向上を目的とした業務提携契約を締結しました。

メディア工房が持つ占いコンテンツの知見を活かし、クレディセゾンのサービスにおいてエンターテインメント性を高める取り組みを開始します。

メディア工房／クレディセゾン「業務提携」

提携先：株式会社クレディセゾン

目的：顧客満足度の向上およびBtoBソリューションの展開

メディア工房は、中長期的な成長に向け、強みである占い分野の知見とデータを活用した事業ポートフォリオの多角化を進めています。

今回の提携は、占いビジネスを「BtoBソリューション」へと発展させる取り組みの一環です。

AI等を活用することでサービスの深化を図り、新規ユーザー獲得基盤の強化を目指します。

提携の主な内容

「今日の運勢」や「毎日引けるタロット」といった占いコンテンツや恋愛コラムなどを、提携先サービスへ提供します。

これによりサービスのエンターテインメント性を高め、アプリ来訪のきっかけを作ることで、アクティブ率の向上に寄与します。

メディア工房と株式会社クレディセゾンの業務提携の紹介でした。

