Í¶¤¤½Ð¤·¤Æ´Æ¶Ø¤ò¼ê½õ¤±¤«¡Ä32ºÐ½÷À¤¬¼ÖÆâ¤Ë²¡¤·¹þ¤Þ¤ìÌó1500Ëü±ßÁêÅö¤Î°Å¹æ»ñ»ºÃ¥¤ï¤ì¤¿»ö·ï ¿·¤¿¤Ë½÷¤òÂáÊá
¡¡º£Ç¯6·î¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÀ¾¶è¤Ç½÷À¤¬¼ÖÆâ¤Ë´Æ¶Ø¤µ¤ì¡¢¤ª¤è¤½1500Ëü±ßÁêÅö¤Î°Å¹æ»ñ»º¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ë½÷1¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂçºåÉÜÉÙÅÄÎÓ»Ô¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¡¦°ÂÆ£Í³²ÂÍÆµ¿¼Ô(27)¤Ç¤¹¡£
¡¡°ÂÆ£ÍÆµ¿¼Ô¤Ïº£Ç¯6·î¡¢¡ÖÄ¾ÀÜ²ñ¤Ã¤Æ°Å¹æ»ñ»º¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¿¤¤¡×¤ÈÅÅÏÃ¤·¤Æ¡¢½÷À(32)¤òÌ¾¸Å²°»ÔÀ¾¶è¤ÎÃó¼Ö¾ì¤ËÍ¶¤¤½Ð¤·¡¢´Æ¶Ø¤ò¼ê½õ¤±¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡½÷À¤Ï¤½¤Î¸å¡¢4¿Í¤ÎÃË¤Ë¼ÖÆâ¤Ë²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¡¢¤ª¤è¤½1500Ëü±ßÁêÅö¤Î°Å¹æ»ñ»º¤Ê¤É¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÍâÆü¤Ë²òÊü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ó¤ò¹Ê¤á¤é¤ì¤ë¤Ê¤É·Ú¤¤¥±¥¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤Ï´û¤Ë4¿Í¤ÎÃË¤ò¶¯ÅðÃ×½ý¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²óÂáÊá¤µ¤ì¤¿°ÂÆ£ÍÆµ¿¼Ô¤ò´Þ¤á¡¢Ç§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£