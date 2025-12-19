全日本選手権・女子SP

フィギュアスケートの2026年ミラノ・コルティナ五輪代表最終選考会を兼ねた全日本選手権が19日、東京・代々木第一体育館で開幕した。女子ショートプログラム（SP）で、ジュニアの島田麻央（木下グループ）が79.33点をマーク。年齢制限で五輪には出られない17歳が完璧な演技を披露した。

冒頭にトリプルアクセルを鮮やかに決めると、両手をあげての3回転フリップも成功。基礎点が1.1倍になる演技後半にはルッツ─トーループの連続3回転も決めた。

完璧な演技を披露すると笑顔のフィニッシュ。79.33点は国際連盟（ISU）非公認スコアだが、中井亜美の今季世界最高78.00点を超えた。

島田は2008年10月30日生まれの17歳。世界ジュニア選手権＆ジュニアグランプリファイナル3連覇などの実績があるが、「五輪前年の7月1日時点で17歳以上」という国際スケート連盟（ISU）の年齢制限が壁となって、ミラノ・コルティナ五輪の出場資格がない。

母が浅田真央さんのファンだったため、読みが同じ「マオ」で「麻央」と名づけられた。浅田さんは06年トリノ五輪のシーズンにGPファイナルで優勝するなど圧倒的なパフォーマンスを披露していたが、シーズン開始時点で15歳という当時のルールに阻まれてトリノには出られなかった。



（THE ANSWER編集部）