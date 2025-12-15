パッサン記者が報道…2年総額3400万ドルか

ポスティングシステムでのメジャー挑戦を目指していたヤクルト・村上宗隆内野手がホワイトソックスと2年総額3400万ドル（約52億7000万円）で契約合意したと、米スポーツ放送局「ESPN」のジェフ・パッサン記者が21日（日本時間22日）に報じた。ヤクルトへは10億円を超える譲渡金が入る見込みとなった。

まさに電撃発表だった。パッサン記者は日本時間の22日午前0時10分に自身のX（旧ツイッター）を更新。「速報：ESPNの情報筋によると、三塁手のムネタカ・ムラカミとシカゴ・ホワイトソックスは2年総額3400万ドルの契約で合意した。25歳のムラカミは日本でシーズン最多本塁打王に輝き、再建中のホワイトソックスにその驚異的なパワーをもたらすだろう」と伝えた。

村上は2022年に打率.318、56本塁打、134打点で3冠王を獲得するなど、NPB通算8年間で843安打、打率.270、246本塁打、出塁率.394、OPS.951と圧倒的な成績を残している。今季は故障でわずか56試合出場に終わったが、22本塁打をマークした。

米移籍大手メディア「MLBトレード・ルーマーズ」のFA選手ランキングで村上は全体4位に位置づけられ、予想契約は8年1億8000万ドル（約284億円）とメガディールが期待されていた。当初の見込みからは契約規模は縮んだものの、正式に決まれば、恩師の高津臣吾氏、井口資仁氏、福留孝介氏以来、日本人4人目の在籍となる。

パッサン記者の報道通りの金額となれば、現行のポスティングルールに基づくと、2500万ドル×20％+超過分900万ドル×17.5％が適用され、ヤクルトへの譲渡金は657.5万ドル（約10億3500万円）が入ることになる。（Full-Count編集部）