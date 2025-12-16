【40・50代】美容院行く前に見て！ 丸っとマネしたい♡「大人のこなれヘア」

大人の髪は、軽くしすぎて若づくりに見えたり重くしすぎて野暮ったく見えたりと、バランスが難しいもの。色の明暗やレイヤーの入れ方を少し変えるだけで、印象はグッと変化しそうです。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人の今っぽさを自然に引き寄せるこなれヘアをご紹介します。

くすみブラウン × レイヤーミディで柔らかく

くすみブラウンをベースにしたレイヤーミディ。首元からゆるく巻いて動きをつけ、柔らかなシルエットに仕上げています。ハイライトは近くで見ても主張しすぎないナチュラルななじみ方で、色の層がさりげなく奥行きをプラス。レイヤーの軽さと相まって、落ち着いた色味でも重く見えないのが魅力です。

ワンレン風レイヤーボブで上品なくびれを

なめらかな艶が引き立つ、ワンレン風のレイヤーボブ。首元でグッとくびれをつくり、毛先は肩にあたって外へ抜ける自然な外ハネに。ベースの毛先は軽めながら、ぷつっとしたラインを残しているため、上品さを損なわず立体感も感じられます。派手さはないのにこなれて見えるそのバランスが魅力です。

たっぷりレイヤーでふんわりエアリーなミディ

ミディアムレングスにたっぷりとレイヤーを重ねたスタイル。高めの位置からレイヤーを入れて毛束を内へ流し、重ねることで丸みのある柔らかなシルエットに。動くたびに空気を含んだように揺れ、ボリュームUP見せも期待できるデザインです。軽やかな印象ですが、毛流れを整えているので広がりすぎず大人らしい落ち着きも自然にキープしています。

ぷつっとショートボブ × オリーブベージュの軽やかさ

ぷつっとラインのショートボブにオリーブベージュを合わせたデザイン。落ち着いた色味の中に艶がほどよく出て、おしゃれな雰囲気に仕上がっています。耳にかけたり、顔まわりを少し内へスタイリングしたりとアレンジ幅も広く、ショートっぽさも楽しめるところが嬉しいポイント。後頭部の丸みも柔らかく、可愛らしさも自然に漂いそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@osm1019様、@ofuke_akifumicasii様、@amimotoki様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里