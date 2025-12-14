小笠原慎之介を指導した長坂秀樹さん推奨…ぶれないフォームをつくる「T字トレ」

投球フォームがぶれる原因の多くは、バランス感覚不足にある。MLBのナショナルズで今季プレーした小笠原慎之介投手を中学時代に指導し、神奈川県藤沢市で野球塾「Perfect Pitch and Swing」を運営する長坂秀樹さんは「投球の際は必ず片足で立ちます。ここでのバランスが不安定だと、安定した投球はできません」と指摘する。片足立ちでグラつくと、目線や体がぶれて安定した投球ができなくなってしまう。

特に小学生や野球初心者は、バランスの不安定さに気づかないまま投げてしまうことが多い。結果としてフォームが定まらず、コントロールに苦しむことになる。長坂さんはこうした問題を解消するため、全身のバランスを高める「T字トレーニング」を紹介している。

やり方は非常にシンプルだ。まず両手を横に真っすぐ伸ばし、上半身を前に倒しながら、片足を後ろに伸ばしてく。正面から見るとアルファベットの「T」の形のようになる。この際、頭からかかとまで一直線になる体勢を作るのがベストで、体がぶれないようにすることが重要だ。

難しく感じる場合は「上半身を倒す際は倒す方向に視線を送りながら、あごを同じ方向に倒していくイメージを持つとスムーズにいくと思います」とアドバイスを送る。最初は壁などに手をついて行い、徐々に自立できるようにしていく。

この姿勢を安定して取れるようになったら「元の状態に戻しながら投球動作に移り、ボールを投げます」と、実践フェーズに進んでいく。「T字トレ」を繰り返すことでバランス感覚が養われ、安定した投球フォームに繋がっていく。

「このトレーニングは毎日の習慣、体操だと思ってやってください」と長坂さんは継続の重要性を強調。小笠原も実践したというバランスを意識したトレーニングを続けることで、安定した投球フォームが身につくはずだ。（First-Pitch編集部）