レバンテvsソシエダ スタメン発表
[12.20 ラ・リーガ第17節](シウダ・デ・バレンシア)
※24:15開始
<出場メンバー>
[レバンテ]
先発
GK 13 マシュー・ライアン
DF 2 マティアス・モレノ
DF 4 アドリアン・デ・ラ・フエンテ
DF 22 ジェレミー・トリアン
DF 23 マヌ・サンチェス
MF 10 パブロ・マルティネス
MF 12 ウナイ・ベンセドール
MF 16 ケルビン・アリアーガ
MF 17 ビクトル・ガルシア
MF 24 カルロス・アルバレス
FW 9 イバン・ロメロ
控え
GK 1 パブロ・カンポス
GK 32 Álex Primo
DF 3 アラン・マットゥーロ
DF 6 ディエゴ・パンピン
DF 14 ホルヘ・カベージョ
DF 29 Nacho Pérez
MF 8 ジョン・アンデル・オラサガスティ
MF 20 オリオル・レイ
FW 11 ホセ・ルイス・モラレス
FW 18 イケル・ロサダ
FW 19 カルロス・エスピ
FW 26 Kareem Tunde
監督
Álvaro del Moral Galán
[ソシエダ]
先発
GK 1 アレックス・レミロ
DF 5 イゴール・スベルディア
DF 6 アリツ・エルストンド
DF 17 セルヒオ・ゴメス
DF 31 ジョン・マルティン
MF 4 ジョン・ゴロチャテギ
MF 11 ゴンサロ・ゲデス
MF 14 久保建英
MF 24 ルカ・スチッチ
MF 28 パブロ・マリン
FW 10 ミケル・オヤルサバル
控え
GK 13 ウナイ・マレーロ
DF 3 アイエン・ムニョス
DF 16 ドゥイェ・チャレタ・ツァル
DF 20 アルバロ・オドリオソラ
MF 8 ベニャト・トゥリエンテス
MF 18 カルロス・ソレール
MF 21 アルセン・ザハリャン
MF 22 ミケル・ゴティ
MF 23 ブライス・メンデス
MF 44 Lander Astiazarán
FW 15 ウマル・サディク
FW 34 アルカイツ・マリエスクレーナ
監督
イオン アンソテギ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
