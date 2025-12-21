◇フィギュアスケート全日本選手権最終日（2025年12月21日 東京・国立代々木競技場）

X JAPANのYOSHIKIがサプライズで応援に駆けつけた。4年連続の表彰台となる2位に入ったジュニアの島田麻央（17＝木下グループ）が、フリーでYOSHIKIが作詞作曲を手がけた「Miracle」に乗って滑った。島田とはかねてディナーショーに招待するなど交流があり、急きょ観戦に訪れたという。

試合後には会場で対面が実現した。YOSHIKIは「素晴らしかったです。（盛り上がりは）Xジャンプに共通するものがあるかも。インスピレーションが湧きましたし、またフィギュアスケートに合う曲を書きたいなみたいに思い始めました」と語り、「今これだけの実力を持っていらっしゃって、さらに表現力とかも上がるでしょうし。ぜひ次のオリンピックでは頑張っていただきたい」と17歳にエールを送った。

YOSHIKIは2026年4月3〜5日にクラシカルコンサート「YOSHIKI CLASSICAL 2026 覚醒前夜―Tokyo 3 Nights 世界への第一章」（東京ガーデンシアター）を開催する。