JUICYJUICYが、2ndシングル「Bibbidi-Bobbidi-Boo」を本日12月20日に配信リリース。また、あわせてMVも公開となった。

本楽曲は、軽快なリズムと美しいメロディがきらめくホリデーソング。コンポーザー／サウンドプロデューサーのYUKI JOLLY ROGERが作詞作曲を手がけた、2000年代の平成ヒットソングを思い出させるようなサウンドの一曲となっている。

また、MVは音楽とファッションの結びつきが強かった“あの時代”を彷彿とさせる、どこか懐かしい映像に仕上がっている。

・サウンドプロデューサー YUKI JOLLY ROGER コメント

この曲は、落ち込んだ友人を励ます為に、あるいは励まされる側として、“大事な友達と集まる日”をテーマにした楽曲です。「Bibbidi-Bobbidi-Boo」という呪文の響きに、包容力や変化のエネルギーを感じ、このフレーズを軸に歌詞を書いてみました。JUICYJUICYさんの活動を後押しする楽曲の一つになれたら嬉しいです。

（文＝リアルサウンド編集部）