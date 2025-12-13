±§ÅÔµÜ»Ô¤Î½¸²ñ½ê¤Ë¼ÖÆÍ¤Ã¹þ¤à¡¡¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿½÷À¤¬·Ú½ý
¤¤ç¤¦Ì¤ÌÀ¡¢±§ÅÔµÜ»Ô¤Î½¸²ñ½ê¤Ë¼Ö¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤ß¡¢½÷À1¿Í¤¬·Ú¤¤¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸áÁ°3»þ50Ê¬¤´¤í¡¢±§ÅÔµÜ»Ô²¼·¬ÅçÄ®¤Î½¸²ñ½ê¤ËÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤ß¡¢·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿20Âå¤Î½÷À¤¬»Ø¤Ë·Ú¤¤¤±¤¬¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼Ö¤Ï½¸²ñ½ê¤ÎÊÉ¤òÆÍ¤ÇË¤Ã¤Æ¿ô¥á¡¼¥È¥ëÆþ¤ê¹þ¤ß¡¢ÆâÉô¤Ï¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤Ë²õ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½¸²ñ½ê¤Ë¤ÏÅö»þ¡¢Ã¯¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á½÷À¤Î¤Û¤«¤Ë¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¿ÍÊª¤¬¤½¤Î¾ì¤«¤éÎ©¤Áµî¤Ã¤¿¤È¤Î¾ðÊó¤â¤¢¤ê¡¢·Ù»¡¤Ï»ö¸Î¤Î¾õ¶·¤Ê¤É¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
