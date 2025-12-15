お笑いコンビ、霜降り明星の粗品（32）が15日、自身のYouTubeチャンネルを更新。定番企画「1人賛否」内で、自身が初大会審査員を務めた13日放送の日本テレビ系「女芸人No.1決定戦 THE W 2025」について言及した。

粗品は「THE W」の初審査員で強烈な存在感を示した。大会前の番組公式Xの動画では「レベルが低すぎる」「日テレが血の海になったらすみません」などとコメント。実際の審査でも「正直1秒も面白くなかった」「優勝賞金1000万円にしてはレベルの低い大会」などと辛口で語り、話題に。生放送終了後には、自身のYouTubeチャンネルで補足の解説動画をノーカットで1時間26分の長尺でもアップしていた。

「THE W」から一夜明けた14日に動画を収録。「いろいろ思ってるのは、自分の意見でないんですけどね」と前置きしつつ「優しく言い過ぎたなって思ってますね、今。本番もそうやし、その後も」と切り出した。

「まぁちょっと優しく言い過ぎたかな。お笑いが好きで、芸人のことも好きやから。頑張ってほしいからっていうので、優しく言い過ぎたかなぁ」と続けた。

そして「褒めんでいいのに、褒めてもうたのあるんですよ。さすがに俺もバランス取らんとあかんと思ったから。辛辣（しんらつ）なコメントを言う分、でも『ここがおもろいから伸ばしてください』みたいなんって一応、必ず褒める構造ではあったんですよ。全組の審査について」と自身の講評について語った。

さらに「今考えたらやけど、ちょっと優しく言い過ぎたな。あれいらんかったかな？」と投げかけた上で「そんなおもろいところあるよって、思ってないのに言ってあげたとかもちょっとあるから」と語った。

大会の優勝はニッチェだった。

同企画は「最近のSNSニュース斬った」のタイトルで、粗品自身の意見ではなく、あくまで「コント」と前置きした上で最新の話題にツッコミを入れていく。動画内の「ただぁ！」は鉄板フレーズとして定着している。