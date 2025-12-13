DVÎ¥º§¤«¤é76ºÐ¤ÇºÆº§¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¯¡¢¼«Í³¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤¡×79ºÐ±Ç²è´ÆÆÄ¤¬¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¿ÍÀ¸¤Î¡ÈÊâ¤ßÊý¡É
¡¡¿ÀÆàÀî¸©Æâ¤Ë¤¢¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡£¤³¤³¤Ë½»¤à±Ç²è´ÆÆÄ¤Çºî²È¤Î¾¾°æµ×»Ò¤µ¤ó¡Ê79¡Ë¤òË¬¤Í¤ë¤È¡¢2022Ç¯¤ËºÆº§¤·¤¿¡¢ÆüËÜ»×ÁÛ»Ë²È¡¦»Ò°ÂÀëË®¤µ¤ó¡Ê92¡Ë¤â°ì½ï¤Ë½Ð·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Åö»þ¡¢89ºÐ¤È76ºÐ¤Î¿·º§¥«¥Ã¥×¥ë¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹âÁÒ·ò¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿¤¯¤ÎÇÐÍ¥¤È¸òÎ®¤¬¤¢¤Ã¤¿º¢¤Î¾¾°æ¤µ¤ó
Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¶õµ¤¤Î2¿Í
¡ÖÀÄÅ·¤ÎðÈðÎ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£»ä¤Î¤è¤¦¤Ê²æ¤Î¶¯¤¤½÷¤ò¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÃËÀ¤Ï¤¤¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡£¡È·ëº§¤·¤Æ°ì½ï¤ËÊë¤é¤¹¤¿¤á°ú¤Ã±Û¤·¤Þ¤¹¡É¤È¸À¤Ã¤¿¤È¤¡¢¼þ¤ê¤«¤é¤Ï¡¢2¿Í¤Ç¡Ê²ð¸î¡Ë»ÜÀß¤ËÆþ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£»ä¤Ï¤³¤Î¿Í¤Ê¤é²ð¸î¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Íý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡×
¡¡2¿Í¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡¢¤â¤¦²¿½½Ç¯¤â°ì½ï¤ËÉ×ÉØ´Ø·¸¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¾°æ¤µ¤ó¤ÏÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤ò·Ð¤Æ¡¢·ÝÇ½»öÌ³½ê¤È¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈÀ©ºî²ñ¼Ò¤ò·Ð±Ä¤·¤¿¸å¡¢50ºÐ¤Ç±Ç²è´ÆÆÄ¤Ë¡£ÆÃ¤ËÇ§ÃÎ¾É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿2ºîÌÜ¡ØÀÞ¤êÇß¡Ù¤Ï¡¢¼«¼ç¾å±Ç²ñ¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¤·¡¢2Ç¯´Ö¤Ç100Ëü¿Í¤òÆ°°÷¡¢¡È±Ç²è³¦¤Î´ñÀ×¡É¤È¤¤¤ï¤ì¤¿¡£¤½¤Î¤¢¤È½½¿ô²¯±ß¤ò¤«¤±¤¿ÆüÊÆ¹çºî±Ç²è¡Ø¥ì¥ª¥Ë¡¼¡Ù¤âµÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£
¡¡¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤Ïºî²È¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£70Âå½÷À¤È50ÂåÃËÀ¤È¤ÎÀ°¦¤òÉÁ¤¤¤¿¡ØáÖ¤¯¤Ò¤È¡Ù¤ÈÂ³ÊÔ¤Î¡ØºÇ¸å¤Î¤Ò¤È¡Ù¤Ï¹ç¤ï¤»¤ë¤È20ËüÉô¤òÄ¶¤¨¡¢º£¤âÈÇ¤ò½Å¤Í¤ë¡£
¡Ö»ä¤Ï¼«Ê¬¤ÎÌ´¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÆ¯¤¯¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î»Å»ö¤ò°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¡¡¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤¿¤À°ì´Ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö¼«Í³¤ËÀ¸¤¤ë¤³¤È¡×¡£¤É¤ÎÁÈ¿¥¤Ë¤âÂ°¤µ¤º¡¢Ã¯¤ËÂ«Çû¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯À¸¤¤Æ¤¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¾¾°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¿Í¡¹¤¬À¸¤¤ä¤¹¤¤¼Ò²ñ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦±Ç²è¤ä¾®Àâ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢À¸¤¤Å¤é¤¤¼Ò²ñ¤ÏÊÑ¤ï¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤ÇºîÉÊ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥ê¥¢¤À¤±¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÃË¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤¤¿Í¡¢¤È»×¤ï¤ì¤ä¤¹¤¤¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·ÍÄ¤¤¤³¤í¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡ÖÎÉ¤ºÊ¡¢ÎÉ¤Êì¤Ë¤Ê¤ë¡×¤À¤Ã¤¿¡£Àï¸å´Ö¤â¤Ê¤¤1946Ç¯¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¾¾°æ¤µ¤ó¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï°é¤Ã¤¿Åìµþ¤Î²¼Ä®¤Ç¤â¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ò¡ÖÂç¤¤¯Æ§¤ß³°¤·¤¿¡×¤È¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Áá°ðÅÄÂç³ØÊ¸³ØÉô±é·à²Ê¤Ø¤ÎÆþ³Ø¤À¡£
±é·àÉô¤Ç¼Çµï¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤à
¡Ö¹â¹»À¸¤Î¤È¤¡¢Î©¤Ã¤ÆËÜ¤òÏ¯ÆÉ¤¹¤ë¤È¡¢¶ÛÄ¥¤Ç²á¸ÆµÛ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¼«°Õ¼±²á¾ê¤Ê»Ò¤É¤â¤À¤Ã¤¿¤Î¡£¤Ç¤â¡¢¼Çµï¤ÇÃ¯¤«¤ò±é¤¸¤ë¤ÈÊ¿µ¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç±é·àÉô¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¼Çµï¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡·ÝÇ½¤Ï¿È¶á¤À¤Ã¤¿¡£Åìµþ¡¦¿¼Àî¤Ë¤¢¤ë¼«ÂðÁ°¤ÎÄÌ¤ê¤Ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤òÀß±Ä¤·¤Æ±Ç²è¤ò¸«¤»¤ëÌî³°¾å±Ç¤¬¤è¤¯³«¤«¤ì¤¿¡£½÷À¤Î¿´¾ð¤ò¤¤áºÙ¤«¤¯ÉÁ¤¯À®À¥Ì¦´îÃËºîÉÊ¤¬¹¥¤¤Ç±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¡£²ÎÉñ´ìÌò¼Ô»ÖË¾¤À¤Ã¤¿Éã¿Æ¤ËÏ¢¤ì¤é¤ì¡¢²ÎÉñ´ì¤â¤è¤¯¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤Î¤Á¤Î¿¦¶È¤ÎÅÚÂæ¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¾¾°æ¤µ¤ó¤¬Âç³Ø1Ç¯¤Î¤È¤¤Ë¡¢Éã¿Æ¤Î±Ä¤à²ñ¼Ò¤¬ÅÝ»º¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£²È·×¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¼«¿È¤â¥Ð¥¤¥È¤ËÀº¤ò½Ð¤·¤¿¤¬¡¢ÆÃ¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤ÏÊì¿Æ¤ÎÊ³Æ®¤Ö¤ê¤À¡£¼Â·»¤¬·Ð±Ä¤¹¤ë¶äºÂ¤Î°û¿©Å¹¤ÇÆ¯¤¡¢²È·×¤ò»Ù¤¨¡¢¸È¤¬ÅÝ¤ì¤ë¤È¤Ò¤È¤ê¤Ç²ð¸î¤ò°ú¤¼õ¤±¤¿¡£
