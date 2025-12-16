【義母の介護「10万円事件」】え、断られたの！？義妹を怒らせてしまい悩む＜第5話＞#4コマ母道場
遠方に住む親が病気で倒れてしまったとき、近くでお世話をしてくれた身内に“お礼として”お金を渡すこともあるでしょう。しかし、もしその行為を怒られてしまったら……！？ よかれと思ってしたことが、思わぬ形で裏目に出てしまう場合もあるようです。
第5話 何がいけなかった？
【編集部コメント】
断られてしまった10万円。しかも明らかに怒っているチエさん。よかれと思って用意したお金が突き返されるとは思っていなかったため、マユミさんは戸惑っています。その場にいなかったため事情はわかりませんが、夫婦共にチエさんへの申し訳なさは一緒だったはず。であればアツシさんも同じように伝えていただろうし……マユミさんはどう配慮が足りなかったのか一生懸命考えます。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・井伊テレ子
第5話 何がいけなかった？
【編集部コメント】
断られてしまった10万円。しかも明らかに怒っているチエさん。よかれと思って用意したお金が突き返されるとは思っていなかったため、マユミさんは戸惑っています。その場にいなかったため事情はわかりませんが、夫婦共にチエさんへの申し訳なさは一緒だったはず。であればアツシさんも同じように伝えていただろうし……マユミさんはどう配慮が足りなかったのか一生懸命考えます。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・井伊テレ子