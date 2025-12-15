〈みかん畑に囲まれた線路跡、昭和の姿をそのまま留めるホームも…和歌山県から23年前に消えた“ナゾの廃線”「有田鉄道線」の痕跡をたどる〉から続く

西は紀伊水道に面し、東の山肌は見渡すばかりのみかん畑。そんな和歌山県中央部の海沿いに、紀勢本線初島駅はある。

お客は1日500人ほど。小さな港町を抱えているだけの、ありふれた無人駅のひとつだ。訪れたのは平日のお昼前。天気は良くても、通学にも通勤にも使われない時間帯の初島駅は人もまばらだ。

電車が着くたびに、1人や2人が乗り降りするばかり。どこにでもあるような、そうした小さな駅である。

そんな初島駅だが、実は「世界初」の称号を手にしている。今年の7月、世界で初めて「3Dプリンター」を用いて建設した駅舎の供用を開始したのだ。

つまり、初島駅は「世界初の3Dプリンター駅」なのである。



「世界初の3Dプリンター駅」となった初島駅 撮影＝鼠入昌史

工期もコストも大幅カット

「3Dプリンター駅舎のメリットは、コストの圧縮や工期短縮です。コスト面では、これまでの初島駅と同等の駅舎と比べて約3割減、また、現場での工期も約1カ月短縮することができました」

JR西日本で初島駅の建築を担当した鉄道本部施設部建築課の益枝大輔さんは、こう胸を張る。通常ならば、駅舎の建設は数カ月。

その間、お客はちょっぴり不便な思いをしなければならない。それが1カ月も短縮され、コストも大幅にカットできる。

こう聞けば、まるで良いことずくめの3Dプリンター駅舎。が、大いなる問題は、「3Dプリンターで駅舎を作りました」と言われてもまったくピンと来ないことだ。

3Dプリンターが世に現れて話題になったのは数年前。いまではネット通販を使えば数万円で3Dプリンターを買うこともできる。けれど、それが毎日不特定多数の人に使われる駅舎とは……。

そういうわけで、3Dプリンター駅舎とはどういうシロモノなのか、初島駅にやってきたのである。

そばに近づいて見てみると…

初島駅の駅舎は、ホームと跨線橋で繋がる東側に置かれている。ただし、駅舎といってもそこは小さな無人駅。四方を壁に囲われた建物ではなく、簡易IC改札機と券売機があるだけの通路のような構造だ。

よりわかりやすく言えば、改札機などを雨から守る囲い、といったほうが正しいかもしれない。

それでも、駅舎といえば立派な町の玄関口だ。遠目には白いモルタル造りの駅舎。ただ、近づけばひと目で普通の駅とは違うとわかる。

コンクリートが縦に幾層にも重なっていて、壁に触ればザラついた触感。

屋根は独特なカーブを描き、壁に刻まれているのは魚やみかんだろうか。みかん畑と海の間に挟まれた、初島という駅の特徴を表している。

そしてもちろん当たり前だが、押しても引いてもビクともしない。人がちょっと押したくらいで傾いだりするワケがない。

ワケがないが、一般的な方法で建てられた駅舎と違って3Dプリンター。そんなものはいまだかつて見たことがない。だから、どれだけ頑丈なのか、も気になってしまうのだ……。

「3Dプリンターというと、樹脂でプリントするものはだいぶ浸透してきていると思います。ですが、建設用のプリンターはそれとは中身が違います。コンクリートを層にして出力していくわけですし、まだまだ技術の発展の余地もあります」

と、教えてくれたのは初島駅で3Dプリンターによる駅舎建設を請け負ったベンチャー企業・セレンディクスCOOの飯田國大さん。

耐久性は大丈夫なのか？

最も気になる耐久性について聞いてみると……。

「実は防火性・耐火性・耐震性・耐久性、この4つの部分においては一般的な木造住宅をすでに上回っているんです。コンクリートの塊ですから非常に耐久性もあるし、頑丈ですよ。人間ではなくロボットがやっているので、誤差もなく密度もしっかりしたものになっています」

なるほど、確かに触ったくらいではビクとも……。

「また、デザインのカスタマイズができるのも特徴です。いくつかのパーツに分けて工場で部材をプリントしているので、現場ではそれを組み立てるだけ。

普通の3Dプリンター住宅であれば、プリントの層が横に重なるのですが、初島駅ではJRさんのご意見もあってそれを90度ひっくり返して縦にして組み立てています。その方が雨や汚れが落ちやすい、ということで」

大手住宅メーカーでは、部材の一部を工場で大量生産し、現場に持ち込んで組み立てる工法を採用している。

3Dプリンターでの建築物は、それを基礎を含めてすべての部材で実現できる。それも大量生産ではなく、建物ひとつひとつまったく違うデザインで。それでいて強度も充分だ。

公共性が極めて高く、それぞれ違ったニーズのある駅舎には実にぴったりといっていい。

わずか6時間で組み立て完了？

さらに、現場での工期を大幅に短縮できるというメリットも見逃せない。

「今回は、終電から始発までの約6時間で基礎からすべての組み立て工事を完了させました。それぞれの部材を誤差なく工場で出力しており、それを現地に運んで組み立てる。

失敗はできないので何度もシミュレーションを重ねましたが、一般的な建築工事と比べれば現場での作業期間はかなり少なくて済むんです」

工期短縮のメリットは計り知れない。

通常ならば、基礎を打ってからコンクリートが固まるまで数週間。さらに工事を続けて数カ月。この間、人件費も膨らむし、そもそも最近では人手の確保が難しくなっている。夏の酷暑の中で作業を強いることもできなくなりつつある。

