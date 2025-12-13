¹ñÌ±¡¦¶ÌÌÚÂåÉ½¡ÖÍ¿ÅÞ¤¬¤ä¤ëµ¤¤ò¸«¤»¤ë¤Ù¤¡×¡¡Äê¿ôºï¸ºË¡°Æ¡ÖÌîÅÞ¤¬ÃÙ±ä¡×¤ËÈ¿ÏÀ¡¡¡ÖÊý¿Ë¤òÌÀ³Î¤ËÄê¤áÌîÅÞ¤ËÄó¼¨¤ò¡×
½°±¡µÄ°÷¤ÎÄê¿ô¤òºï¸º¤¹¤ëË¡°Æ¤Î¿³µÄ¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¸¶°ø¤ò¡¢Í¿ÅÞ´´Éô¤é¤¬¡ÖÌîÅÞ¤¬Â·¤Ã¤ÆÃÙ±ä¹©ºî¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ï13Æü¡¢¡ÖÍ¿ÅÞÆâ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ëµ¤¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£
¼¯»ùÅç»Ô¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¶ÌÌÚ»á¤Ï¡¢ÌîÅÞÂ¦¤¬´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Îµ¬À©¶¯²½Ë¡°Æ¤òºÎ·è¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÏÄê¿ôºï¸ºË¡°Æ¤Î¿³µÄ¤Ë±þ¤¸¤Ê¤¤¹½¤¨¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Àè¤ËÄó½Ð¤µ¤ì¤¿Ë¡°Æ¤«¤é¿³µÄ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¹ñ²ñ¤Î¸¶Â§¤Ë¿¨¤ì¡¢¡ÖÀè¤Ë°Ñ°÷²ñ¤ËÉÕÂ÷¤µ¤ì¤¿´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Îµ¬À©Ë¡°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ®°Æ¤òÆÀ¤ë¤Î¤¬¡¢¤Þ¤º¤ä¤ë¤Ù¤ÅØÎÏ¤À¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢15Æü¤Ë¹ñ²ñ¤Ç´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Îµ¬À©¶¯²½Ë¡°Æ¤Ë´Ø¤¹¤ë»²¹Í¿Í¼Áµ¿¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Â¾¤Ë¡Ö²¿¤ÎÆ°¤¤âÍ¿ÅÞÂ¦¤«¤éÌµ¤¤¡£¿Ê¤á¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤à¤·¤íÍ¿ÅÞ¤À¡×¤È¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Î¹ñ²ñ±¿±Ä¤òÈãÈ½¤·¤¿¡£
´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Îµ¬À©¶¯²½Ë¡°Æ¤Ï¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤¬¶¦Æ±Äó½Ð¤·¤¿¤¬¡¢¶ÌÌÚ»á¤Ï¡Ö½¤Àµ¶¨µÄ¤ò¤ä¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢°Ñ°÷²ñ¡¢¤½¤ÎÁ°Äó¤È¤·¤Æ¤ÎÍý»ö²ñ¡¢Íý»öº©ÃÌ²ñ¤ò³«¤«¤Ê¤¤¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢»²¹Í¿Í¼Áµ¿¤ò¤ä¤ë¤³¤È°Ê³°¤Ï²¿¤ÎÏ¢Íí¤â¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÍ¿ÅÞÆâ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ëµ¤¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¼«Ì±¤È°Ý¿·¤ÎÍ¿ÅÞÆâ¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤Ë²¿¤ò¤·¤¿¤¤¤Î¤«¡¢Êý¿Ë¤òÌÀ³Î¤ËÄê¤á¡¢ÌîÅÞÂ¦¤Ë¤ª¼¨¤·¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤ÈÃíÊ¸¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤¬¼çÄ¥¤·¡¢1Ç¯Á°¤ËÅö»þÍ¿ÅÞ¤À¤Ã¤¿¼«Ì±¡¦¸øÌÀÎ¾ÅÞ¤È3ÅÞ¹ç°Õ¤ò·ë¤ó¤À¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¡×¤Î178Ëü±ß¤Ø¤Î°ú¤¾å¤²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«Ì±¤Î¾®Ìî»ûÀÇÄ´²ñÄ¹¤¬Äã½êÆÀÁØ¤Î°ú¤¾å¤²¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¯¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶ÌÌÚ»á¤Ï¡ÖÆ¯¤¹µ¤¨¤Î²ò¾Ã¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢Äã½êÆÀ¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤È¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Çº¤¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤ÏÄã½êÆÀ¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¶ÌÌÚ»á¤Ï¡¢¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±Éý¹¤¤½êÆÀ³¬ÁØ¤Ë²¸·Ã¤¬µÚ¤Ö¤è¤¦¤Ê°ú¤¾å¤²¤Î»Ñ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖºÇ¸å¤Ï¹â»ÔÁíºÛ¤È»ä¤È¥È¥Ã¥×Æ±»Î¤ÇÀ¯¼£·èÃÇ¤¹¤ëÃÊ³¬¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤À¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¶¨µÄ¤¬¥ä¥Þ¾ì¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¡£