¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡¿¥É¥¥ー¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù½é¤ÎÍ½¹ðÊÔ±ÇÁü¤¬¸ø³« ¨¡ ²¿¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¡©²òÀâ
2026Ç¯¸ø³«Í½Äê¤Î¡ÊMCU¡Ë¥¯¥í¥¹¥ªー¥ÐーÄ¶Âçºî¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡¿¥É¥¥ー¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù¤è¤ê¡¢½é¤È¤Ê¤ë¥Æ¥£¥¶ーÍ½¹ðÊÔ±ÇÁü¤¬·à¾ì¸ÂÄê¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¹ñÆâ¤Ç¤â¡¢°ìÉô·à¾ì¤Ç¡Ø¥¢¥Ð¥¿ー¡§¥Õ¥¡¥¤¥äー¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¢¥Ã¥·¥å¡Ù¾å±ÇÁ°¤ËÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
É®¼Ô¤ÏÅÔÆâ·à¾ì¤Ë¤Æ±ÇÁü¤ò³ÎÇ§¡£ÆâÍÆ¤òÅÁ¤¨¤ë¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡¿¥É¥¥ー¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù½é¥Æ¥£¥¶ー±ÇÁü¤ÎÀâÌÀ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡¿¥É¥¥ー¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù½é¥Æ¥£¥¶ー±ÇÁü¤ÎÀâÌÀ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£(C) 2024 MARVEL. ¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡¿¥É¥¥ー¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù½é¤ÎÆÃÊó±ÇÁü¡¢²òÀâ
¡Ø¥¢¥Ð¥¿ー¡§¥Õ¥¡¥¤¥äー¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¢¥Ã¥·¥å¡Ù¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¾å±Ç¤µ¤ì¤¿¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡¿¥É¥¥ー¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù½é¤ÎÆÃÊó±ÇÁü¤Ï¡¢¤ª¤è¤½1Ê¬20ÉÃ¤Û¤É¤ÎÃ»¤¤¤â¤Î¤À¡£
¸ÏÍÕ¤ÎÉñ¤¦ÅÄ¼ËÆ»¤Ç¡¢ÃËÀ¤¬¥Ð¥¤¥¯¤òÁö¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¸ÅÉ÷¤ÊÉþÁõ¤Ë¤Ï¸«³Ð¤¨¤¬¤¢¤ë¡£ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¤Î¥Æー¥Þ¶Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬Í¥¤·¤¯Ê¹¤³¤¨¤ë¡£
ÃËÀ¤¬¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ò³°¤·¡¢¼«Âð¤Ë¶á¤Å¤¯¡£Èâ¥¬¥é¥¹¤Ë±Ç¤ë¤½¤Î±Æ¤Ï¥¹¥Æ¥£ー¥Ö¡¦¥í¥¸¥ãー¥¹¡¢¸µ¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤À¡£MARVEL/PLANET PHOTOS ¼Ì¿¿¡§¥¼ー¥¿¥¤¥áー¥¸
¼«Âð¤ËÌá¤Ã¤¿¥¹¥Æ¥£ー¥Ö¤Ï¸Å¤¤¥±ー¥¹¤Ë»ÅÉñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¹ー¥Ä¤òµÅ¤¤¾å¤²¡¢¶»¤ÎÀ±°õ¤òÄ¯¤á¤ë¡£Â³¤¯¥«¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Æ¥£ー¥Ö¤¬²æ¤¬»Ò¤È»×¤ï¤ì¤ëÀÖ¤óË·¤òÊú¤¡¢¹¬¤»¤½¤¦¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£±ÇÁü¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥Æ¥£ー¥Ö¡¦¥í¥¸¥ãー¥¹¤Ï¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡¿¥É¥¥ー¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¤Î¥Æ¥í¥Ã¥×¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ2026Ç¯12·î18Æü¤Î¸ø³«¤Ë¸þ¤±¤¿¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤¬»ÏÆ°¤¹¤ë¡£
¤³¤Î¥Æ¥£¥¶ー±ÇÁü¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«Ìò¤Î¥¯¥ê¥¹¡¦¥¨¥ô¥¡¥ó¥¹¤¬¡Ø¥É¥¥ー¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù¤ËºÆ½Ð±é¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Àµ¼°¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¨¥ô¥¡¥ó¥¹¤Ï¡¢Àè¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿27Ì¾¤Î½Ð±é¿Ø¤ÎÃæ¤Ë¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ËÜ±ÇÁü¤Ï¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡¿¥¨¥ó¥É¥²ー¥à¡Ù¡Ê2019¡Ë¤Î¥é¥¹¥È¤Ç¡¢³Æ»þÂå¤«¤éÇÒ¼Ú¤·¤¿¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡¦¥¹¥Èー¥ó¤òÌá¤¹¤¿¤á¤Ë°ì¿Í¤Ç¥¿¥¤¥à¥È¥é¥Ù¥ë¤ÎÎ¹¤Ë·«¤ê½Ð¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ°¦¤¹¤ë¥Ú¥®ー¡¦¥«ー¥¿ー¤È¶¦¤Ë²áµî¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿À¤³¦Àþ¤Î¡ÈÂ³¤¡É¤È¸«¤é¤ì¤ë¡£¥¹¥Æ¥£ー¥Ö¤Ï¥Ú¥®ー¡ÊËÜ±ÇÁü¤Ë¤ÏÌ¤ÅÐ¾ì¡Ë¤È»Ò¤ò¤â¤¦¤±¡¢¿·¤¿¤Ê¿ÍÀ¸¤ò²º¤ä¤«¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£¡Ø¥É¥¥ー¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ºÆ¤Ó½â¤ò¼ê¤ËÀï¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¤Ê¤ª¥¨¥ô¥¡¥ó¥¹¤Ï°ÊÁ°¡¢¡Ø¥É¥¥ー¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù½Ð±é¤Î±½¤ò¡Ö¥Ð¥ó¥É¤ËÌá¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤«¤Ê¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¡£¡Ö¤¤Ã¤È¤ß¤ó¤Ê¤¹¤´¤¤¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¡£±Ç²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤é¡¢¥Ñー¥Æ¥£ー¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¼Â´¶¤¬Í¯¤¤¤Æ¤â¤Ã¤È¤Ä¤é¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢Èà¤Ïº£¤â¤¤Á¤ó¤È¥Ñー¥Æ¥£ー¤ÎÃæ¿´¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡¿¥É¥¥ー¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù¤Ï2026Ç¯12·î18Æü¡¢ÆüÊÆÆ±»þ¸ø³«¡£