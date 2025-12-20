ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡Ö´Ø·¸ÀÃÛ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡¡´Ú¹ñMVP¢ª47²¯±ß¤ÇÊÆÉüµ¢¡Ä¥Ö¥ì¡¼¥¯ÁË¤ó¤ÀNPB¥ë¡¼¥ë
ÆüËÜ¥Ï¥à¡¢³ÚÅ·¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥Ý¥ó¥»¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È3Ç¯47²¯±ß¤Ç·ÀÌó
¡¡¸µÆüËÜ¥Ï¥à¤Ç¡¢º£¥ª¥Õ¤Ë¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È3Ç¯Áí³Û3000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó47²¯3200Ëü±ß¡Ë¤Ç·ÀÌó¤·¤¿¥³¥Ç¥£¡¦¥Ý¥ó¥»Åê¼ê¤Ïº£µ¨¡¢´Ú¹ñµå³¦¤Ç¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£ÊÆ¥Ý¥Ã¥È¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡Ö¥Õ¥¡¥¦¥ë¡¦¥Æ¥ê¥È¥ê¡¼¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢NPBÆÈÆÃ¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡31ºÐ¤Î¥Ý¥ó¥»¤Ï2020¡¢2021Ç¯¤Ë1¾¡»ß¤Þ¤ê¡£2022Ç¯¤«¤éÆüËÜ¥Ï¥à¡¢2024Ç¯¤«¤é³ÚÅ·¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢3Ç¯´Ö¤Ç10¾¡16ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4.54¤Èº£¤Ò¤È¤Ä¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤¬¥Ï¥ó¥Õ¥¡¤Ç¤Ï17¾¡¡Ê1ÇÔ¡Ë¡¢ËÉ¸æÎ¨1.89¡¢252Ã¥»°¿¶¤ÈÅê¼ê3´§¤Ë¡£¥ê¡¼¥°MVP¤â³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¡Ö¤Ê¤¼ÆüËÜ¤Ç¤âÆ±¤¸¤³¤È¤¬µ¯¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡×¡£»Ê²ñ¼Ô¤ÎÌä¤¤¤«¤±¤Ë»×¤¤¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡ÖºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤Ï¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤À¡£´Ú¹ñ¤Ç¤Ï144»î¹ç¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢Á´»î¹ç¥Ù¥ó¥Á¤ËºÂ¤ë¤«¤é¡Ê¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤È¤Î´Ø·¸À¤Ï¡Ë¤è¤ê¿¼¤Þ¤ë¤ó¤À¡£ÂÇÀþ¤¬¤¤¤¤»þ¤â¡¢°¤¤»þ¤â°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤«¤é¤Í¡£¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤¬¥¨¥é¡¼¤òÈÈ¤·¤¿¤é¡¢À¼¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£´Ú¹ñ¤Ç¤ÏÁ´»î¹ç¥Ù¥ó¥Á¤ËºÂ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×
¡ÖÆüËÜ¤Ç¤ÏÀèÈ¯Åê¼ê¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥Ù¥ó¥Á¤ËºÂ¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏÀèÈ¯¤·¤¿Æü¤À¤±¡£¤½¤ì°Ê³°¤Ï»î¹çÁ°¤ËÎý½¬¤ò½ª¤¨¤¿¤é¡¢²È¤Ëµ¢¤ë¤ó¤À¡£¤À¤«¤é¡Ê¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤È¤Î¡Ë´Ø·¸À¤ò¤¢¤Þ¤êÃÛ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡ÆüËÜ¤Î¥×¥íÌîµå¤Ï1·³ÅÐÏ¿¤Ç¤¤ëÁª¼ê¿ô¤ÏºÇÂç31¿Í¡£¼ÂºÝ¤Ë»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏºÇÂç26¿Í¤Ç¡¢ÄÌ¾ï¤ÏÅÐÈÄÍ½Äê¤Î¤Ê¤¤ÀèÈ¯Åê¼ê¤Ê¤É¤¬¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤«¤é³°¤ì¤ë¡£¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏÀèÈ¯Åê¼ê¤¬ÅÐÈÄÁ°Æü¡¢ÍâÆü¤Ë¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¡¢¥Ý¥ó¥»¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¤¢¤¬¤ê¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëNPB¤Î¡ÈÊ¸²½¡É¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë