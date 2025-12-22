大谷翔平がSNSで紹介したプレゼント交換

世界的スターの“交流”にファンの興奮が止まらない。ドジャース・大谷翔平投手は21日（日本時間22日）、自身のインスタグラムを更新。2020年3月からブランドアンバサダーを務めている「BOSS」の企画で実現したプレゼント交換を紹介した。そのやり取りをした相手に「現実ですか!?」「どういうこと」と驚くファンが続出している。

大谷が企画を通してやり取りをした相手は、韓国の人気アイドルグループ「SEVENTEEN」でリーダーを務める「S.COUPS（エスクプス）」。アジアだけでなく、世界中で人気を集めるエスクプスと、手紙とプレゼントを通して、初のコラボを果たした。

動画に登場した大谷は、宛名不明のプレゼント箱を開封。手紙に書かれた名前を見つけると、笑顔で「エスクプスからでした」と明かした。箱に入っていたクマのぬいぐるみなどを手に取ると「デコイと僕の娘宛ですか？」と、可愛らしいプレゼントに喜んだ。

エスクプスが受け取ったプレゼントは黒の革ジャン。大谷からの手紙も紹介すると「これは本当に美しい！ 僕に似合いますよね？ ショウヘイが送ってくれました」と、届けられた逸品に喜びを隠せない様子だった。

2人のスターが見せたやり取りにファンも続々反応。SNSには「大谷翔平がエスクプスに手紙書いてる!?」「クリスマス交換」「朝からえーー!?って大声出しました」「コラボしててえぐいな」「これ凄い」「エスクプス、まさかの大谷さん本人ではなく娘さんのためにプレゼント送ってて死ぬ」などのコメントが寄せられていた。（Full-Count編集部）