¡Ö¶òÃÔ¤Ò¤È¤Ä¸À¤ï¤º¡¢¼«Ê¬¤Ç¤É¤ó¤É¤ó¿ÍÀ¸¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢Ï¯¤é¤«¤Ë»ä¤¿¤Á4¿Í¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ò°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸È¤Î²Ç¤¤¤Ó¤ê¤â¤Ò¤É¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢µã¤¸À¤â¤¤¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»ä¤Î¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¤ÏÊì¿Æ¤Ç¤¹¡×
¡¡¤·¤«¤·¤½¤ÎÀ¸¤Êý¤Ï¡¢25ºÐ¤Î¤È¤¤Ë·ëº§¤·¤¿¾¾°æ¤µ¤ó¤ÎÉ×¤Ë¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡·ëº§¤·¤¿Áê¼ê¤Ï·àÃÄ¤Ç¼ç¤ËµÓËÜ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¡£É×¤Ï¾®Àâ²È»ÖË¾¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¿Æ¤¬·è¤á¤¿²ñ¼Ò¤Ë½¢¿¦¡£±Ä¶È¿¦¤òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¡¢¤Ä¤é¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö²ñ¼Ò¤ò¤ä¤á¤Æ¡¢¤¦¤Á¤Ç½ñ¤±¤Ð¤¤¤¤¤ï¡£»ä¤¬Æ¯¤¯¤«¤é¡×
¡¡¤È¸À¤Ã¤¿¡£Åö»þ¡¢¾¾°æ¤µ¤ó¤Ï¡Ø½µ´©Ê¿ËÞ¡Ù¤ä¡Øanan¡Ù¤Ê¤É¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¼ýÆþ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¡Ö¤Ç¤âÈà¤Ï¡¢ÃË¤Ï²ÈÂ²¤òÍÜ¤¦¤Ù¤¡¢½÷¤Ï²È¤ÇÉ×¤Ë¤Ä¤¯¤¹¤Ù¤¤È¤¤¤¦º¬¤Ã¤«¤é¤ÎÃËÂº½÷ÈÜ¤Î¿Í¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡×
¡¡¤½¤³¤ËDV¤â²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤ó¤Ê¤È¤¤ÏÍÄ¤¤Â©»Ò¡¦Í¦Ýæ¤µ¤ó¡Ê51¡Ë¤¬»Ù¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£3ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¤ÏÇØÃæ¤ò¤µ¤¹¤ê¤Ê¤¬¤é¡ÖËÍ¤¬¤¤¤ë¤«¤éÂç¾æÉ×¤À¤è¡¢µã¤«¤Ê¤¤¤Ç¡×¤È°Ö¤á¡¢¤Ä¤¤¤ËÊÌ¤ìÏÃ¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿5ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤â¤¦1²ó²æËý¤·¤Æ¤ß¤ëµ¤¤Ê¤¤¡©¡¡²æËý¤Ç¤¤¿¤é¼«¿®¤¬¤Ä¤¯¤È»×¤¦¤±¤É¡×¤È½õ¸À¤ò¤·¤¿¡£
¡¡²æËý¤â¸Â³¦¤òÄ¶¤¨¤¿Èà½÷¤Ï¡¢Â©»Ò¤¬5ºÐ¤Î¤È¤¡¢8Ç¯¤Îº§°ù´Ø·¸¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£
¡¡Í¦Ýæ¤µ¤ó¤Ï¾¾°æ¤µ¤ó¤¬°ú¤¼è¤Ã¤¿¡£¤¬¡¢»Å»ö¤¬Ë»¤·¤¤¤¿¤á¡¢¶á½ê¤Ë½»¤àÎ¾¿ÆÂð¤Ç°é¤Æ¤é¤ì¡¢²ñ¤¦¤Î¤Ï½µËö¤À¤±¡£À®Ä¹¤¹¤ë¤ÈRC¥µ¥¯¥»¥·¥ç¥ó¤ä¡¢¥¬¥ó¥º¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥í¡¼¥¼¥º¤È¤¤¤¦¥Ï¡¼¥É¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ë¤â°ì½ï¤Ë¹Ô¤¡¢¿Æ»Ò¤Î»þ´Ö¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¥é¥¤¥¿¡¼¤«¤é·ÝÇ½»öÌ³½ê¼ÒÄ¹¤Ø¡£¤·¤«¤·¡Ä¡Ä
¡¡Î¥º§¸å¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤¿¤³¤í¡¢ÇÐÍ¥¤Î¸Î¡¦²®ÅçâÃ°ì¤µ¤ó¤«¤é¡ÖËÍ¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÂÇ¿Ç¤µ¤ì¤ë¡£¾¾°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤Î¼èºà¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¹âÁÒ·ò¤µ¤ó¡¢»°±ºÍ§ÏÂ¡¢ÃæÂ¼²í½Ó¡¢¿åÃ«Ë¡¢Áð´¢ÀµÍº¤È¤¤¤Ã¤¿¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤Èµ¤¿´¤ÎÃÎ¤ì¤¿´ÖÊÁ¤À¤Ã¤¿¡£²®Åç¤µ¤ó¤â¤½¤Î1¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÀè¹Ô¤¤Ë¤âµ¿Ìä¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢²®Åç¤µ¤ó¤ÎÍ¶¤¤¤Ë½¾¤¤·ÝÇ½»öÌ³½ê¤òÀßÎ©¡£¹â¶¶Øª»Ò¡¢¼ò°æÏÂ²Î»Ò¡¢Ä¹Ã«Àî½éÈÏ¤È¤¤¤Ã¤¿ÇÐÍ¥¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î¶È³¦¤Ï¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¦¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤í¡¢ºÆ¤ÓÅ¾µ¡¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£
¡¡'80Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¤Ï¡¢³Æ¥Æ¥ì¥Ó¶É¤¬2»þ´Ö¥É¥é¥Þ¤òÊüÁ÷¤·»Ï¤á¤¿»þ´ü¤À¡£¾¾°æ¤µ¤ó¤Ï¤½¤ì¤é¤ò¸«¤Æ´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖÂ¿¤¯¤Î½÷À¤¬¸«¤ëÈÖÁÈ¤Ê¤Î¤ËÃËÀÌÜÀþ¤À¤È»×¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£ÅöÁ³¤Ç¤¹¡¢ºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÃËÀ¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡×
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡È½÷À¤Ï¤³¤ó¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ë¶½Ì£¤Ï¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦¾¾°æ¤µ¤ó¤Î°Õ¸«¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬²¿¿Í¤«¤¤¤¿¡£·ÝÇ½»öÌ³½ê¤ò·Ð±Ä¤¹¤ëÃæ¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¿ÍÌ®¤Î»òÊª¤À¡£¤½¤³¤ÇÈà½÷¤ÏÈÖÁÈÀ©ºî²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¡¢¥É¥é¥Þ´ë²è¤ò¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ËÄó°Æ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Åö»þ¡¢½÷À¤ÎÈÖÁÈÀ©ºî²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤ÏÄÁ¤·¤¯¡¢¤·¤«¤â»ëÄ°Î¨¤Ç¸·¤·¤¯È½Äê¤µ¤ì¤ë¥Æ¥ì¥Ó³¦¤Ç¡¢¾¾°æ¤µ¤ó¤ÏÌó10Ç¯´Ö¡¢40ËÜ¶á¤¤2»þ´Ö¥É¥é¥Þ¤ä¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡¢Î¹ÈÖÁÈ¤òºî¤Ã¤¿¡£
¡Ö»¨»ï¥é¥¤¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¤³¤í¤«¤é¡¢´ë²è¤òÎ©¤Æ¤ë¤È¤¤ËÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿ÆÉ¼Ô¤ä»ëÄ°¼Ô¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÈÆ±À¤Âå¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¿½÷À¤Ç¤·¤¿¡£Èà½÷¤¿¤Á¤¬¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢´Ø¿´¤Î¤¢¤ë¤³¤È¤òÇ°Æ¬¤Ë´ë²è¤òÎ©¤Æ¤¿¡£¸Â¤é¤ì¤¿¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤À¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÈ¯¿®¤·¤Ê¤¬¤é¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤µ¤é¤Ê¤ëÅ¾µ¡¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¸½¾ì¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤Ã¤ÆË¬¤ì¤¿¡£
¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¿¥¤¥à¤ÎÈÖÁÈ¤¬¥É¥é¥Þ¤«¤é¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ë°Ü¹Ô¤·¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á²¼ÀÁ¤±²ñ¼Ò¤Ï·Ð±Ä¤¬ÂçÊÑ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡´°Á´¤Ë¡Ö´ÆÆÄ¡×¤Ø¤È¥®¥¢¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Àï¸å¡¢¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤È·ë¤Ð¤ìÅÏÊÆ¤·¤¿ÆüËÜ¿Í½÷À¡ÈÀïÁè²Ö²Ç¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥É¥é¥Þ¤òÀ©ºî¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤¤À¡£´ë²è¤ò½Ð¤»¤É¡¢¤É¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É¤â¶½Ì£¤ò¼¨¤µ¤º¡¢¤Ê¤é¤Ð¤È±Ç²è²½¤ÎÆ»¤òÃµ¤Ã¤¿¡£»ñ¶â¤ò½¸¤á¡¢±Ç²è³¦¤Î½ÅÄÃ¡¦¿·Æ£·ó¿Í¤µ¤ó¤ËµÓËÜ¤È´ÆÆÄ¤ò°ÍÍê¤·¤¿¡£¼þ°Ï¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¸À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ä¾ÀÜ»×¤¤¤Î¾æ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¤È¡¢µÓËÜ¤Ï¾µÂú¡£¤·¤«¤·´ÆÆÄ¤Ï´è¤È¤·¤Æ°ú¤¼õ¤±¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤ª¶â¤ò½¸¤á¤¿¤ó¤À¤«¤é¼«Ê¬¤Ç»£¤é¤Ê¤¤ã¥À¥á¤À¡×
¡¡¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Ð¤«¤ê¡£¤À¤¬¥º¥Ö¤ÎÁÇ¿Í¤Ë¤¤¤¤Ê¤ê±Ç²è´ÆÆÄ¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤º¤Ë¤¤¤ë¤È¡¢
¡Ö¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£ÆüËÜ±Ç²è¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï½÷À¤Î´ÑµÒ¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬»£¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÃË¤Ð¤«¤ê¤À¡£½÷À¤¬»£¤ì¤ÐÆüËÜ±Ç²è¤Ï¤è¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡×
¡¡¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¾¾°æ¤µ¤ó¤Ë¡Ö»£¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È·è¿´¤µ¤»¤ëÉÔ»×µÄ¤ÊÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
±Ç²è´ÆÆÄ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç´ÑµÒÆ°°÷¿ô60Ëü¿Í¤òµÏ¿
¡¡¤·¤«¤·ÁêÃÌ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ÂçÊª¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢
¡Ö·¯¤¬¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤È¥¸¡¼¥Ñ¥ó¤Ç¥¨¥Ù¥ì¥¹¥È¤ËÅÐ¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤è¡×
¡¡¤ÈÎä¿å¤òÍá¤Ó¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÃËÀ¤â¤¤¤¿¡£
¡Ö¤Ç¤â»ä¤Ï¸µÍè¡¢¤º¤¦¤º¤¦¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥ê¥ß¥Ã¥¿¡¼¤òÀß¤±¤Ê¤¤¤«¤é¡×
¡¡½é¤á¤Æ¤Î´ÆÆÄ¶È¤Ë¤Ï¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥é¥¤¥¿¡¼¡¢·ÝÇ½»öÌ³½ê¡¢¥É¥é¥Þ¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ç¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿·Ð¸³¤Ç¾è¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡'98Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¥æ¥¥¨¡Ù¤Ï¡¢ÉõÀÚ¤ê¸å¤ÎÅ¸³«¤Î»ÅÊý¤¬°ÛºÌ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¾å±Ç¤µ¤ì¤¿±Ç²è´Û¤Ï¤¿¤Ã¤¿6´Û¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼«¼ç¾å±Ç²ñ¤Ç¹¥É¾¤òÆÀ¤Æ¡¢´ÑµÒÆ°°÷¿ô¤ò60Ëü¿Í¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£¾å±Ç²ñ¤Ë¾·¤«¤ì¤¿¾¾°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«¤é¤ÎÂÎ¸³¤òÃÅ¾å¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ö»þ¤Ë¤Ï¼çºÅ¼Ô¤Î½÷À¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë²¹Àô¤ËÆþ¤Ã¤ÆÇØÃæ¤òÎ®¤·¹ç¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÍ§Ã£¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê½Ð²ñ¤¤¤¬³Ú¤·¤¯¤Æ»ÅÊý¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£±Ç²è¤À¤±»£¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ÆÆÄ¤Î²¿¤¬ÌÌÇò¤¤¤Î¤«¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ø¥æ¥¥¨¡Ù¤Ï¡¢ÀïÁè²Ö²Ç¤Î¡¢É×ÉØ°¦¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å±Ç²ñ¤ÇÇ§ÃÎ¾É¤Î¸È¤ò²ð¸î¤¹¤ë½÷À¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿1ºý¤ÎËÜ¡£¤½¤ì¤òÆÉ¤ó¤Ç²ð¸î¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë½÷À¤¿¤Á¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤ÆÊâ¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢¤³¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î±Ç²è¤ò»£¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤ì¤¬2ºîÌÜ¤Î¡ØÀÞ¤êÇß¡Ù¤À¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢Æ±µï¤·¤¿É×¤ÎÊì¿Æ¤¬Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤ê¡¢²ÈÂ²¤ÏÊø²õ¤Î´íµ¡¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Ê¤¬¤é¤âºÆÀ¸¤¹¤ëÊª¸ì¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ËÌ³¤Æ»¤Ç¼«¼ç±Ç²è¤Î±Ä¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿²¬Â¼ÍºÆó¤µ¤ó¡Ê78¡Ë¤Ï¡¢´ÑµÒ¤«¤é¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤ªÎé¤ò¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤ËºîÉÊ¤Î»ý¤ÄÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¡Ö¤Û¤«¤Î¿Í¤Ë¤â¤¹¤¹¤á¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¸ý¥³¥ß¤Ë¤Ê¤ê¡¢¾å±Ç²ñ¤ÎÎØ¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡ÖÇ§ÃÎ¾É¤ÏÈò¤±¤ÆÄÌ¤ì¤Ê¤¤ÉÂµ¤¡£¤½¤ì¤òÀµÌÌ¤«¤é°·¤Ã¤¿¡¢¤ª¤½¤é¤¯½é¤á¤Æ¤Î±Ç²è¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤éÃ¯¤â¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê²¬Â¼¤µ¤ó¡Ë
