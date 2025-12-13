ディアスの正式発表は日本時間午前6時35分

ドジャースは12日（日本時間13日）、メッツからFAとなっていたエドウィン・ディアス投手の獲得を正式発表した。3年6900万ドル（約107億円）の契約はリリーフ投手としては年平均で史上最高額。その直後、MLB公式X（旧ツイッター）の“早業”にファンも思わず爆笑している。

ディアスはマリナーズとメッツで守護神として君臨し、通算253セーブを誇る。今季は62試合に登板して6勝3敗23セーブ、防御率1.63の成績を残し、自身3度目の最優秀救援投手賞を手にした。今オフのFA市場ではNo.1リリーフと評価され、争奪戦の末にドジャースに入団した。

ディアスのドジャース入りは9日（同10日）に複数の米メディアが報じていたが、以降は音沙汰なかった。この日の入団会見の直前に球団が正式発表し、最強守護神が最強チームに合流することが決まった。

ドジャースは日本時間の午前6時35分にリリースを発表すると、わずか6分後にMLB公式Xは「エドウィン・ディアスが正式にドジャースの一員となることになった」と速報。早くもドジャースユニホームを着用し、ドジャースタジアムで雄叫びを上げる右腕の画像を“合成”で添えた。

その後にディアスもドジャーブルーのユニホームに袖を通したが、完成度の高さにファンも注目。「ドジャーブルーのディアスは素晴らしい」「青と白がよく似合ってる」「いい顔だ」「はやくナルコ聞きたい」「最高だ」などと称賛の声が寄せられている。今季はブルペン陣に課題を残したチームは、ディアス獲得で不安材料が一つなくなった。（Full-Count編集部）