FAだったマイケル・キングは3年総額118億円で再契約

ダルビッシュ有投手、松井裕樹投手が所属するパドレスは、マイケル・キング投手と3年総額7500万ドル（約118億2200万円）で再契約した。今オフFAとなっていた大物の去就を巡っては複数球団が獲得に動いていたとされるが、残留交渉にダルビッシュが一役買っていたようだ。

地元メディア「スポーティング・トリビューン」のマーティ・カズウェルさんがキングへのインタビュー映像を公開。残留の経緯を問われた右腕は「（契約が決まった際に）ジョー（マスグローブ投手）やダルビッシュがメッセージをくれたんだ。確かダルビッシュは、僕の代理人とプレラー（編成本部長）との交渉の中に一度いたことがあったと思う」と明かした。

さらに「代理人が（交渉から）戻ってきた際に『彼（ダルビッシュ）はなかなか素晴らしい男だねえ』と言ったんだ。それに対して僕は『今までの僕のチームメートの中でも大好きな1人だから』と答えたよ」とも。尊敬するダルビッシュの“行動”はキングの去就にも影響を与えたかもしれない。（Full-Count編集部）