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¸½¾Ý¤ÏÁ´¹ñ¤Çµ¯¤¡¢2Ç¯¤Î¤¦¤Á¤Ë100Ëü¿Í¤Î´ÑµÒ¤òÆ°°÷¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¼«¼ç¾å±Ç²ñ¤Ç¾¾°æ¤µ¤ó¤Ï¤É¤ó¤ÊÏÃ¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡£¤½¤Î°ìÃ¼¤ò³À´Ö¸«¤¿¤Î¤¬¡¢º£Ç¯9·î¡¢¿ÀÆàÀî¸©³ùÁÒ»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¾¾°æ´ÆÆÄ3ºîÌÜ¤Ë¤¢¤¿¤ë¡Ø¥ì¥ª¥Ë¡¼¡Ù¤Î¾å±Ç²ñ¤Ç¤¢¤ë¡£À¤³¦Åª·Ý½Ñ²È¡¢¥¤¥µ¥à¡¦¥Î¥°¥Á¤ÎÊì¿Æ¥ì¥ª¥Ë¡¼¤¬¡¢Â©»Ò¤ò¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ·Ý½Ñ²È¤¿¤é¤·¤á¤¿¤«¤È¤¤¤¦±Ç²è¤À¡£¡Ö°å»Õ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¦Â©»Ò¤òÈ¾¤Ð¶¯°ú¤Ë¡¢¡Ö¤ª¤Þ¤¨¤Ï·Ý½Ñ²È¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¹¤¹¤áÂ³¤±¤ë¶¯¤¤Êì¿ÆÁü¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Äê°÷286¿Í¤Î¥Û¡¼¥ë¤ÏËþ°÷¡£ÂçÈ¾¤Ï½÷À¤À¡£¾å±Ç¤òÁ°¤Ë¡¢¾¾°æ¤µ¤ó¤¬ÏÃ¤ò»Ï¤á¤¿¡£¡Ø¥æ¥¥¨¡Ù¡ØÀÞ¤êÇß¡Ù¤Î¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¡Ø¥ì¥ª¥Ë¡¼¡Ù¤ÎÀ½ºîÎ¢ÏÃ¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡´ë²è¤«¤é6Ç¯È¾¡¢»ñ¶â½¸¤á¤¬°Å¾Ì¤Ë¾è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤È¤¡¢»Ù±ç¼Ô¤«¤é¼ã¤¤ITÄ¹¼Ô¤ò¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢¡Ö¼Ò²ñ¤Ë¹¤¬¤ê¤Î¤¢¤ë¤ª¶â¤Î»È¤¤Êý¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È±ç½õ¤ò²÷Âú¤·¤Æ¤¯¤ì¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë12²¯±ß¤Î½Ð»ñ¤ò¼õ¤±¤¿ÏÃ¡£
¡¡¤Þ¤¿¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë½ªÈ×¤Î²»³ÚÀ©ºî¤Ç¤Ï¡¢¤è¤ê¤Ë¤â¤è¤Ã¤Æ'04Ç¯¡¢¡Ø¥Í¥Ð¡¼¥é¥ó¥É¡Ù¤Ç¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼ºî¶Ê¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥ä¥ó¡¦A¡¦P¡¦¥«¥Á¥å¥Þ¥ì¥¯¤Ë¾¾°æ¤µ¤ó¤ÏÇ®Îõ¤Ê¡È¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¡É¤ò¤·¤¿¤¿¤á¤ë¡£¥«¥Á¥å¥Þ¥ì¥¯¤¬¥Ð¥«¥ó¥¹Ãæ¤ÇÏ¢Íí¤¬¤Ä¤«¤º¤ä¤¤â¤¡£»ÙÊ§¤¨¤ë¥®¥ã¥é¥ó¥Æ¥£¡¼¤â¾¯¤Ê¤¯¡¢°ìÂÎ¤É¤¦¤Ê¤ë¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ÊÅ¸³«¤ÎÏÃ¤Ë¡¢´ÑµÒ¤Ï¤°¤¤¤°¤¤°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤¬¿È¤ò¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¡¢¸ÇÂÃ¤ò¤Î¤ó¤Ç¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤Ä¤¤¤Ë¥®¥ê¥®¥ê¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥«¥Á¥å¥Þ¥ì¥¯¤«¤éÏ¢Íí¤¬Æþ¤ê¡¢¡Ö°ú¤¼õ¤±¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤òÆÀ¤ë¡£¤¹¤ë¤È²ñ¾ì¤«¤é¡Ö¤ª¡Á¡×¤È¤¤¤¦°ÂÅÈ¤ÎÀ¼¤ä¡¢¾®¤µ¤ÊÇï¼ê¤¬µ¯¤¤ë¡£¾¾°æ¤µ¤ó¤¬¤½¤ì¤Þ¤ÇÆ±À¤Âå¤ËÌÜÀþ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æµ»ö¤ä¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Î´ë²è¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢´ÑµÒ¤Ë¥Ô¥¿¥ê¤ÈÌÜÀþ¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¡£¤À¤«¤é²ñ¾ì¤¬°ìÂÎ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¡£¾¾°æ¤µ¤ó¤Ï¾å±Ç²ñ¸å¡¢¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¾å±Ç²ñ¤ÇÏÃ¤¹¤Î¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢»ä¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¿ÀÄÌÎÏ¤¢¤ë¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡£°ÊÁ°¡¢»ä¤Î¤³¤È¤ò¡È¤ª¤Ð¤µ¤ÞÊý¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Í¡É¤È¸À¤Ã¤¿¿Í¤¬¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤Þ¤À¿ê¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¿Í¤ò¼æ¤¤Ä¤±¡¢´¬¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡È°¦¤µ¤ì¥¥ã¥é¡É
¡¡¾¾°æ¤µ¤ó¤Ï¿Í¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ÆÊü¤µ¤Ê¤¤¡È°¦¤µ¤ì¥¥ã¥é¡É¤ÎÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¡£ËÌ³¤Æ»¤Ç¤Î¡Ø¥æ¥¥¨¡Ù¾å±Ç²ñ°ÊÍè¡¢¾¾°æ¤µ¤ó¤È¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ëÂçµïÃÒ»Ò¤µ¤ó¡Ê71¡Ë¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¡Ø¥ì¥ª¥Ë¡¼¡ÙÀ½ºî½àÈ÷Ãæ¤Î´ÆÆÄ¤òË¬¤Í¡¢¥ä¥ó¥¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Î»î¹ç¤ò´ÑÀï¤·¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¡¢¾¾°æ½¨´îÁª¼ê¤¬¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÃÏ¸µ¥Õ¥¡¥ó¤¬»ä¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤òÆüËÜ¿Í¤À¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¡¢°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¾¾°æ¤µ¤ó¤¬Ì¾»É¤ò¸«¤»¤Æ¡¢¡È¥Ò¥Ç¥¡¦¥¤¥º¡¦¥Þ¥¤¡¦¥µ¥ó¡É¡Ê¥Ò¥Ç¥¤Ï»ä¤ÎÂ©»Ò¡Ë¤È¸À¤Ã¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÂçµï¤µ¤ó¡Ë
¡¡¤è¤¯¤â¤Ì¤±¤Ì¤±¤È¡¢¤È»×¤¦¤¬¡¢¤¢¤Ã¤±¤é¤«¤ó¤È¤·¤¿¥æ¡¼¥â¥¢¥»¥ó¥¹¤Î»ý¤Á¼ç¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡¿Í¤ò´¬¤¹þ¤àÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤â¾¾°æ¤µ¤ó¤ÎÆÃÄ¹¤À¡£¥¤¥µ¥à¡¦¥Î¥°¥Á¤Ï¡¢»¥ËÚ»Ô¤Î¥â¥¨¥ì¾Â¸ø±à¤ÎÀß·×¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ËÌ³¤Æ»¤Îºâ³¦¤Ï±Ç²è¤Ë¤«¤Ê¤ê½Ð»ñ¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤³¤ÇÆ°¤¤¤¿¤Î¤¬ÇÛµë²ñ¼Ò¤ò±Ä¤à¿¼ÄÅ½¤°ì¤µ¤ó¡Ê71¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÄ¾´¶¤Ç¡¢¤³¤Î¿Í¤Ë´Ø¤ï¤ë¤ÈÈ´¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ±ó´¬¤¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤½¤Î¸å²ñ¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢°Æ¤ÎÄê¤ª¶â½¸¤á¤òÍê¤Þ¤ì¤Æ¡¢ËÛÁö¤¹¤ë±©ÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¸·¤·¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¾¾°æ¤µ¤ó¤òÁ°¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¥Ö¥Ä¥Ö¥Ä¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÆ°¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£»þ´Ö¤ò¼è¤é¤ì²ñ¼Ò¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤ÏÍî¤Á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÉÔ»×µÄ¤È·ù¤Ê»×¤¤¤Ï¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤ì¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÍßË¾¤òËþ¤¿¤·¤¿¤¤¤È¤«¡¢ÌÙ¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿»ä¿´¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤Ï¡¢¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¡Ø¥ì¥ª¥Ë¡¼¡Ù¤Î¥Ö¥í¥°¤òÃ´Åö¤·¤¿¥é¥¤¥¿¡¼¤Î°ðÌÚ»ç¿¥¤µ¤ó¡£
