はんにゃ.川島章良、衝撃の“転職”が明らかに 月240万円という計算に騒然 バラエティー初出し映像も
反面教師バラエティ『しくじり先生 俺みたいになるな!!』（ABEMA）の最新話が12日放送され、芸人界の“今”を掘り下げる企画で、お笑いコンビ・はんにゃ.の川島章良の意外な転身が明らかになった。番組では、さらば青春の光の森田哲矢が“先生”として登壇し、芸能メディアでは報じられにくい芸人ニュースを一挙に紹介。スタジオは驚きと笑いに包まれた。
【写真】はんにゃ.川島の元妻・菜月さん美脚スラリ
芸人界でひっそり起きていた出来事として森田先生が発表したのは、「はんにゃ.川島がお寿司屋さんに転職」という衝撃ニュース。スタジオ一同が「マジで!?」「そうなん！？」と騒然とする中、番組は、川島が実際に寿司職人として働く店を直撃した。
“寿司職人・川島”のバラエティー初出し映像を公開。VTR中には白衣姿で寿司職人として働く川島の姿に教室から「様になってる！」という声も。川島は転身のきっかけについて「お寿司屋さんは唯一、飲食業の中でお客さんと1対1でしゃべる」「いろんな方に『芸人さんは（寿司屋に）向いてます』って言われて。じゃあ、やってみようと思った」と語った。
現在川島は、ミシュランに掲載されている有名店の個室を週2日で間借りし、「鮨 川島」として2時間のコースを完全予約制で提供しているという。予約は“2ヶ月待ち”という盛況ぶりも明かし、1人2万5千円のコースで、6人席×1日2組＝1日30万円、週2日で月240万円という計算に、スタジオ一同驚愕の展開となった。
番組ではこのほか、元ゾフィーのサイトウナオキの近況も紹介。2023年にコンビ解散後、一時活動を休止していたが、新事務所に所属し「ヘベレケ齋藤」としてピンで活動を本格再開。居酒屋やラーメン店の経営と並行し、映像作品への出演など新たな挑戦を続けているという。
