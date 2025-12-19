ニコラ・ヨキッチがセンターの選手としてシーズン通算アシスト数でNBA歴代1位に浮上

12月19日（現地時間18日）。デンバー・ナゲッツは、ホームのボール・アリーナでオーランド・マジックを126－115で下し、連勝を6へと伸ばした。

ナゲッツでは7本の3ポイントシュートを沈めたジャマール・マレーがゲームハイの32得点、ニコラ・ヨキッチが23得点11リバウンド13アシスト2スティール、キャメロン・ジョンソンが19得点11リバウンド3アシストを残すなど計6選手が2ケタ得点を記録。

今シーズン、リーグトップを快走する13回目のトリプルダブルを達成したヨキッチは、ここまで26試合の出場で平均29.6得点1.4スティールにいずれもリーグ1位となる12.3リバウンド10.9アシストを誇っている。

そしてマジック戦で13本のアシストを配球したことで、レギュラーシーズン通算5667本に到達。カリーム・アブドゥル・ジャバー（元ロサンゼルス・レイカーズほか／5660本）を抜き、ヨキッチがセンターの選手としてNBA歴代最多のアシスト記録を塗り替えた。

得点、リバウンド、プレーメーキングと3拍子そろったセルビア出身のビッグマンは、通算トリプルダブル数でもNBA歴代3位の177回に達した。歴代2位に立つオスカー・ロバートソン（元シンシナティ・ロイヤルズほか／181回）へ肉薄している。

そのヨキッチ擁するナゲッツは、20勝6敗でウェスタン・カンファレンス2位の好位置をキープしている。

【動画】ヨキッチが繰り出してきた華麗なアシスト集！