地方の小駅の工事は、だいたい地元の建築会社が担う。大手ゼネコンの手がける大事業ならともかく、こうした小規模な工事では一層人手の確保の難易度が上がっているのが現実だ。3Dプリンター駅舎は、そうした問題をも一挙に解決してしまうのである。

と、こういった話を聞くと、もう駅舎どころかありとあらゆる建築物は3Dプリンターでつくればいいじゃない、と思ってしまう。コストも工期も圧縮し、人手不足問題も解消してくれるのだから……。

が、それほど話は簡単ではない。もちろん3Dプリンターにもデメリットはあるようだ。

3Dプリンター駅のデメリット

そのひとつが、巨大な重量物である部材の輸送と組み立てには、相応のスペースと輸送技術が必要になる点だ。

「輸送車両なども大型になるので、路地のような細い道には入れませんし、駅前広場にも一定のスペースが必要になります。

現時点では3Dプリンターの駅舎は地方の小さな無人駅を想定していると思いますが、そうなると案外駅前までの道が細かったりして……」

また、コンクリートの塊の輸送も簡単ではない。なんでも、輸送中の部材にかかる力は阪神・淡路大震災の2倍だとか。わずかな衝撃でも部材の損傷リスクがあり、それは建物の安全性をも損なうことになるのだ。

「梱包資材などを充実させれば輸送の安全性は高まるのですが、それではコスト高になってしまって意味がない。

なので、いかに通常の輸送方法で、なおかつ壊れないように運ぶか。3Dプリンターでの建築が普及するためには、そこにも力を入れて研究を進めていかなければと思っています」

というわけで、まるで良いことずくめの3Dプリンター駅舎だが、どこもかしこもというわけにはいかないようだ。

では、メリットとデメリットが相克するなかで、「世界初」の3Dプリンター駅舎導入に踏み切ったのはなぜなのか。再びJR西日本の益枝さんに聞いた。

なぜ地方の無人駅で実現したのか

「そもそものきっかけは、グループ会社のJR西日本イノベーションズがセレンディクスさんと資本業務提携をしたことです。

そこから当社の建築物にセレンディクスさんの3Dプリンター建設技術を適用できるのでは、と2024年頃から検討をはじめました」

導入の決め手になったのは、メンテナンスフリーであることやコスト面、また意匠面での自由度の高さだ。

ちなみに、“世界初”が初島駅になったのは偶然だった。

初島駅に限らず、地方の小駅では国鉄時代からの木造駅舎がまだまだ残っている。ただ、国鉄時代と比べて利用者が減って設備が過大になっているし、老朽化も進む。

そこで、順次建て替えを進めており、たまたま初島駅のタイミングと条件が合致した、というわけだ。

「駅舎のリニューアルにあたっては、基本的にはRC造と呼ばれる鉄筋コンクリートでコンパクトなものに。また、3Dプリンターと同じ工法という点ではアルミユニットの駅舎も採用しています。

ただ、それではどうしても画一的なデザインとなりやすい。駅舎は地域の顔ですし、長く地元の方に使っていただくもの。

なので、少しでも地域性を取り入れたものにできれば、と思っています。そこで3Dプリンターもひとつの方法になるのでは、と」

こうして生まれた世界初の3Dプリンター駅・初島。供用を開始したのは2025年7月だ。それから数カ月、益枝さんによれば大きな問題は生じていないという。

全国各地に広まる可能性は…

「雨漏りしない屋根という第一条件もクリアしていますし、地元の方からも好感触です。ただ、今回は第1号ということもあって設計を含めた準備期間が通常より長くなっています。そのあたりは、課題といえば課題でしょうか。

将来的に部材の劣化や不具合が発生する可能性もあり、その際のメンテナンス方法は分からないですが、当社およびグループ会社で蓄積した建物管理の経験により対応していくつもりです」

いくつかの条件はあるにせよ、おおむね問題のなさそうな3Dプリンター駅舎。すると、今後も各地で目にすることになるのだろうか。

「輸送や設置スペースなどを考えると、すぐにいくつも、とはなかなかいきません」とは益枝さん。ただ、それでも駅以外の建築物などへの導入も含めれば、大きな選択肢になってくることは間違いなさそうだ。

そして、駅舎としての実績が重なれば、一般住宅への展開も見えてくる。セレンディクスの担当者は、「長期ローンで家を買う、またそれどころか自分の家を持てないという人をなくしたい」と野望を打ち明ける。

資材高騰、地価高騰、人手は不足、夏の酷暑。駅舎ばかりか住宅建築をとりまく環境は厳しさを増す。3Dプリンターは、そうした問題を解決する切り札になるのかどうか。

紀伊半島、みかん畑が見下ろす小さな駅は、その試金石を担っているのかもしれない。

