¥»¥Ñ¥¿¥¯¥í¡¼¤ÎÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¤¬¡¢¥Ç¡¼¥¿³èÍÑ¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿À¤³¦¤ÎÄºÅÀ
25Ç¯7·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥»¥Ñ¥¿¥¯¥í¡¼À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç½é¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¡£¶¨²ñÈ¯Â¤«¤é36Ç¯¤ÇÈá´ê¤òÃ£À®¤·¤¿
2025Ç¯¡¢¥»¥Ñ¥¿¥¯¥í¡¼¤ÎÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¤¬¶â»úÅã¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¡£7·î¤Ë¥¿¥¤¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¡ÖÂè38²ó KINGS CUP¡¡À¤³¦Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡×¤Î¡Ö¥¯¥ï¥Ã¥É¡×¼ïÌÜ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£ÆüËÜ¤Ë¥»¥Ñ¥¿¥¯¥í¡¼¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ36Ç¯¡¢4Ç¯¤Ë1ÅÙ¤Î¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤ò´Þ¤à¼çÍ×¹ñºÝÂç²ñ¤Ç½é¤á¤ÆÀ¤³¦¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶õÃæ¤Î³ÊÆ®µ»¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥»¥Ñ¥¿¥¯¥í¡¼
ÃèÊÖ¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¥Ü¡¼¥ë¤ò½³¤ê¹þ¤à¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥¯¥í¥Ð¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥×¥ì¡¼¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¡¢à¶õÃæ¤Î³ÊÆ®µ»á¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥»¥Ñ¥¿¥¯¥í¡¼¡£ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ë¥ë¡¼¥Ä¤ò»ý¤Á¡¢¹ñµ»¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¤ä¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ä¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ç¤âÀ¹¤ó¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤Î¡Ö¥Á¡¼¥à¥ì¥°¡ÊÃÄÂÎÀï¡Ë¡×¤ÏºÇ¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë²Ö·Á¼ïÌÜ¤Ç¡¢1998Ç¯¤Î¥Ð¥ó¥³¥¯Âç²ñ¤«¤é23Ç¯¹º½£Âç²ñ¤Þ¤Ç¥¿¥¤¤¬7Ï¢ÇÆÃæ¡£¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ï90Ç¯¤ÎËÌµþÂç²ñ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¸å¡¢6Âç²ñ¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤Ë´Å¤ó¤¸¤ë¤Ê¤É¥¿¥¤¤Î¸å¿Ð¤òÇÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥é¥¤¥Ð¥ë´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¥¿¥¤¤È¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ï¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¤¿¤È¤¨¤ë¤Ê¤é¥Ö¥é¥¸¥ë¤È¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤À¡£
¶õÃæ¤Î³ÊÆ®µ»¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë·ã¤·¤¤¹¶ËÉ¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥»¥Ñ¥¿¥¯¥í¡¼¡£¥¿¥¤¤Ê¤É¤¬ÇÆ¸¢¤ò°®¤ëÃæ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤¬É÷·ê¤ò¤¢¤±¤¿
¤«¤Ä¤Æ¥¿¥¤¤ÈÆüËÜ¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡¢ÀäË¾Åª¤Ê¼ÂÎÏº¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£1ÅÀ¤ò¼è¤ë¤³¤È¤µ¤¨»êÆñ¤Î¶È¡£¤¢¤«¤é¤µ¤Þ¤Ë¼ê²Ã¸º¤ò¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤«¤Ä¤ÆÆüËÜ¤Î¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢¸½ºß¤ÏÆüËÜ¥»¥Ñ¥¿¥¯¥í¡¼¶¨²ñ¤Î¾ïÌ³Íý»ö·ó»öÌ³¶ÉÄ¹¤òÌ³¤á¤ëÌðÌî½çÌé¤Ï¡¢Åö»þ¤ò¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¥¿¥¤¤Ï¤¹¤´¤¯Í¥¤·¤¤¹ñ¤Ç¡¢1ÅÀ¤â¼è¤ì¤Ê¤¤ÆüËÜ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢µ¤¤Å¤«¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë2¡¢3ÅÀ¤ò¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Áê¼ê¤ÎÂº¸·¤ò½ý¤Ä¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ø¤Þ¤¿Íè¤Æ¤Í¡Ù¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤â¹þ¤á¤Æµ¤»ý¤ÁÎÉ¤¯µ¢¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡£¤½¤ì¤¬30Ç¯¤¿¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤Ï¡¢½à·è¾¡¤Ç¥¿¥¤¤Ë¾¡¤Ã¤¿¥Ù¥È¥Ê¥à¤òÇË¤Ã¤ÆÆüËÜ¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¡£´¶³´¿¼¤¤¤Ç¤¹¤è¡×
