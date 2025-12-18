Image:Amazon.co.jp

Amazon（アマゾン）では、2025年12月16日(火)9時から12月25日(木)23時59分まで｢クリスマスタイムセール祭り｣を開催中。

現在、ケーブル内蔵・大容量・高出力で、これ1台あれば旅行先の充電事情が完結するAnker（アンカー）のモバイルバッテリー「Power Bank（25000mAh, Built-In & 巻取り式 USB-C ケーブル）｣が、お得に登場しています。

ケーブル忘れ問題はこれで解決。2種類のケーブルを内蔵したAnkerの165Wモバイルバッテリーが27％オフ！

Anker（アンカー）のモバイルバッテリー「Power Bank（25000mAh, Built-In & 巻取り式 USB-C ケーブル）」は、ケーブル内蔵・大容量・高出力を一台に詰め込んだ注目モデル。27％オフの4,000円引きで購入できるチャンスです。

最大の特長は、巻取り式USB-Cケーブルと一体型USB-Cケーブルの2本を本体に内蔵している点。ケーブルを別で用意する必要がなく、バッグから取り出してすぐ充電を始められます。

いずれも20,000回以上の巻取りと折り曲げに耐えられる高耐久設計で、安心して長く使えます。

さらにUSB-Cポート×3、USB-Aポート×1を備え、最大4台同時充電に対応。出張や旅行時に、PC・スマートフォン・ワイヤレスイヤホンまで一括で充電できるのは大きなメリットです。

容量も25,000mAhと余裕があり、長時間の外出でもバッテリー残量を気にせず使えるのも嬉しいポイントです。

合計最大165Wの超高出力、本体へも最大100入力可能

出力面も抜かりありません。合計最大165Wの高出力に対応し、USB-C単ポートではノートPCクラスの充電も可能。本体への充電も最大100W入力に対応しているため、大容量ながら充電待ちでストレスを感じにくい設計なのも◎です。

25,000mAhの大容量、合計165Wの高出力、ケーブル2本内蔵という全部入り仕様の「Power Bank（25000mAh, Built-In & 巻取り式 USB-C ケーブル）｣。4台同時充電にも対応し、荷物を減らしたい人や出張・旅行が多い人にとって、これ以上ない選択肢になりそうです。

なお、上記の表示価格は2025年12月18日12時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