¡Ö½÷À¤¿¤Á¤Ë¸þ¤±¡¢¤³¤¦¤¤¤¦±Ç²è¤òºî¤ì¤Ð³Ú¤Ë¤Ê¤ë¡¢É¬Í×¤À¤È¤¤¤¦¿®Ç°¤¬º¬¤Ã¤³¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¤À¤«¤é¾¾°æ´ÆÆÄ¤ò±þ±ç¤¹¤ëÃÄÂÎ¡Ö¥Þ¥¤¥ì¥ª¥Ë¡¼¡×¤Ë¤Ï°ìÈÌ¤Î¿Í¤«¤é²¿ÀéËü±ß¤È¤¤¤¦¤ª¶â¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£°ðÌÚ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢±Ç²è³¦¤Ç¤ÏÌ£Êý¤À¤Ã¤¿¿Í¤¬ÆÍÁ³µî¤Ã¤¿¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê¿Í¤¬»Ù±ç¤ò»Ï¤á¤¿¤ê¤È¡¢¿Í¤Î½ÐÆþ¤ê¤¬·ã¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤â¤¦±Ç²è¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¶ÉÌÌ¤¬²¿ÅÙ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤ò¸«»ö¤Ë´ÆÆÄ¤Ï¥¯¥ê¥¢¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤Î¿ô¡¹¤ÎÊÉ¤ò¤Ê¤¼¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤«¡£¾¾°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢
¡Ö¥Þ¥¤¥ì¥ª¥Ë¡¼¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ä»Ù±ç¼Ô¤Î¾ôºâ¤òÌµÂÌ¤Ë¤¹¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×
¡¡»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤Ï¤½¤ó¤ÊÎ¢Â¦¤ò¸ç¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤½¤Ö¤ê¤Ï¤¤¤Ã¤µ¤¤¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢´ÆÆÄ¤ËÅ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡±Ç²è¤Ë¤Ï¥¤¥µ¥à¤ÎÊì¿Æ¤¬ÆüËÜ¤ËÂÚºß¤·¤¿¤È¤À¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»ÈÍÑ¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¤½¤ÎÌò¤ò±é¤¸¤¿»³Ìî³¤¤µ¤ó¡Ê60¡Ë¤Ï¤³¤¦¸À¤¦¡£
¡Ö¡È¼«Í³¤Ë±é¤¸¤Ê¤µ¤¤¡£¤¢¤È¤Ï»ä¤¬Á´ÀÕÇ¤¤ò¼è¤ë¤«¤é¡É¤È¥É¥ó¤È¹½¤¨¤Æ¡¢¡È°ì½ï¤ËÍ·¤Ü¤¦¡¢Àï¤ª¤¦¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë´ÆÆÄ¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡°õ¾Ý¿¼¤¤¤Î¤Ï±éµ»¤ÎÄó°Æ¡£¡Öµã¤¤¤Æ¡×¤È¤¤¤¦Ä¾ÀÜÅª¤Ê¸À¤¤Êý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¿´¤ÎÃæ¤ÇÍÉ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤ÇÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤â¼«Í³¤Ê±éµ»¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡»³Ìî¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¥Ð¥¤¥È¤ò½µ5Æü¤·¤Ê¤¬¤é¾®·à¾ì¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ø¥ì¥ª¥Ë¡¼¡Ù¤Ë½Ð±é°Ê¹ß¡¢¼Çµï¤ÇÀ¸·×¤òÎ©¤Æ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»³Ìî¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¾¾°æ¤µ¤ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¿Í¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¤¤¤ë¡£Àè¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿ËÌ³¤Æ»¤ÎÂçµï¤µ¤ó¤Ï¡¢Àì¶È¼çÉØ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¾¾°æ¤µ¤ó¤Î¼«¼ç±Ç²è¤ò¼êÅÁ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÇÛµë²ñ¼Ò¤Ë½¢¿¦¤·¤Æ·ÐÍý¤ò¼êÅÁ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Û¤«¤Ë¤â¼«Âð¤ò³«Êü¤·¤Æ¤ªÇ¯´ó¤ê¤Î¥µ¥í¥ó¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤ê¡¢ÃÏ°è³èÆ°¤ò»Ï¤á¤ë¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤ê¡Ä¡Ä¤½¤¦¤·¤¿»öÎã¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¡È¾¾°æ¤µ¤ó¤¬±Ç²è¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢»ä¤Ë¤â²¿¤«¤Ç¤¤ë¤«¤â¡É¤È»É·ã¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¼«Ê¬¤â¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ê¾¾°æ¤µ¤ó¡Ë
¡Ø¥ì¥ª¥Ë¡¼¡Ù¤ÏÁ°½Ò¤·¤¿¤È¤ª¤êÊì¤ÈÂ©»Ò¤ÎÊª¸ì¤À¤¬¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÊì¡¦¾¾°æµ×»Ò¡×¤È¡ÖÂ©»Ò¡¦Í¦Ýæ¡×¤ÎÊª¸ì¤â¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Í¦Ýæ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥í¥±¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡Ø¥æ¥¥¨¡Ù»£±Æ¤ÎºÝ¤Ë¼ç¤ËÄÌÌõ¤È¤·¤Æ´Ø¤ï¤ê¡¢¡Ø¥ì¥ª¥Ë¡¼¡Ù¤Ç¤Ï¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤óËÍ¤Î°Õ»Ö¤òÂº½Å¤·¤ÆÎ±³Ø¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¼êÅÁ¤ï¤Ê¤¤ÁªÂò»è¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ±Ç²è¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼ËÜÍè¤Î»Å»ö¤Ï½½Ê¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¶á¤¯¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÍÄ¤¤¤³¤í¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Êì¤Î¸ª¤Ë¼ê¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡ÈÂç¾æÉ×¡©¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤¿¤À¡¢Êì¤Î»Å»ö¤ò»Ù¤¨¤ëÍ¥¤·¤¤Â©»Ò¤È¤¤¤¦Âª¤¨Êý¤Ç¤Ï½½Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤â¤¦¾¯¤·Ê£»¨¤Ê´¶¾ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¿Æ¤È»Å»ö¤¹¤ë¤³¤È¤Î´¶¾ðÅª¤ÊÆñ¤·¤µ¤ÏÛ©¤¯¸À¤¤¤¬¤¿¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Êì¤ÎÂÖÅÙ¤¬¸ø»ä°ì½ï¤¯¤¿¤Ë¤Ê¤ëºÝ¤ÏÂ©»Ò¤Ç¤¢¤ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤À¤«¤é»ÅÊý¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÍýÉÔ¿Ô¤À¤È´¶¤¸¤ë¤È¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Êì¿Æ¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂ¤òÆ§¤ß³°¤»¤Ð±Ç²è¼«ÂÎ¤¬Êø²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¶ÛÇ÷¤·¤¿¶ÉÌÌ¤ò¡¢¡ÖÅ¥¤ó¤³¤Ç¡¢¤°¤Á¤ã¤°¤Á¤ã¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é»õ¤ò¿©¤¤¤·¤Ð¤Ã¤ÆÁ°¤Ë¿Ê¤à»Ñ¤ò¸«¤é¤ì¤¿¤Î¤Ïµ®½Å¤ÊÂÎ¸³¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÄ©Àï¤·¤¿¾®Àâ¤ÇÉÁ¤¤¤¿À¤³¦¤È¤Ï