Ìö¿Ê¤ÎÍ×°ø¤È¤·¤ÆÉÔ²Ä·ç¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¼ã¼ê¤ÎÂæÆ¬¤À¡£·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø½Ð¿È¡¢27ºÐ¤Î½Õ¸¶ÎÃÂÀ¤Ï¡¢¡ÖÆ¬¤ò»È¤Ã¤Æ¾¡¤Æ¡×¤ÈÃ¡¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¬Âç³ØÀ¸¤Î¤È¤¤Ë´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢¥»¥Ñ¥¿¥¯¥í¡¼¤Ï¶Ê·Ý¤Ë¶á¤¤à¥µ¡¼¥«¥¹½¸ÃÄá¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¤¿Í¤¬¤¹¤´¤¤¤³¤È¤ò¤·¤ÆÅÀ¤ò¼è¤ë¡£
¤Ç¤â¡¢Îã¤¨¤Ð¥¿¥¤¤Î¾ì¹ç¡¢²¿Ëü¿Í¡¢²¿½½Ëü¿Í¤«¤éÂåÉ½Áª¼ê¤¬Áª¤Ð¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢Ê¬Êì¤Î¿ô¤ÇÈæ³Ó¤¹¤ì¤ÐÆüËÜ¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤ËÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ï¡Ø¥µ¡¼¥«¥¹¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¡Ù¤È¾¡¼ê¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç»ö¤Ê¤Î¤Ï¥Ç¡¼¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°Õ¿Þ¤Î¤¢¤ë¥×¥ì¡¼¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¸Ä¤ÎÎÏ¤«¤éÁÈ¿¥¤ÎÎÏ¤Ø¡½¡½¡£ÄÉ¤¤É÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢4¿Í¤Ò¤ÈÁÈ¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¡Ö¥¯¥ï¥Ã¥É¡×¼ïÌÜ¤ÎºÎÍÑ¤À¡£
ÆüËÜ¤¬¡Ö¥¯¥ï¥Ã¥É¡×¼ïÌÜ¤ÇÁê¼ê¤Î¹¶·â¤òËÉ¤¤¤À¡¢¥Í¥Ã¥È¤ËÇØÃæ¤ò¸þ¤±¤ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¡£¶¯¹ë¹ñ¤¬»È¤ï¤Ê¤¤Àï½Ñ¤ÇÍ¥°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿
¥»¥Ñ¥¿¥¯¥í¡¼¤Ï3¿Í¤Ò¤ÈÁÈ¤Î¡Ö¥ì¥°¡×¼ïÌÜ¤¬´ðËÜ¤Ç¡¢¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¡¢¥È¥µ¡¼¡¢¥µ¡¼¥Ð¡¼¤È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥ì¥°¡×¤Ç¤Ï¸Ä¤ÎÎÏÎÌ¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Á¡¼¥à¤Î¶¯¤µ¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö¥¯¥ï¥Ã¥É¡×¤Ï¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤¬2¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¹¶·â¤ÎÁªÂò»è¤¬Áý¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¥È¥µ¡¼¤ÎÇÛµå¼¡Âè¤Ç»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Ê£¿ô¿Í¤Ç¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÄ·¤Ö¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Áê¼ê¤Î¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Î¥³¡¼¥¹¤òÀ©¸Â¤·¡¢ÀïÎ¬Åª¤Ë¥ì¥·¡¼¥Ö¤Î¿Ø·Á¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¤³¤Î¼ïÌÜ¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×
¤¤¤ÁÁá¤¯ÌÜ¤ò¤Ä¤±¤¿¤Î¤¬¡¢ÆüËÜÂåÉ½´ÆÆÄ¤Î»ûÅçÉð»Ö¤À¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢¥»¥Ñ¥¿¥¯¥í¡¼¤â¥Ç¡¼¥¿¤òÊ¬ÀÏ¤·¤ÆÀïÎ¬¤ËÀ¸¤«¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥³¡¼¥Á¤Î¾¾ÅÄÍ´°ì¤¬Áê¼ê¤Î¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Î¥³¡¼¥¹¤ò¥Î¡¼¥È¤Ë¼ê½ñ¤¤Çµ¤·¡¢¤½¤ì¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÎÄ·¤Ö°ÌÃÖ¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ê¤É¤ò¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç¶¦Í¤·¤¿¡£¼ÂÁ©¤È¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢¥Ç¡¼¥¿¤ËÂÐ¤¹¤ëÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤ÆÀ®²Ì¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«¿®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£¡Ö¤½¤¦¤·¤¿ÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢º£²ó¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤âµ¡Ç½¤·¤¿¡×¤È½Õ¸¶¤Ï¸À¤¦¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Ä¹¤¤Îò»Ë¤ò»ý¤Ä¥¿¥¤¤ä¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¼ïÌÜ¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬Çö¤¤¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£²¦¼Ô¤Î¥×¥é¥¤¥É¤¬Â¤«¤»¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¥Í¥Ã¥È¤ËÇØÃæ¤ò¸þ¤±¤¿¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò¤·¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÄêÀÐ¤Ë½¾¤Ã¤Æ¡¢1¿Í¤¬¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤ÆÂ¤Ç¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Ù¥È¥Ê¥à¤È¤Î·è¾¡Àï¤Ï¡¢¾¡¤Ä¤Ù¤¯¤·¤Æ¾¡¤Ã