時計業界では、旧正月のタイミングで干支をモチーフにしたモデルがリリースされ、特に中国圏では毎年よく売れています。2026年の干支は「午（ウマ）」。ということで、各社からウマをモチーフにした時計が発売されているので、まとめてご紹介します。

キッズ向けでも侮れないFLIK FLAK

Image: FLIK FLAK

スウォッチグループの子ども向け時計ブランド「FLIK FLAK（フリックフラック）」の午年時計は、レッド、イエロー、ブルーのヴィヴィッドなカラーリング。ストラップにはオリエンタルで楽しげな馬のイラストが描かれています。お正月に遊べるゲームポスター付きの特別パッケージ仕様。

Image: FLIK FLAK

ケースはバイオ由来素材、ストラップはリサイクルPETを採用。対象年齢は6〜10歳で、価格は7,260円です。

オリエンタルテイストを強調したスウォッチ

Image: SWATCH

本家のSWATCH（スウォッチ）からは、上海の新進アーティストYu Wenjie（俞文杰）とのコラボによる午年時計「RIDING THE CLOUDS」が登場。炎と雲を背景に、馬が躍動する様子を伝統的なタッチで表現。馬は白と黒の2頭で、これは陰と陽を表現しています。針やリューズのゴールドもアクセントとして効いていますね。

Image: SWATCH

41mm径とサイズも程良い感じ。価格は1万4850円です。

ゴールド＆レッドで華やかなG-SHOCK

Image: G-SHOCK

G-SHOCKの午年モデル「GBM-2100CX-9AJR」は、ゴールドIPケースで華々しさを表現。文字盤には馬のレリーフが入り、ベゼルには馬のたてがみが刻まれています。ゴールドインデックスに赤の差し色が入って、なんともおめでたい雰囲気です。裏蓋にも馬が刻印されています。

Image: G-SHOCK

機能的にはタフソーラー充電、Bluetooth経由でスマホとのモバイルリンクなどを備えていて申し分ないでしょう。価格は4万2900円です。

シックで渋く仕上げたロンジン

Image: LONGINES

LONGINES（ロンジン）のハイエンドライン「マスターコレクション」にも午年時計「YEAR OF THE HORSE EDITION」が登場。中国現代アートを代表するPeon Xu（徐悲鴻）によるキービジュアルを採用。サンレイ仕上げのレッドダイヤルで、新たな始まりの吉兆を表現しています。裏蓋はスケルトンになっており、ムーヴメントのローター部分にも馬が刻印されています。機能的にはムーンフェイズを搭載。

Image: LONGINES

ロンジンは国際馬術大会の公式タイムキーパーを多く務めていることもあり、この時計はロンジンと馬術界との深い絆を示すものでもあります。シックなスタイリングで、幅広い年齢層にアピールできそうです。2,026本限定で、価格は44万7700円となっています。