¡Ø¥ì¥ª¥Ë¡¼¡Ù¤Î¤¢¤È2ËÜ¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¤òÈ¯É½¤·¤¿¤³¤í¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Ç¯Îð¤â70ÂåÈ¾¤Ð¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ï·¸å¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤È¸ÉÆÈ¤¬Êç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¸ÉÆÈ»à¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»ä¤òÃ¯¤¬¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡Ä¡£¤½¤ì¤¬Ì¤ÍèÁü¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢µìÃÎ¤Î¼Ò²ñ³Ø¼Ô¡¦¾åÌîÀéÄá»Ò¤µ¤ó¤«¤é¡¢¡Ö¾®Àâ¤ò½ñ¤¤¤¿¤é¡©¡¡±Ç²è¤Î¤è¤¦¤Ë¤ª¶â½¸¤á¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¤¹¤¹¤á¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¥é¥¤¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿Èà½÷¤â¡¢¾®Àâ¤È¤Ê¤ë¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ÎÌ¤·Ð¸³¡£¤·¤«¤·¤³¤³¤Ç¤â¥ê¥ß¥Ã¥¿¡¼¤ò²ò½ü¤·¤Æ²Ì´º¤Ë¼¹É®¤Ë¼è¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¥Æ¡¼¥Þ¤À¡£±Ç²è¤Ç¤Ï»£¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢¡Ö¹âÎð¼Ô¤Î¥»¥¯¥·¥å¥¢¥ê¥Æ¥£¡×¤¬Á®¤¤¤¿¡£
¡Ö»ä¤ÎÄ¾´¶¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¹âÎð¼Ô¤Î¥»¥¯¥·¥å¥¢¥ê¥Æ¥£¤òÀµÌÌ¤«¤é°·¤Ã¤¿¾®Àâ¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡Îý½¬¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç½ñ¤»Ï¤á¤Æ¡¢¾®Àâ¤ÎÄêÀÐ¤Ê¤É¤Ï¤¢¤Þ¤ê¹Í¤¨¤º¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á½ñ¤¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Æ¡¼¥Þ¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤À¤±¤ËÍ§Ã£¤ä²ÈÂ²¤Ë¤âÆÉ¤Þ¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âºÇ¸å¤Þ¤Ç½ñ¤¤¤¿¤ó¤À¤·¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¾åÌî¤µ¤ó¤¬¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤¿Ãæ±û¸øÏÀ¿·¼Ò¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¸¶¹Æ¤òÆÉ¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢Ãæ±û¸øÏÀ¿·¼Ò¤ÇÅö»þÊ¸·ÝÊÔ½¸ÉôÄ¹¤À¤Ã¤¿ÂÇÅÄ¤¤¤Å¤ß¤µ¤ó¡£°ìÆÉ¤·¤Æ¡¢ÌÌÇò¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»ä¤¬¡ØÉØ¿Í¸øÏÀ¡Ù¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤À¤Ã¤¿¤³¤í¡¢¹©Æ£ÈþÂå»Ò¤µ¤ó¤¬¹¹Ç¯´üÁ°¸å¤Î½÷À¤¿¤Á¤ÎÀ¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ø²÷³Ú¡Ù¡Ê¤±¤é¤¯¡Ë¤¬ÂçÊÑ¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£ÆÉ¼Ô¤ÎÅê¹Æ¤Ê¤É¤òÆÉ¤ó¤Ç¤â¡¢¤¤¤¯¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÀ¤Ø¤ÎÍßµá¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï½ÐÈÇ¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Ç°¤Î¤¿¤á30Âå¤Î½÷ÀÊÔ½¸¼Ô¤Ë¤âÆÉ¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¤é¡¢ÌÌÇò¤¤¤È¡£¤½¤ì¤Ç·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡½ÐÈÇ·èÄê¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¾¾°æ¤µ¤ó¤Ï¤¦¤ì¤·¤µ¤Î°ìÊý¤Ç¡Ö¡È¤¨¤Ã¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¡É¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¸À¤¦¡£
¡¡¤Ç¤âÀ¤´Ö¤ÎÈ¿±þ¤ò¸«¤¿¤¤µ¤¤Ë¤â¤Ê¤ê¡¢½ÐÈÇ¼Ò¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë½¾¤Ã¤¿¡£°Õ³°¤Ê¤³¤È¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤È¡¢½çÄ´¤ËÈÇ¤ò½Å¤Í¤¿¡£
¡ÖÆÃ¤ËÆüËÜ¤Ï¡¢Ç¯¤ò¤È¤ë¤È¡¢¤â¤¦¡ÈÃË¡É¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡¢¡È½÷¡É¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤µ¤ì¤ë¼Ò²ñ¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âÆâ¿´¤Ç¤Ï¡¢¤â¤¦°ìÅÙÎø¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤¤á¤¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£À¸Ì¿ÎÏ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤Î¤Ã¤Æ¡¢¤È¤¤á¤¤À¤È»×¤¦¡×
¤ª¸ß¤¤¤¬Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¡È±¿Ì¿¤Î½Ð²ñ¤¤¡É
