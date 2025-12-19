大谷翔平のサイン入り限定カードが約4億6700万円で落札

1枚の限定カードが4億6700万円もの大金を動かした。ドジャース・大谷翔平投手のサイン入りカードが18日（日本時間19日）、米オークションサイト「Fanatics Collect」で300万ドル（約4億6700万円）で落札。最終的に決まった金額に「マジかよ」「次元が違う」とファンが衝撃を受けている。

4億円超えで落札されたのは「2025 Topps Chrome MVP Award Gold MLB Logoman Shohei Ohtani PATCH AUTO 1/1」。大谷は昨季から“ゴールド・ロゴマン”の金色パッチがついたユニホームを着用しており、そのロゴパッチが入った世界で1枚だけの限定カード。手に入れたミネソタ在住のドジャースファンが売却し、今回のオークションが実施された。

“唯一のお宝”とあり、オークション開始から価格が上昇。7日（同8日）の午前8時の段階で100万ドル（約1億5500万円）の大台に到達。入札延長開始時間は18日（同19日）の午前11時だったが、その後も延長され、最後まで金額は上昇を続けた。最終的には69の入札があり、300万ドル（約4億6700万円）で落札となった。

限定とはいえ、カード1枚につけられた金額にファンは騒然。SNSには「ええっ…4.6億円!?」「桁違いの価値」「まさに世界の大谷」「宝くじ当たっても買えない」「大谷効果やばすぎる…サインカードにそんな価値がつくなんて」など、大谷がもたらした異次元ともいえる金額に驚きの声が寄せられていた。（Full-Count編集部）