ギャルと超大型犬が初対面！わんこの圧倒的なサイズ感と、わちゃわちゃと楽しそうな光景にニンマリする人が続出しています。話題の投稿には「わたしもハグされたい」「で、でかい…ｗ」「お互い嬉しそうだね」などのコメントが寄せられることとなりました。

【動画：ギャルが『超大型犬』と初めて出会って、ハグをしてみると…目を疑うほどのサイズ感】

超大型犬がギャルのお姉さんと初対面！

TikTokアカウント「misarin0420」の投稿主さんの愛犬は、超大型犬のレオンベルガー。たくましい体つきと厚くて長い被毛をまとった、まさにライオンを思わせる風格が特徴的な犬種です。

そんなレオンベルガーさんは、この日ギャルのお姉さんと初対面したのだそう。すると、さっそく立ち上がりお姉さんにハグをしたのだとか！2本足で立つレオンベルガーさんは、160cmはあるお姉さんを優に超えていたといいます。

温厚で友好的な犬種といわれるレオンベルガー。まさにお姉さんをギュッと抱きしめたお顔はとっても嬉しそう。初対面とは思えないフレンドリーさをお見せしていたのだとか。

大きい…！圧倒的な存在感

レオンベルガーさんの熱烈ハグに、きれいにセットしたお姉さんの髪も乱れてしまったそう。お姉さんも負けじとギュッと抱きしめますが、頭一つ分大きいレオンベルガーさんの圧倒的な存在感といったら…！

『仲良しやねん』とお姉さんが笑顔を見せると、それに応えるように前足を広げて抱きつくレオンベルガーさん…。言葉を理解しているような仕草には驚いてしまいます。

ステキなふたりの姿にホッコリ♡

しばらくの間、2本足で立ち続けていたレオンベルガーさん、少々疲れてしまったのかゆっくりと床に前足を下ろしました。すると『疲れたんちゃう？』とニヤリと問いかけるお姉さん。わんこと同じ目線で全力で触れ合ってくれるお姉さんもとってもステキです。

一瞬で相思相愛！とっても微笑ましいふたりの姿に、そばで見ていた投稿主さんも同じく笑顔になったのでした。

初対面とは思えない！？ハグをし合うふたりの姿には「大きくてかわいい…」「仲良し♡」「ハグされたーい」など多くのコメントが寄せられています。なかなかお目にかかれない超大型犬とハグできるなんて羨ましいですよね。

国内での飼育頭数はわずか数十頭！非常に希少なレオンベルガーの魅力を堪能したい方は、TikTokアカウント「misarin0420」へ遊びにいってみてくださいね！