¡¡1ºîÌÜ¤¬Çä¤ì¤Æ¡¢¼¡ºî¤Î¼¹É®¤òµÞ¤«¤µ¤ì¤¿¾¾°æ¤µ¤ó¤ÏÆ±¤¸¤³¤í¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤È¤¤á¤¯Áê¼ê¤ÈÁø¶ø¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¿Í¤³¤½¡¢1Ç¯¸å¤Ë·ëº§¤¹¤ë»Ò°ÂÀëË®¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡È¯Ã¼¤Ï¼¡ºî¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò¡ÖÏ·¤¤¡×¤Ë·è¤á¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤¢¤ë¤È¤¡¢¾¾°æ¤µ¤ó¤ÏÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ÎA¤µ¤ó¤«¤é¡¢»Ò°Â¤µ¤ó¤Î»ÔÌ±¹ÖºÂ¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤«¤µ¤ì¤ë¡£¥·¥å¥¿¥¤¥Ê¡¼¶µ°é¸¦µæ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤À¤Ã¤¿»Ò°ÂÈþÃÎ»Ò¤µ¤ó¤È»àÊÌ¤·¤¿É×¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÏ·¤¤¤Î¤È¤¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¼èºà¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç»ÔÌ±¹ÖºÂ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡»ÔÌ±¹ÖºÂ¤ÎÆó¼¡²ñ¤Ç½é¤á¤Æ²ñÏÃ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿2¿Í¤Ï¤Û¤É¤Ê¤¯Îø¤ËÍî¤Á¤¿¡£¤·¤«¤â¤Û¤ÜÆ±»þ¤Ë¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¿Í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ºÇ½é¤Î°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë¡È¥ì¥Ã¥È¡¦¥¤¥Ã¥È¡¦¥Ó¡¼¡É¤¬µö¤µ¤ì¤ë´¶¤¸¡£»ä¤ÏÃËÀ¼Ò²ñ¤òÀ¸¤È´¤¤¤Æ¤¤¿¤«¤é¤«¡¢¤º¤Ã¤ÈÉÝ¤¤½÷¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤À¤«¤é¤Ç¤¤ë¤À¤±¡È·É±ó¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡É¤È¤¤¤¦ÂÖÅÙ¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Î¥º§¸å¤â¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËÎø°¦¤Ï¤·¤¿¤±¤ì¤É¡¢º¬¤¬²ÈÉãÄ¹Åª¤ÊÁê¼ê¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¡¢½ª¤ï¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤âÈà¤È²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢¼è¤êÁ¶¤Ã¤¿¤ê¡¢±£¤¹¤³¤È¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¤È»×¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£À¸¤Þ¤ì¤Æ½é¤á¤Æ»ý¤Æ¤¿´¶¾ð¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡»Ò°Â¤µ¤ó¤Ï¡¢¾¾°æ¤µ¤ó¤ò¹ÖºÂ¤ËÍ¶¤Ã¤¿A¤µ¤ó¤«¤é¡¢º£ÅÙ¹ÖºÂ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Î¤Ï¡ØáÖ¤¯¤Ò¤È¡Ù¤ò½ñ¤¤¤¿½÷À¤À¤ÈÊ¹¤«¤µ¤ì¤Æ¡¢ÁáÂ®ÆÉ¤ß»Ï¤á¤ë¡£ÆÉ¸å¤Î°õ¾Ý¤ò¡¢¼«ÅÁ¡ØÀ¸¤Ä¾¤·¡Ù¤Ë¤³¤¦µ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÔÒñ¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÆÉ¤ß¤ª¤¨¤¿¡£»ä¤Ï¡¢áÖ¤¤¤¿¡£¼«Ê¬¼«¿È¤Î»ÏËö¤Î¤Ä¤±Êý¤Ë»×¤¤¤ï¤º¤é¤¤¡¢¶á¤¤¾Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤µ¤¨¹Í¤¨¤Î³ÐÂ«¤Ê¤¤»ä¤ÎÇ¾¤È¿´¤ÈÂÎ¤È¤ò¡¢¡ÖáÖ¤¯¤Ò¤È¡×¤Ï´°Éæ¤Ê¤¤Þ¤ÇÌÚ¤ÃÃ¼Èù¿Ð¤ËÇËºÕ¤·¤¿¡£¿´ÃÏ¤è¤¤¤È·ÁÍÆ¤·¤Æ¤â¤è¤¤¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Ë»ä¤Ïº²¤òÍÉ¤¹¤Ö¤é¤ì¤¿¡£Ï·¸å¤È¤¤¤¦¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÀ¸¤¬¤¢¤ê¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÀ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¿¿¼Â¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£»ä¤ÎÃæ¤Ë²¿¤«¤¬ÌÜ³Ð¤á¤¿¡£²¿¤«¤¬ºÆÀ¸¤·¤¿¡£¥ë¥Í¥µ¥ó¥¹¤À¡Õ
¡¡¤½¤·¤Æ¼ÂºÝ¤Ë²ñ¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä¡Ä¡¢
¡Ô»ä¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤¦½÷À¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¤º¤Ã¤ÈÂÔ¤Á¤³¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯½Ð²ñ¤¨¤¿¡£ÏÃ¤»¤ë¿Í¡£ÂÐÅù¤ËÏÃ¤·¤¢¤¨¤ë¿Í¡£¿Í´Ö¤ò¡¢¿ÍÀ¸¤ò¡¢¶¦¤ËÏÃ¤·¤¢¤¨¤ë¿Í¡£¸«¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÏÃ¤·Áê¼ê¤ò¤ä¤Ã¤È¸«¤Ä¤±¤¿¡£¤·¤«¤â½éÂÐÌÌ¤Ç¤Õ¤Ä¤¦¤ËÏÃ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¼Â¤Ë¼Â¤Ëµ©¤Ê½÷À¤À¡Õ¡Ê¡ØÀ¸¤Ä¾¤·¡Ù¤è¤ê¡Ë
¡¡¤Û¤É¤Ê¤¯2¿Í¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼«Âð¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢²ñ¤¨¤Ê¤¤»þ´Ö¤ò¥á¡¼¥ë¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ÇËä¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡Åö»þ¡¢¾¾°æ¤µ¤ó¤«¤é¥á¡¼¥ë¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡¢Á°½Ð¤Î°ðÌÚ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥á¡¼¥ëÍè¤Á¤ã¤Ã¤¿!¡×¤È¡¢¤Þ¤ë¤Ç½÷»Ò¹âÀ¸¤ß¤¿¤¤¤ÊÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Á°½Ð¤ÎÇÐÍ¥¡¢»³Ìî¤µ¤ó¤â¤½¤Î¤³¤í¤Ë¾¾°æ¤µ¤ó¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤ò¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ç¯²¼¤Î»ä¤¬½ª¤ï¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ª¤Ð¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤â¤È¤â¤ÈÀ¼¤â²Ä°¦¤é¤·¤¤Êý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¥¦¥¥¦¥¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Îø¤Î½çÄ´¤µ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢2ºîÌÜ¤Î¸¶¹Æ¤ÏÆñ¹Ò¤·¤¿¡£Ã´ÅöÊÔ½¸¼Ô¤ÎÂÇÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤ÎÎø°¦¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¡¢¤·¤«¤âÆ±»þ¿Ê¹Ô¤Ç½ñ¤¤¤¿¾®Àâ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ºîÉÊ¤È¤·¤Æ¾º²Ú¤µ¤»¤ë¤Î¤Ë»þ´Ö¤òÍ×¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÊÔ½¸¼Ô¤¬µÒ´ÑÅª¤Ê»ëÅÀ¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢²þ¹Æ°Æ¤ò¼¨¤·¤¿¡£ÂÇÅÄ¤µ¤ó¤¬²óÁÛ¤¹¤ë¡£
¡Ö¤«¤Ê¤ê¤·¤Ä¤³¤¯½¤Àµ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤Î¤Ç¥¦¥ó¥¶¥ê¤µ¤ì¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¾¾°æ¤µ¤ó¤Ï±Þ¤¦¤½¤Ö¤ê¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¸«¤»¤º¡¢¤¤¤Ä¤âÁ°¸þ¤¤Ë¤³¤Á¤é¤Î°Õ¸«¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¤¢¤ì¤Û¤É¤Î¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ëÊý¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤½¤Î»ÑÀª¤Ë¤Ï´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÅÓÃæ¡¢¾éÃÌ¤á¤«¤·¤Æ¡È¤¢¤Ê¤¿¤¬µ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ê¤é¡¢ËÜ¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤è¡£»ä¡¢¹¬¤»¤À¤«¤é¡É¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ï¤´´ªÊÛ¤ò¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¤¤¤¯¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¼«Ê¬¤é¤·¤¯¼«Í³¤ËÀ¸¤¤ë
