¡È¥ª¥ê10¡É¤¬21Ç¯¤Ö¤ê½¸·ë¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¡ª¡×¡¡ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤ËÂ·¤¤Æ§¤ß¡Ö±¿Ì¿Åª¤À¤Ê¡×¡Ö¥¢¥Ä¤¤¤Ê¡×
ÀéÍÕ¤¬¾º³Ê¤ò·è¤á¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë10¤ÎÁ´¥¯¥é¥Ö¤¬½¸·ë
¡¡J1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Î·è¾¡¤¬12·î13Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤¬ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤ò1-0¤ÇÇË¤ê¡¢17Ç¯¤Ö¤ê¤ËJ1¾º³Ê¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤êÍèÇ¯¤ÎJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë10¤Î¸½Â¸9¥¯¥é¥Ö¤¬Â·¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë10¤Ï¡¢J¥ê¡¼¥°È¯Â»þ¤Ë²ÃÌÁ¤·¤¿¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡¢¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É»Ô¸¶¡¢±ºÏÂ¥ì¥Ã¥É¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥º¡¢¥ô¥§¥ë¥Ç¥£Àîºê¡¢²£ÉÍ¥Þ¥ê¥Î¥¹¡¢²£ÉÍ¥Õ¥ê¥å¡¼¥²¥ë¥¹¡¢À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¡¢Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¥¨¥¤¥È¡¢¥¬¥ó¥ÐÂçºå¡¢¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤Î10¥¯¥é¥Ö¤ò¤Þ¤È¤á¤¿Áí¾Î¤À¡£
¡¡²£ÉÍ¥Õ¥ê¥å¡¼¥²¥ë¥¹¤Ï·Ð±ÄÆñ¤«¤é²£ÉÍ¥Þ¥ê¥Î¥¹¤ËµÛ¼ý¹çÊ»¤µ¤ì¡¢99Ç¯¤Ë¾ÃÌÇ¡£¤Þ¤¿¡¢¥ô¥§¥ë¥Ç¥£Àîºê¤ÏÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Ø¤ÈÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¾º³ÊPO·è¾¡¤Ç¤ÏÀéÍÕ¤¬¸åÈ¾¤ËÃ¥¤Ã¤¿1ÅÀ¤ò¼é¤êÀÚ¤ê¡¢É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤ª¤è¤Ó26-27¥·¡¼¥º¥ó¤ÇJ1¤ËºßÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£2005Ç¯°ÊÍè21Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¸½Â¸¤¹¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë10¤¬J1¥ê¡¼¥°¤Ë½¸·ë¤¹¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë10Éü³è¡×¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¡¼¡×¡Ö¤³¤³¤Ç½¸·ë¤Ï¥¢¥Ä¤¤¤Ê¡×¡Ö·ã¥¢¥Ä¥·¡¼¥º¥ó¡×¡Ö¥ª¥ê10ºÆ½¸·ë¡£³Ú¤·¤ß¡×¡Ö¤Ä¤¤¤ËÂ·¤Ã¤¿¤¾¡ª¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãµ×¤·¤Ö¤ê¡×¡Ö¥ª¥ê10¤¬Â·¤¦¤Î¥¢¥Ä¤¤¡×¡ÖÆÃÊÌ¤Ê¥ê¡¼¥°¤Ç¥ª¥ê10Â·¤¦¤Î¤Ï±¿Ì¿Åª¤À¤Ê¡×¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë