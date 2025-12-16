マツダの8人乗りSUV

マツダのカナダ法人は2025年12月11日、最大8名乗車可能な3列シートクロスオーバーSUV、2026年式「CX-90」のラインアップと価格を発表しました。

2026年モデルでは、標準装備としてアレクサ音声コマンドが追加されるなど車載技術が向上したほか、パッケージ内容も変更されています。

CX-90は、マツダの電動化に対応した大型プラットフォームを基盤とし、フロントにダブルウィッシュボーン式、リアにマルチリンク式のサスペンションを採用しています。全モデルに標準装備されるi-Activ AWDと、急カーブ走行時の車体の浮き上がりを抑制するキネマティックポスチャーコントロール（KPC）技術が組み合わさることで、直感的なハンドリング特性と全乗員の自然な姿勢維持をサポートし、安定した走りを実現します。

マイルドハイブリッド（MHEV）モデルの「GS」は、最高出力280馬力、最大トルク332 lb-ftを発揮するe-Skyactiv G 3.3L直列6気筒ターボエンジンと、48Vマイルドハイブリッドシステム「M-Hybrid Boost」を搭載。8速オートマチックトランスミッションとi-ACTIV全輪駆動システムが組み合わされます。

カナダ運輸省による推定燃費は、市街地10.1L／100km、高速道路8.5L／100km、複合9.4L／100kmです。8人乗り仕様で、10.25インチのセンターディスプレイや各種i-Activsense安全機能を標準装備します。2026年モデルでは、ステアリングホイールにパドルシフトが追加されました。

「GS-L」では、大型の12.3インチセンターディスプレイ、ワイヤレスのApple CarPlayおよびAndroid Auto、運転支援システム「クルーズ＆トラフィックサポート」が新たに搭載されます。また、ヒーター付きステアリングホイールやフロントワイパーデアイサーといった冬季装備も追加されます。牽引モードも備わり、最大牽引能力は5000ポンドに向上します。

「GT」は、Amazon Alexa Built-Inやマツダオンラインナビゲーションを標準装備。ブラックレザーシートやフロントシートのベンチレーション機能、パノラミックムーンルーフ、Bose 製12スピーカーオーディオシステムなどを備え、快適性と利便性を高めています。

「GT-P」には、最高出力340馬力、最大トルク369 lb-ftを発生する高出力版のe-Skyactiv G 3.3L直列6気筒ターボエンジンが搭載されます。ブラックメタリック仕上げの21インチアルミホイールやプレミアムブラックナッパレザーシートなど、スポーティで洗練された内外装が特徴です。

MHEVの最上級グレード「シグネチャー」は、ボディ同色のホイールアーチモールディングや、メープルウッドのトリムを組み合わせたナッパレザーの内装など、プレミアムな素材が特徴です。顔認識技術によるドライバーパーソナライゼーションシステムや、通気機能付きの2列目キャプテンシートも備わります。

プラグインハイブリッド（PHEV）モデルは、2.5L自然吸気4気筒エンジンと電動モーターを組み合わせたe-Skyactiv PHEVパワートレインを搭載。EVモードでの走行も可能で、最大牽引能力は3500ポンドです。

PHEVのエントリーグレード「GS」は、8人乗り仕様で10.25インチディスプレイや各種安全機能を標準装備します。「GS-L」では、12.3インチディスプレイやヒーター付きステアリングホイールなどが追加されます。

PHEVの「GT」は、21インチアルミホイールやパノラミックムーンルーフ、ナッパレザーシート、Bose製プレミアムオーディオなどを装備し、内外装の質感を向上させています。

そして2026年モデルでは、PHEVラインアップの最上位として新たに「シグネチャー」グレードが設定されました。ボディ同色のホイールアーチや専用の21インチホイール、ピュアホワイトまたはブラックのナッパレザーシートを採用。PHEVモデルとして初めてドライバーパーソナライゼーションシステムを導入し、360°ビューモニターなど最上位のi-Activsense安全装備も標準で備わります。

CX-90のメーカー希望小売価格は4万7100ドル（日本円で約531万円）からとなります。