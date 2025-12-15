1980年代の女子大生ブームを牽引した、文化放送の深夜のラジオ番組『ミスDJ』こと『ミスDJリクエストパレード』の、かつての出演者たちの集合写真が話題を呼んでいる。

フリーアナウンサーの長野智子が12月14日、自身のInstagramを更新。

《先日、久しぶりに#ミスDJ時代のメンバーが集まりました。 #文化放送で80年代の深夜、素人の女子大生や女子大生タレントさんが2時間半の生放送を担当する音楽番組#ミスDJリクエストパレード 当時の懐かしい写真も 懐かしい曲を聴きながら話していると、時間は経ったけど、みんな変わってないなあ 楽しい夜でした。》と投稿した。

1981年から1985年まで放送されたラジオ番組に出演していた、ミスDJメンバーの斉藤慶子、向井亜紀、千倉真理、そして「えっちゃん」こと波多えつ子と、自身の集合写真を公開。また、ラジオ放送当時と思われるころの写真も添えた。

コメント欄にはフォロワーから

《おおおおおおおぉ〜っ!!!お懐かしい皆様 お変わりないご様子で何よりです》

《懐かしいわ 皆さん今も綺麗やな》

《めちゃめちゃ懐かしい お姉さん方今も素敵なお姉さん》

などと感激の声があがっている。

スポーツ紙記者が言う。

「長野さんは上智大学外国語学部在籍中の1982年12月から約半年間、『ミスDJ』月曜日のパーソナリティを担当していました。千倉さんは成城大学1年生のときに第1回ミスDJコンテストで優勝した、いわばミスDJの“マドンナ”的存在で、『ミスDJ』は2016年に千倉さんをパーソナリティに起用し、『ミスDJリクエストパレード〜8116サタデーアップ』（文化放送）というレギュラー放送番組として復活しました。そして、現在も毎週日曜日の朝の音楽番組『ミスDJ SOUND GARDEN』に引き継がれています。波多さんは1982年のミスDJコンテストで準ミスになった方です。千倉さんも自身のXで、長野さんがアップしたものと同じ写真を投稿していて、《昔の文化放送があった四谷のスナックで、仲間たちが集まりました!波多えつ子さんに会ったのも何十年ぶり!?》などと投稿していました」

1983年に始まった『オールナイトフジ』（フジテレビ系）とともに、女子大生ブームを牽引したミスDJのお姉さま方は、40年たったいまでも、その輝きを失っていなかった。