¡¡'22Ç¯¤Ë·ëº§¡£·è¿´¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Î¥º§¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍÄ¤¤¤³¤í¤Ë»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡ÖÎÉ¤ºÊ¡×¤ò²Ì¤¿¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉÔÁ´´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Ç¤âº£ÅÙ¤³¤½¡ÈÎÉ¤ºÊ¤Ë¤Ê¤ì¡É¤È¿ÀÍÍ¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»Ò°Â¤ÏÌµÍý¤Ê¤¯¤½¤¦»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Ä«¿©¤Ë¤Ï¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥È¡¼¥¹¥È¤·¤¿¿©¥Ñ¥ó¤Ë¥Ð¥¿¡¼¤ò¤Ì¤Ã¤Æ¡¢¥Ï¥à¤ò¤Î¤»ºÊ¤Ëº¹¤·½Ð¤¹¤Î¤Ï»Ò°Â¤µ¤ó¤À¡£¤Û¤¦¤¸Ãã¡¢¥è¡¼¥°¥ë¥È¡¢¾Æ¤¤¤¿¤µ¤Ä¤Þ°ò¤â¡£¤¿¤À¤½¤ì°Ê³°¤Ï¡ÖÎÁÄâ¤Þ¤Ä¤¤¡×¤Î°ÛÌ¾¤ò¤È¤ëÈà½÷¤¬ÏÓ¤ò¿¶¤ë¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤¤¤·¤¤ÎÁÍý¤òºî¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£¤½¤Î¤ª¤«¤²¤À¤í¤¦¡¢¡Ö»Ò°Â¤µ¤ó¤ÎÈ©¤¬¤Ä¤ä¤Ä¤ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ¾È½¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡»þ¡¹¡¢»Ò°Â²È¤òË¬¤ì¤ëÂ©»Ò¤ÎÍ¦Ýæ¤µ¤ó¤Ï¡¢¹¥¤¤Ê¿Í¤ò¸«¤ëÊì¿Æ¤Î¤Þ¤Ê¤¶¤·¤òÌÜ¤Ë¤·¤Æ¡¢ºÆº§¤·¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È´î¤Ö¡£
¡ÖÊì¤¬Ã¶Æá¤µ¤ó¤òµ¤¸¯¤¦Í¥¤·¤¤ÌÜ¤ÎÇÛ¤êÊý¤ä¤·¤°¤µ¡¢ÃËÀ¤ËÂÐ¤·¤Æ·ÐºÑÅª¤ËÍê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢Æ¬¤ò¸ª¤Ë¾è¤Ã¤±¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤·¤°¤µ¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Êì¤é¤·¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢ËÍ¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¾®¤ÃÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤È¤³¤í¤ÏÂ¿Ê¬¤Ë¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢º£¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£¹¬¤»¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡»Ò°Â¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤Î²È¤Ë¤Ï1Ëüºý¤ÎÂ¢½ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·Æ±µï¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Û¤È¤ó¤É¤ò½èÊ¬¤·¤¿¡£¾¾°æ¤µ¤ó¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¡¢½ñÊª¤Ï¼«Ê¬¤ò¼é¤ë³»¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¤½¤ó¤Ê¤â¤Î¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¤È¼Î¤Æ¤ë·è¿´¤ò¤·¤¿¤Î¤À¡£É¬Í×¤Ê¾¯¤·¤ÎËÜ¤ò»ý¤Á¹þ¤ó¤À¿¿¿·¤·¤¤¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¥½¥Õ¥¡¤ËºÂ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢»Ò°Â¤µ¤ó¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ÎÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Âç³Ø¤ÎÆ±Î½¤À¤Ã¤¿¼Ô¤¬»à¤ó¤À¤È¤«¡¢¤É¤³¤Î²ð¸î»ÜÀß¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤Ð¤«¤ê¡£»ä¤â»Í¹ñ¤ÎÎî¾ì½ä¤ê¤ÎÎ¹¤Ë½Ð¤è¤¦¤«¤Ê¤É¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬Èà½÷¤È½Ð²ñ¤Ã¤ÆÀ¸¤Ä¾¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£90Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤¦¤¤¤¦½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤êÆÀ¤ë¤ó¤À¡£¤¤¤¯¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¿ÍÀ¸¤ÎÇÈ¤ò¿·¤¿¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤êÆÀ¤ë¤Î¤À¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Ëµ¤é¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¾¾°æ¤µ¤ó¤¬¸ÀÍÕ¤ò·Ñ¤°¡£
¡ÖÆÃ¤Ë½÷À¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«»×¤¤¹þ¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¼Ò²ñÄÌÇ°¤ä¡¢½÷¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÀ¸¤¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤âµ¿¤ï¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÍÀ¸¤Ï°ì²ó¤¤ê¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤Ç¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¤¤¯¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¼«Ê¬¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯¡¢¼«Í³¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ë¤Ï¡È¿´¤ò³«¤¤¤Æ¤ª¤¯¡É¤³¤È¡£½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤½¤Î¹¬±¿¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¡¢¹ÔÆ°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡¤¿¤À¡¢¿´¤ò³«¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢»Å»ö¤Ê¤É¼Ò²ñÅª¤Ê³èÆ°¤¬°ìÃÊÍî¤·¤Æ°Ê¹ß¤À¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡Ö¤Ä¤Þ¤ê¼Ò²ñ¤«¤éÍ×¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤ë»þ´ü¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤Î¤È¤¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤ò¼è¤êÌá¤¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¾¾°æ¤µ¤ó¤¬Á÷¤ëÏ·¤¤¤Î»þ´Ö¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¹âÎð¼Ò²ñ¤Î¿·¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ã¼èºà¡¦Ê¸¡¿À¾½êÀµÆ»¡ä
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¿ÀÆàÀî,
ÂçÁ¥,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
ºßÂð°åÎÅ,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
Ê©ÃÅ,
»ûÅÄ²°,
¥Í¥¸,
¾²ÃÈË¼,
ÀÅ²¬