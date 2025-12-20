[12.20 ラ・リーガ第17節](シウダ・デ・バレンシア)

※24:15開始

<出場メンバー>

[レバンテ]

先発

GK 13 マシュー・ライアン

DF 2 マティアス・モレノ

DF 4 アドリアン・デ・ラ・フエンテ

DF 22 ジェレミー・トリアン

DF 23 マヌ・サンチェス

MF 10 パブロ・マルティネス

MF 12 ウナイ・ベンセドール

MF 16 ケルビン・アリアーガ

MF 17 ビクトル・ガルシア

MF 24 カルロス・アルバレス

FW 9 イバン・ロメロ

控え

GK 1 パブロ・カンポス

GK 32 Álex Primo

DF 3 アラン・マットゥーロ

DF 6 ディエゴ・パンピン

DF 14 ホルヘ・カベージョ

DF 29 Nacho Pérez

MF 8 ジョン・アンデル・オラサガスティ

MF 20 オリオル・レイ

FW 11 ホセ・ルイス・モラレス

FW 18 イケル・ロサダ

FW 19 カルロス・エスピ

FW 26 Kareem Tunde

監督

Álvaro del Moral Galán

[ソシエダ]

先発

GK 1 アレックス・レミロ

DF 5 イゴール・スベルディア

DF 6 アリツ・エルストンド

DF 17 セルヒオ・ゴメス

DF 31 ジョン・マルティン

MF 4 ジョン・ゴロチャテギ

MF 11 ゴンサロ・ゲデス

MF 14 久保建英

MF 24 ルカ・スチッチ

MF 28 パブロ・マリン

FW 10 ミケル・オヤルサバル

控え

GK 13 ウナイ・マレーロ

DF 3 アイエン・ムニョス

DF 16 ドゥイェ・チャレタ・ツァル

DF 20 アルバロ・オドリオソラ

MF 8 ベニャト・トゥリエンテス

MF 18 カルロス・ソレール

MF 21 アルセン・ザハリャン

MF 22 ミケル・ゴティ

MF 23 ブライス・メンデス

MF 44 Lander Astiazarán

FW 15 ウマル・サディク

FW 34 アルカイツ・マリエスクレーナ

監督

イオン アンソテギ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります