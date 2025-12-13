Amazon¤ÎKDP¤Ç¡Ö¤ªµÒÍÍ¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÏÄä»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÇÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ÆÉüµ¢¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤ß¤¿
GIGAZINE¤Ç¤ÏAmazon¤ÎKindle¥¹¥È¥¢¤Ë¥Þ¥ó¥¬¤ä¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼½¸¤Ê¤É¤Î½ñÀÒ¤Î¤Û¤«¡¢µ»ö¤òÅÅ»Ò½ñÀÒ²½¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤Î°ìºý¤Ë¡Ö¸í²ò¤ò¾·¤¯¥á¥¿¥Ç¡¼¥¿¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ÏAmazon¤Ë¤è¤ë¸íBAN¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤Ã¤µ¤ê²ò·è¤·¤¿¤¿¤á¡¢·Ð°Þ¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥»¥ë¥Õ½ÐÈÇ | Amazon Kindle ¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°
°Ê²¼¤Ï¡¢Amazon¤ÇËÜ¤ò½ÐÈÇ¤¹¤ëºÝ¤ËÍÑ¤¤¤ëKindle¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°(KDP)¤Î¥µ¥¤¥ó¥¤¥ó¥Ú¡¼¥¸¡£¡Ö¥µ¥¤¥ó¥¤¥ó¡×¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤È¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÄÌ¾ï¤ÏKDP¤Ë¥µ¥¤¥ó¥¤¥ó¤¹¤ë¤È¡¢½ÐÈÇºÑ¤ß¤ÎËÜ¤ò°ìÍ÷¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¡ÖËÜÃª¡×¤ä¡¢ËÜ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤êKindle Unlimited¤ÇÆÉ¤Þ¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¿ô¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¡×¤Ê¤É¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢2025Ç¯11·îËöº¢¤ËKDP¤Ë¥µ¥¤¥ó¥¤¥ó¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤ªµÒÍÍ¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÏÄä»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¡¢ËÜ¤Î½ÐÈÇ¤ä³ÎÇ§¡¢¥ì¥Ý¡¼¥È¤Î³ÎÇ§¤Ê¤É¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜ¤Î¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤Æ¤â¡¢ÈÎÇä¤¬Ää»ß¤·¤¿¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°Ê²¼¤Ï¡Ö¤´¼ç¿ÍÍÍ¤Ë¤ó¤Ë¤¯½¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ç¡¢ºîÉÊ¤Î¾ÜºÙ¤ÏÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢±¦Â¦¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¤ª½»¤Þ¤¤¤Î¹ñ¤Ç¤Ï¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¡¢¹ØÆþ¥Ü¥¿¥ó¤¬¾Ã¼º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿°Ê²¼¤Ï¡¢¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¥¤¥¸¥á¤¿¤¤Ä«ÆüÆà¤µ¤ó¡×¤Î¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤¿¤È¤³¤í¡£ËÜ¤Î¾ÜºÙ¤¹¤éÉ½¼¨¤µ¤ì¤º¡¢¡Ö¸½ºßºß¸ËÀÚ¤ì¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¾¦ÉÊ¤ÎºÆÆþ²ÙÍ½Äê¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÉ±¤È¥²¡¼¥Þ¡¼¡×¤ÏÄÌ¾ï¤É¤ª¤ê¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¤¬É½¼¨¤µ¤ì¡¢¹ØÆþ¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎºîÉÊ¤Ï¥ê¥ê¡¼¥¹»þ´ü¤ò½ü¤¤¤Æ¡¢Æ±¤¸¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤éÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë½ÐÈÇ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¤¿¤á¡¢¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¤Îº¹¤ÏÆæ¤Ç¤¹¡£
ÅÐÏ¿¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖAmazon¤«¤é¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤È¤¤¤¦¥á¡¼¥ë¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥á¡¼¥ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½ÐÈÇ¤·¤¿ËÜ¤Ë¡Ö¸í²ò¤ò¾·¤¯¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¥á¥¿¥Ç¡¼¥¿¡×¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢KDP¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÄä»ß¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬Ää»ß¤µ¤ì¤ë2ÆüÁ°¤Ë¡¢ËÜ¤¬¡Ö¥¹¥È¥¢ÍøÍÑ¼Ô¤Î¸í²ò¤ò¾·¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤³¤Î¤¿¤á¡¢Åö³º½ñÀÒ¤ÎAmazon¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ï¤Ç¤¤«¤Í¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÌÃÎ¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤½¤é¤¯¡¢¤³¤ÎÄÌÃÎ¤Î¸å¤âÂ¾¤Î½ñÀÒ¤ò½ÐÈÇ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÄä»ß¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢°Ê²¼¤Î¥á¡¼¥ë¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡ÖÅö³º½ñÀÒ¤ÎÈÎÇä¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÄä»ß¤Ë´Ø¤¹¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¸í²ò¤ò¾·¤¯¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¥á¥¿¥Ç¡¼¥¿¡×¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÄä»ß¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½ñÀÒ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÉ½»æ¤ä¥¿¥¤¥È¥ë¡¢ËÜÊ¸¤¬Â¾¤ÎËÜ¤Èº®¤¶¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¥ß¥¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£KDP¤ËËÜ¤òÅÐÏ¿¤¹¤ëºÝ¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë¤äÀâÌÀ¤Ê¤É¤òÊÌÅÓÆþÎÏ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤³¤ÎÆþÎÏÆâÍÆ¤ò´Ö°ã¤¨¤¿²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬Ää»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤³¤Ç¡¢Amazon¤ËÂÐ¤·¡Öº£²ó¤Î½ñÀÒ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÌäÂê¤ËÄñ¿¨¤·¤¿¤³¤È¤Ç°ìÈ¯¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÄä»ßÁ¼ÃÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë½¤ÀµÂÐ±þ¤·¤¿¤¤¤¿¤á¾ÜºÙ¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢Ìó2»þ´Ö¤ÇÊÖ¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÊÖ¿®¤Ç¤Ï¡Ö¤ªµÒÍÍ¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¸í¤Ã¤ÆÄä»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÉü¸µ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢½ÐÈÇ¤¹¤ëËÜ¤òÄó½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¢¤ê¡¢¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÄä»ß¤¬¸íBAN¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¡Ö¤ªµÒÍÍ¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÉü¸µ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿ÍâÆü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¥µ¥¤¥ó¥¤¥ó¤¹¤ë¤È¡Ö¤ªµÒÍÍ¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÏÄä»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºÆÅÙ¡Ö¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ª¤è¤Ó¾¦ÉÊ¤ò²óÉü¤·¤¿¤³¤È¤òÏ¢Íí¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¥µ¥¤¥ó¥¤¥ó¤Ç¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤â¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ìó6»þ´Ö¸å¤Ë¡Ö¤ªµÒÍÍ¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¸í¤Ã¤ÆÄä»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÉü¸µ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢½ÐÈÇ¤¹¤ëËÜ¤òÄó½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈºÇ½é¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È²ò½üÄÌÃÎ¤ÈÆ±¤¸¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÊÖ¿®¤¬¤¢¤ê¡¢²þ¤á¤Æ¥µ¥¤¥ó¥¤¥ó¤·¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢ÄÌ¾ï¤É¤ª¤ê¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤¿¤Û¤«¡¢³Æ¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¤âÉü³è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢¤Ê¤¼°ìÅÙ²ò½üÄÌÃÎ¤òÏ¢Íí¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¥í¥°¥¤¥ó¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«Åù¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¤âÉüµìºÑ¤ß¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤âËÜ¤ò¹ØÆþ¤Þ¤¿¤ÏKindle Unlimited¤Ç¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤Ë¡Ö¸í²ò¤ò¾·¤¯¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¥á¥¿¥Ç¡¼¥¿¡×¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤¿°Ê²¼¤ÎËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢½¤Àµ¤äºÆ½ÐÈÇ¤Ê¤ÉÆÃ¤ËÁàºî¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤Î¸åÄÌ¾ï¤É¤ª¤ê¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Amazon.co.jp: Á°À¤Âå¤«¤é¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°ÀÇ½¤¬2ÇÜ¤Ë¸þ¾å¤·¤¿Apple¡ÖAirPods Pro 3¡×¤Ï¤É¤¦¿Ê²½¤·¤¿¤Î¤«¡©AirPods Pro 2¤ÈÄ°¤Èæ¤Ù¤Æ¤ß¤¿ ÅÅ»Ò½ñÀÒ: GIGAZINE: Kindle¥¹¥È¥¢