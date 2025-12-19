¡Ø¤È¤ó¤Ç¤â¥¹¥¥ë¤Ç°ÛÀ¤³¦ÊüÏ²¥á¥·2¡ÙÂè24ÏÃ¡¡¡Ö¿·¤¿¤Ê¤ëµ¢´Ô¡×¤¢¤é¤¹¤¸¸ø³«¡ª
2025Ç¯10·î¤è¤ê¥Æ¥ìÅì·ÏÎó¤Ë¤ÆÊüÁ÷Ãæ¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤È¤ó¤Ç¤â¥¹¥¥ë¤Ç°ÛÀ¤³¦ÊüÏ²¥á¥· 2¡Ù¡£Âè24ÏÃ¤ÎÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤È¤¢¤é¤¹¤¸¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤Î»ëÄ°Æ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¾®Àâ²È¤Ë¤Ê¤í¤¦¡×¤Ë¤Æ14²¯PVÄ¶¤¨¡¢Á´À¤³¦¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×¡Ê»æ¡ÜÅÅ»Ò¡Ë1000ËüÉôÆÍÇË¤Î¿Íµ¤¾®Àâ¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤È¤ó¤Ç¤â¥¹¥¥ë¤Ç°ÛÀ¤³¦ÊüÏ²¥á¥·¡Ù¡£
2023Ç¯¤Ë¡¢¥¢¥Ë¥á¥¹¥¿¥¸¥ªMAPPAÀ©ºî¤Î¤â¤ÈTV¥¢¥Ë¥á¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Á´ÏÃ³Æ¼ïÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤ÇÇÛ¿®Ãæ¡¢¥·¡¼¥º¥ó2¤ÏËè½µ²ÐÍË¿¼Ìë24¡§00¤«¤é¥Æ¥ìÅì·ÏÎó¤Ë¤ÆÊüÁ÷Ãæ¡£ÊüÁ÷Ä¾¸å¤è¤êPrime Video ¤Ë¤Æ¸«ÊüÂêºÇÂ®ÇÛ¿®Ãæ¤À¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ÊüÁ÷¤Ë¸þ¤±¤ÆÂè24ÏÃ¡Ö¿·¤¿¤Ê¤ëµ¢´Ô¡×¤ÎÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤È¤¢¤é¤¹¤¸¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
´Ñ¤ì¤Ð¼«Á³¤È¤ªÊ¢¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¯¤ë¡¢¥Í¥Ã¥È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ò¶î»È¤·¤Æºî¤ëÀäÉÊÎÁÍý¤È»×¤ï¤º¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Ò¤È¥³¥Þ¤¬ËþºÜ¤Î¡¢ÈþÌ£¤·¤¤Î¹¡£ÊüÁ÷¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¡ãÂè24ÏÃ¡Ö¿·¤¿¤Ê¤ëµ¢´Ô¡×Àè¹Ô¥«¥Ã¥È¡õ¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
Ááµ¯¤¤·¤¿¥à¥³¡¼¥À¤Ï¡¢¥¯¥é¡¼¥±¥óÆ¤È²¤Ç³èµ¤¤ÎÌá¤Ã¤¿³¹¤ÎÄ«»Ô¤ò½ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¾Æ¤µû¤äÁÚºÚ¤¬Çä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë²°Âæ¤ò³Ú¤·¤àÃæ¡¢¿·Á¯¤Ê³¤»ºÊª¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¥à¥³¡¼¥À¤Ï¡¢
¤È¤¢¤ëÎÁÍý¤¬Æ¬¤ËÉâ¤«¤Ó¡Ä¡Ä¡£
¡ä¡ä¡äÂè24ÏÃÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿9ÅÀ¡Ë
¤½¤·¤Æ¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤È¤ó¤Ç¤â¥¹¥¥ë¤Ç°ÛÀ¤³¦ÊüÏ²¥á¥·2¡Ù¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤Î»îÄ°Æ°²è¤¬Youtube¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¥à¥³¡¼¥À°ì¹Ô¤ÎÎ¹¤òºÌ¤ëÁÇÅ¨¤Ê²»³Ú¤Î¿ô¡¹¡£12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë¤ÎÈ¯Çä¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
¡ÊC¡Ë¹¾¸ýÏ¢¡¦¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥Ã¥×¡¿MAPPA¡¿¤È¤ó¤Ç¤â¥¹¥¥ë
¡Ö¾®Àâ²È¤Ë¤Ê¤í¤¦¡×¤Ë¤Æ14²¯PVÄ¶¤¨¡¢Á´À¤³¦¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×¡Ê»æ¡ÜÅÅ»Ò¡Ë1000ËüÉôÆÍÇË¤Î¿Íµ¤¾®Àâ¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤È¤ó¤Ç¤â¥¹¥¥ë¤Ç°ÛÀ¤³¦ÊüÏ²¥á¥·¡Ù¡£
2023Ç¯¤Ë¡¢¥¢¥Ë¥á¥¹¥¿¥¸¥ªMAPPAÀ©ºî¤Î¤â¤ÈTV¥¢¥Ë¥á¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Á´ÏÃ³Æ¼ïÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤ÇÇÛ¿®Ãæ¡¢¥·¡¼¥º¥ó2¤ÏËè½µ²ÐÍË¿¼Ìë24¡§00¤«¤é¥Æ¥ìÅì·ÏÎó¤Ë¤ÆÊüÁ÷Ãæ¡£ÊüÁ÷Ä¾¸å¤è¤êPrime Video ¤Ë¤Æ¸«ÊüÂêºÇÂ®ÇÛ¿®Ãæ¤À¡£
´Ñ¤ì¤Ð¼«Á³¤È¤ªÊ¢¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¯¤ë¡¢¥Í¥Ã¥È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ò¶î»È¤·¤Æºî¤ëÀäÉÊÎÁÍý¤È»×¤ï¤º¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Ò¤È¥³¥Þ¤¬ËþºÜ¤Î¡¢ÈþÌ£¤·¤¤Î¹¡£ÊüÁ÷¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¡ãÂè24ÏÃ¡Ö¿·¤¿¤Ê¤ëµ¢´Ô¡×Àè¹Ô¥«¥Ã¥È¡õ¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
Ááµ¯¤¤·¤¿¥à¥³¡¼¥À¤Ï¡¢¥¯¥é¡¼¥±¥óÆ¤È²¤Ç³èµ¤¤ÎÌá¤Ã¤¿³¹¤ÎÄ«»Ô¤ò½ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¾Æ¤µû¤äÁÚºÚ¤¬Çä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë²°Âæ¤ò³Ú¤·¤àÃæ¡¢¿·Á¯¤Ê³¤»ºÊª¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¥à¥³¡¼¥À¤Ï¡¢
¤È¤¢¤ëÎÁÍý¤¬Æ¬¤ËÉâ¤«¤Ó¡Ä¡Ä¡£
¡ä¡ä¡äÂè24ÏÃÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿9ÅÀ¡Ë
¤½¤·¤Æ¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤È¤ó¤Ç¤â¥¹¥¥ë¤Ç°ÛÀ¤³¦ÊüÏ²¥á¥·2¡Ù¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤Î»îÄ°Æ°²è¤¬Youtube¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¥à¥³¡¼¥À°ì¹Ô¤ÎÎ¹¤òºÌ¤ëÁÇÅ¨¤Ê²»³Ú¤Î¿ô¡¹¡£12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë¤ÎÈ¯Çä¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
¡ÊC¡Ë¹¾¸ýÏ¢¡¦¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥Ã¥×¡¿MAPPA¡¿¤È¤ó¤Ç¤â¥¹¥¥ë