¤¿¡£³«»ÏÁá¡¹¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î¥¢¥¿¥Ã¥¯¤òº´Æ£Í¥¼ù¡¢»ÔÀîÍÚÂÀ¡¢½Õ¸¶¤Î3¿Í¤¬¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç»ÅÎ±¤á¤¿¡£²£°ìÎó¤ËÊÂ¤ó¤À3¿Í¤¬¥Í¥Ã¥È¤ËÇØÃæ¤ò¸þ¤±¤ÆÄ·¤Ö¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬Ëá¤¤¤Æ¤¤¿Éð´ï¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¡£½Õ¸¶¤Ï¡¢¡Ö½Ð¤À¤·¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¬¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö»î¹çÁ°¤Ë±ÇÁü¤Ç¸«¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ï¥È¥µ¡¼¤¬¿¿¤óÃæ¤Ë¥È¥¹¤ò¾å¤²¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¥¨¡¼¥¹¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤¬ÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò´ð¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤â¿¿¤óÃæ¤Ç¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÄ·¤ó¤À¤é¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤³¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿¡£ÅÀ¤¬¼è¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Áê¼ê¤¬ÁÛÄê¤É¤ª¤ê¤ÎÀï¤¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤³¤ì¤Ï¤¤¤±¤ë¤«¤â¡Ù¤ÈÁ´°÷¤¬¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
Âè1¥»¥Ã¥È¤ò15¡Ý7¤Ç°µÅÝ¤¹¤ë¤È¡¢Âè2¥»¥Ã¥È¤âÆüËÜ¤ÎÀª¤¤¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£1ÅÀÌÜ¤Ïº´Æ£¤Î¥¢¥¿¥Ã¥¯¡£¥È¥µ¡¼¤Î½Õ¸¶¤¬¥Í¥Ã¥È¤Îº¸Ã¼¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÂ®¤¤¥È¥¹¤ò¾å¤²¡¢Áê¼ê¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÃÙ¤é¤»¤¿¡£ÆüËÜ¤¬ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ëÉý¤ò»È¤Ã¤¿Â®¤¤¹¶·â¤¬·è¤Þ¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ï»ÔÀî¤Î¥í¡¼¥ê¥ó¥°¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ç15¡Ý10¡£¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È2¡Ý0¤Ç´¿´î¤Î½Ö´Ö¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
´ÆÆÄ¤Î»ûÅç¤ÎÌÜÀþ¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÀè¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÀ¤³¦Åª¤Ë¸«¤¿¤é¡¢ÆüËÜ¤Î¥»¥Ñ¥¿¥¯¥í¡¼¤Ï¶¯¹ë¹ñ¤ËÊÒÂ¤òÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¯¤é¤¤¡£¤½¤³¤Ç¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢´ûÂ¸¤Î¤ä¤êÊý¤Ç¤ÏÆñ¤·¤¤¡£Â¾¹ñ¤âÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢²¿¤«¤·¤é¤Î¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
º£ÅÙ¤ÏÄÉ¤ï¤ì¤ëÂ¦¤Ë²ó¤ë¤·¡¢ÂÐºö¤â¤µ¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢º£²ó¤ÎÍ¥¾¡¤Ç¿´ÍýÅª¤ÊÍ¥°ÌÀ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤¤·Ð¸³¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Î¶â¥á¥À¥ë¤Ï¡¢µ¤¤¬±ó¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¤Î»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÀÑ¤ß½Å¤Í¤é¤ì¤¿·Ð¸³¤È¡¢¤½¤³¤ËÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤¿ÁÈ¿¥ÎÏ¤¬À¸¤ó¤À²÷µó¤À¤Ã¤¿¡£¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥»¥Ñ¥¿¥¯¥í¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¶â¥á¥À¥ë¤Ï¥´¡¼¥ë¤À¤í¤¦¤«¡£¤ª¤½¤é¤¯°ã¤¦¡£¥»¥Ñ¥¿¥¯¥í¡¼¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í´Ö¤¬¤³¤ì¤«¤é¤ò¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¡£¤½¤³¤Ç¡¢¿¿¤Î²ÁÃÍ¤¬·è¤Þ¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÆüËÜÂåÉ½¤â´Þ¤á¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¡Ö¶ðÂô¤òËä¤á¿Ô¤¯¤»¡×¤Î¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Î²¼¡¢12·î27¡¢28Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÁ´ÆüËÜ¥»¥Ñ¥¿¥¯¥í¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡ÊÅìµþ¡¦¶ðÂô¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¸ø±àÁí¹ç±¿Æ°¾ì²°Æâµåµ»¾ì¡Ë¤ËÎ×¤à¡£¤½¤·¤ÆÍèÇ¯9·î¤Î°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤Ø¤ÈÆÍ¤¿Ê¤à¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¦»£±Æ¡¿´äËÜ¾¡¶Ç¡¡¼Ì¿¿¡¿ÆüËÜ¥»¥Ñ¥¿¥¯¥í¡¼¶¨²ñ¡¡¹â¿ÜÎÏ