クリスマスパーティの主役ともいえるケーキ。お店で買うケーキもおいしいですが、物価高騰の影響があり、買うと高くついてしまうことも。そこで、今回は、業務スーパー商品で手軽につくれるケーキレシピを、人気料理家のほりえさちこさんに教えてもらいました。簡単なのに本格的な味わいを楽しめるので、試してみて！

手軽にテーブルを華やかな印象に！イチゴの生クリームケーキ

スポンジにチョコソースを仕込めば、デパ地下で売っているケーキ並みの仕上がりに！

【写真】おいしくなるポイントはコレ！

●イチゴのホワイトクリスマスケーキ

【材料（13.5×18.5cm 1台分）】

お手軽スポンジシート（冷凍） 2枚（2／3袋）

アマンディホイップフローズン 1袋

チョコレートシロップ 適量

イチゴ 適量

粉糖（お好みで） 適量



【つくり方】

（1） スポンジ、ホイップクリームは30分〜1時間室温において解凍し、スポンジは長さを横半分に切る。イチゴは洗ってヘタを除き、半量は縦半分〜1／3に切る。

（2） （1）のスポンジ1枚の表面にパレットナイフなどでチョコレートシロップを薄く塗り広げる。その上にホイップクリームを絞って塗り広げ、（1）で切ったイチゴの1／3量を並べる。さらにホイップクリームを絞り、塗り広げる。

（3） （2）の上にスポンジを重ね、チョコレートシロップ、ホイップクリーム、イチゴ、ホイップクリームを重ねる。さらにもう1段、同様にして、スポンジをのせる。

（4） 全体にホイップクリームを絞って塗り広げる。最後はパレットナイフを湯で温めて表面をなでるときれいに仕上がる。残りのイチゴを並べたら、残りのホイップクリームも絞って飾る。あれば、お好みで粉糖をふる。

●おいしくなるポイント！

スポンジにチョコレートシロップを薄く塗ってからホイップクリームを重ねると、メリハリのある味に。

●今回使った、業務スーパーの商品は3つ！

ふんわり＆しっとり食感のスポンジケーキシート。ケーキやロールケーキ、パフェなど、使い方は自由自在。

解凍するだけで、泡立ての手間なく使えるのがうれしい。植物油脂を含んでいるので、さっぱりとした味わい。

チョコレートを溶かす手間なく使える濃厚なチョコレートシロップ。アイスクリームやパンケーキにも。

※ 店舗や時期により商品の価格や取り扱い、パッケージが異なる場合があります。